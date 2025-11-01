Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября для всех знаков зодиака

И вот он снова с нами, наш «любимый» ретроградный Меркурий. А еще Уран переходит в знак Тельца. Что это значит? Это значит, что нам нужно переставать бегать и суетиться, все равно толку от беготни не будет никакого, и возвращаться к давно забытым отложенным делам, которые терпеливо ждали своего часа. Час настал – так сказать, пора закрывать гештальты.

Подготовила астролог Евгения Ан .

Скорпион

Хорошее время, чтобы немного подумать о прошлом, разобрать старые ошибки — и исправить их.

Любовь

В вашей жизни материализуется человек, увидеть которого вы совсем не ожидали. Кто-то из прошлого, кто романтически настроен. Обдумайте это предложение, подходит вам это или нет.

Финансы

Никаких важных и крупных покупок, особенно это касается техники. Испортится, сломается, разочарует. Ретро-Меркурий — плохой помощник в таких делах.

Здоровье

«Устаканить» вашу нервную систему на фоне всех перипетий недели помогут спорт и долгие прогулки на свежем воздухе. Только одевайтесь по погоде.

Овен

Овнам будет куда приложить свою энергию — давно пора разобрать гардероб и повыбрасывать оттуда все лишнее. Или раздать. Если этого вам покажется мало — можете затеять перестановку, генеральную уборку или даже небольшой ремонт. Что угодно, чтобы расчистить пространство и сделать его комфортным для вас.

Телец

Тельцам будет полезно подтянуть знания. Например, пройти курсы повышения квалификации, послушать лекции, посетить мастер-классы. Главное, при этом не упускайте из виду все остальное, кто-то же должен контролировать важные для вас процессы, а никто лучше вас с этим не справится.

Близнецы

За новые дела Близнецам браться пока рано — для начала нужно разобраться со всеми накопившимися делами. Ведь когда их заканчивать, если не в период ретроградного Меркурия? Кроме того, вам предстоит нести гармонию всем людям, с кем вы общаетесь. Поддерживайте близких, помогайте коллегам. Все это вам вернется добром.

Рак

Раков ждет какой-то сюрприз или подарок. Может быть, от семьи, может быть, от любимого человека, а может быть, от кого-то еще. Угодить вам трудно, поэтому если вы будете не в восторге, все равно найдите в себе радость и благодарность, ведь человек ради вас старался. Это благоприятно отразится на ваших отношениях.

Лев

Львы могут обнаружить брешь в бюджете. Может быть, вас подвели внезапные незапланированные расходы, но не исключено и просто неправильное распределение средств. Проанализируйте доходы и расходы, подумайте, на чем можно сэкономить, а где подзаработать, чтобы поправить финансовое положение.

Дева

У Дев забот полон рот — вашего внимания потребуют дети. Постарайтесь выяснить, что их беспокоит, о чем они переживают. Причем сделать это надо мягко и ненавязчиво. Дети нуждаются в вашей заботе, но могут принимать ее в штыки, если им покажется что вы давите. Задача не из простых, но вы справитесь.

Весы

Весам предстоит борьба с провокациями в личной жизни. Близкие будут выводить вас из себя как нарочно, испытывая ваши нервы на прочность. Не поддавайтесь. И сами тоже не провоцируйте ревность, конфликты и другие столь же захватывающие истории. Слишком уж плачевные будут у этих развлечений последствия.

Стрелец

Все, что Стрельцы старательно игнорировали последнее время, всплывет во всей красе. Прятать голову в песок больше не получится — все эти дела потребуют незамедлительного решения. И пусть это вас не пугает, ведь стоит только начать — и все начнет получаться словно бы само собой.

Козерог

Удачное время для Козерогов, которые находятся в поиске спутника жизни — шанс на перспективное знакомство очень велик. Только не бросайтесь сразу с головой в отношения, дайте себе время узнать человека получше. У семейных другие заботы — не замалчивайте проблемы, не копите их. Учитесь разговаривать друг с другом и решать их вместе.

Водолей

Водолеям надо быть начеку. Не давайте вашей мечтательной творческой стороне взять на этой неделе верх, ведь чтобы не вляпаться в неприятности, нужно быть собранными, внимательными, проверять все документы и сохранять холодный рассудок. Особенную осторожность проявляйте в поездках.

Рыбы

Рыб подхватит водоворот суеты. А как мы помним, астрологическая ситуация говорит нам о том, что никакой пользы суета не принесет. Поэтому выдыхайте, медитируйте, занимайтесь спортом и больше гуляйте. Это поможет вам снять напряжение, привести мысли в порядок и выстроить гибкий план действий на непростой текущий период.