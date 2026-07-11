Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля для всех знаков Зодиака

Эмоции немного поутихнут, настанет время для семейных дел, к которым нужно подходить обстоятельно, спокойно и без лишней спешки. Меньше обращаем внимания на слова и больше — на поступки. С деньгами тоже никаких спонтанных действий не совершаем — финансовый успех приходит через планирование и дисциплину.

Чем еще примечательна эта неделя для каждого знака Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Рак

Раки будут обворожительны, никто не сможет противостоять вашему обаянию. Это положительно скажется на ваших успехах.

Любовь

Пришла пора разобраться в том, что вы чувствуете. Не копите старые обиды, отпускайте их. Проводите время с людьми, которые дороги вам и которым дороги вы.

Финансы

Вас может накрыть ужас от того, что денег ни на что не хватает. Без паники! Все сложности временные и они обязательно разрешатся.

Здоровье

Обязательно отдыхайте! Перенапряжение доведет вас не только до хронической усталости, но и до головных болей. Оно вам надо?

Овен

Овнам не помешает взять тайм-аут. Отдохните, съездите на природу, посмотрите на свою жизнь со стороны. Как говорил Есенин — большое видится на расстоянье. Когда вы перестанете бежать наперегонки с самими собой, вы увидите, сколько вокруг возможностей, которые вы раньше не замечали.

Телец

Чем бы Тельцы ни занимались, они почувствуют поддержку со стороны партнера или другого близкого человека. Не нужно смущаться или сердиться, потому что «я сам прекрасно справлюсь!». Позвольте вас поддерживать — иногда даже вам это нужно. Свободные Тельцы могут завести перспективное знакомство.

Близнецы

Близнецы в центре внимания и в центре событий. Вам легко вести за собой людей, проявлять инициативу, выдавать интересные идеи. Все это поможет вам в карьерном росте. Но не работой единой — еще это отличное время для обновления гардероба, работы над имиджем и своей внешностью.

Лев

Львы, при всем их величии и уверенности, могут начать сомневаться в себе — а достаточно ли они хороши, чтобы заниматься выбранным делом? Не сомневайтесь. Ищите нетривиальные решения, новые подходы, используйте высокие технологии. У вас непременно все получится.

Дева

Девам нужно перестать пытаться все контролировать и начать слушать свою интуицию. Вы поймете, с кем из вашего окружения пора разорвать связи и от чего пора отказаться. Может, от этих слов и не по себе, но если задуматься — нет ничего ужасного в том, чтобы перестать заниматься тем, что вас больше не радует. Такие перемены придутся вам по душе.

Весы

Весам пора расчистить место для новых возможностей. Прошлое, которое отжило свое, — не тот спасательный круг, за который стоит хвататься в минуту слабости и сомнений. Отпустите его. Это касается и попыток возобновить отношения с бывшими, которые активизируются под действием ретроградного Меркурия. Их тоже лучше отпустить.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя станет временем больших возможностей. Не откладывайте свои идеи в долгий ящик, проявляйте инициативу прямо сейчас. У вас есть все шансы достичь нужных результатов, добиться успеха и признания, которые будут подкреплены приятным финансовым сопровождением.

Стрелец

В отношениях Стрельцам не следует придерживаться принципа «милый мой хороший, догадайся сам». Если вам чего-то хочется, или не хватает, или вы хотели бы изменить — говорите об этом прямо и открыто, без туманных намеков. Вас поймут, и вы сможете вместе проработать эти моменты. Главное — оставайтесь тактичными, иначе вместо решения проблем получите букет новых.

Козерог

Козероги на этой неделе энергичны и бодры. Пустите эти силы на оптимизацию процессов, подумайте, как повысить эффективность ваших действий. Собирайте информацию, при принятии решений опирайтесь на факты. А вот слишком заманчивые предложения пропускайте мимо ушей — там дело нечисто.

Водолей

Водолеи почувствуют, что деньги утекают буквально сквозь пальцы, причем гораздо больше на нужды близких, чем на ваши собственные. Внимательно следите за денежными потоками и отсекайте пусты траты. Это время для поиска партнеров и спонсоров, разумнее вкладываться именно в это.

Рыбы

Секрет успеха Рыб на этой неделе — не отвлекаться. Вы сейчас максимально настроены на работу и продуктивны, а потому сможете сделать за неделю дел больше, чем за весь предыдущий месяц. Так что если коллеги зовут вас в десятый раз попить чаю и пособирать сплетни — лучше откажитесь. Сплетни подождут, а высоких результатов вы можете добиться уже сейчас.