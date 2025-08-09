Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака

На этой неделе Марс добавит нам энергичности, но вместе с тем принесёт вспыльчивость и импульсивность. Так что всю кипучую энергию важно направлять в нужное русло и следить за языком – одна неосторожная фраза может испортить любые хорошие отношения. А учитывая, что большую часть времени мы будем проводить в коллективе, нам стоит больше наблюдать и молчать, чем острить и лезть на рожон.

Как это отразится на каждом из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Лев

Львов догонят проблемы или вопросы, которые очень не хотелось решать. Но время пришло – надо всё спокойно обсудить и разрулить ситуацию, не доводя дело до конфликта.

Любовь

Очень хорошее время для отношений – и для давних, и для совсем свежих. В них будет царить гармония.

Финансы

Деньги, которые к вам придут на этой неделе, лучше отложить. А если уж их тратить – то обязательно на отпуск.

Здоровье

Пересмотрите свой подход к питанию. Велика вероятность, что пора его подкорректировать. А от алкоголя и лучше и вовсе отказаться.

Овен

Овнам нужно поменьше слушать умников, которые рассказывают всем как жить. Вы самостоятельно разберётесь, что для вас лучше. Главное, не скандальте, пусть они доказывают свою правоту кому-нибудь другому. А вы оставляйте прошлое в прошлом и не копайтесь в старых неудачах – эта неделя обещает старт в новую счастливую жизнь.

Телец

Главная опора Тельцов – близкие люди. Они вас поддержат и обязательно помогут, если вы об этом попросите. Будьте искренни, интересуйтесь их делами – это укрепит ваши отношения. Впрочем, эта неделя хороша не только для общения с близким кругом, но и для знакомств.

Близнецы

Близнецам нужно взять себя в руки и не отвлекаться на всё подряд. Дело в том, что на этой неделе ожидается много суеты. А в суете очень легко копятся дела, не доведённые до конца. Поэтому ставьте чёткие цели и идите к ним, игнорируя весь этот информационный шум с разных сторон.

Рак

Раки почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Раки в целом натуры сомневающиеся, но теперь вы все сомнения оставите позади. Такой настрой не должен пропасть даром, поэтому если вы прежде никак не решались поговорить с руководством по поводу ваших карьеры и зарплаты – сейчас самое время.

Дева

Там, где у других бушуют эмоции, Девы всё решают с помощью железной логики. Это ваша суперсила. Только логика, спокойствие и холодный расчёт приведут к успеху. Импульсивные решения оставьте другим, будьте внимательны к деталям и не вступайте в конфликты. Возможно, этим вы будете раздражать окружающих, но это не ваши проблемы.

Весы

У Весов будет забот полон рот. Чтобы в них не погрязнуть, прежде чем за что-то браться, расставьте приоритеты. И приступайте к выполнению задач по степени их важности. Будет много неформального общения, из которого вы сможете извлечь пользу. И записывайте все возникающие гениальные идеи – скоро появится возможность их реализовать.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется провести очередную генеральную уборку в своей жизни. Можно воспринимать совет буквально и навести вокруг себя идеальный порядок, выбросив всё старое и сломанное. А можно увидеть в нём метафору – и избавиться от того, что не даёт вам развиваться и двигаться дальше.

Стрелец

Стрельцам могут предложить участие в новом проекте. Дело рискованное, обязательно взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. Если вы придёте к выводу, что дело выгодное, у нас для вас хорошие новости – звёзды благоволят вашему участию в этой затее.

Козерог

У Козерогов будет много мелких дел на работе, вам не составит большого труда с ними разобраться. Однако на этой неделе за вами наблюдает начальство, и ваша результативность добавит вам авторитета в их глазах. Не бойтесь импровизировать и находить нестандартные подходы к решению проблем.

Водолей

Водолеям нужно держать ухо востро – если вам предлагают что-то выгодное, сначала двадцать раз подумайте. Слишком уж велика вероятность, что вы будете втянуты в неприятности. И не тащите всё на себе, особенно на работе. Не всё и не всегда надо делать самому, иногда можно часть дел и переложить на другие плечи.

Рыбы

Рыбам захочется тишины и умиротворения, а добиться этого в условиях постоянного контакта с людьми трудновато. Не давайте воли эмоциям, ни с кем не ругайтесь, больше отдыхайте, творите и медитируйте. Уединение – не преступление, это важная часть заботы о себе.