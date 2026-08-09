Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для всех знаков зодиака

Главное событие этой недели — солнечное затмение во Льве. Затмение — это всегда сигнал к соблюдению осторожности. Однако это не все. Затмение принесет энергию обновления, а это значит, что именно сейчас нужно строить планы, браться за новые проекты, что-то менять в своей жизни.

Что еще принесет неделя каждому из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Лев

Львы максимально заряжены. Это пик вашей продуктивности в августе, обязательно используйте энергию недели для достижения амбициозных целей.

Любовь

Авторитарные меры в отношениях — дурной тон, особенно сейчас. Ищите компромиссы, на них стоится гармония в семье.

Финансы

Залог успеха — планирование бюджета. Не выходите за его рамки и не оплачивайте чужие покупки, если не можете себе этого позволить. Даже если на вас смотрят большими невинными глазками.

Здоровье

Обратите внимание: ну чем вы питаетесь? Разве так можно? То забыли, то какие-то перекусы на бегу, то пышные застолья… Постарайтесь найти в питании баланс.

Овен

Овны не славятся тактичностью, но если вы не откроете в себе талант дипломата, на работе у вас на этой неделе могут возникнуть проблемы. Старайтесь не разжигать конфликтов, а если спора избежать не удается, не переходите на личности, даже если ваш оппонент всеми силами этого выпрашивает. Ваше спокойствие принесет вам большие дивиденды.

Телец

Все планирование пойдет у Тельцов насмарку. Неожиданностей будет столько, что пытаться их контролировать — это все равно что дым ловить руками. Относитесь ко всему философски и будьте готовы к внезапным поворотам судьбы. Если поймаете этот настрой, то вам все происходящее окажется по душе.

Близнецы

Близнецам следует держать эмоции в узде. Событий, которые вызовут у вас бурную реакцию, ожидается заметное количество. Постарайтесь соблюсти рамки приличия, иначе ваша репутация пострадает — излишняя эмоциональность еще никому на пользу не шла. Слушайте свою интуицию, она подскажет, кто на вашей стороне.

Рак

Техника безопасности для Раков на этой неделе: не берите на себя больше, чем сможете выполнить. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, вы же потом еще и винить себя будете за то, что не получилось. Лучше разбирайте потихоньку накопившиеся рабочие задачи и занимайтесь уютными домашними хлопотами.

Дева

Девы — оплот стабильности на работе. Вы уверены в себе, спокойны и последовательны, а в нынешнее время это именно те качества, которые поднимают ваш авторитет. Так что не удивляйтесь, что к вам начнут приходить за мудрым советом или за помощью. Ведь к кому, если не к вам?

Весы

Весы слишком очаровательны, чтобы не привлекать внимание противоположного пола. Да и в целом этот период может ознаменовать новый этап в отношениях. Знакомство, головокружительный роман, серьезные отношения… А для кого-то и расставание, если отношения себя изжили. Будьте готовы к переменам на личном фронте.

Скорпион

Если Скорпионы откладывали важное решение до лучших времен — эти лучшие времена настали. Период благоприятен для принятия ответственных и серьезных решений — вы сможете проанализировать ситуацию, верно оценить возможные риски, сделать правильные выводы.

Стрелец

Стрельцы имеют привычку откладывать дела на потом, надеясь, что «потом» не наступит. Не хочется вас разочаровывать, но пора все-таки ими заняться, чтобы они не отравляли вам жизнь. С другой стороны, если прежде что-то стопорилось, сейчас дела наконец пойдут, а вопросы начнут решаться. Ловите момент!

Козерог

На этой неделе Козерогам противопоказано оставаться затворниками и сидеть в четырех стенах. Ходите в гости, гуляйте, общайтесь, встречайтесь с друзьями, посещайте различные мероприятия. И вспомните, что у вас есть хобби, которое только вас и ждет. Все это зарядит вас силами и позитивом надолго.

Водолей

Работы у Водолеев будет хоть отбавляй. Зато вы сможете показать свою невероятную эффективность и результативность вашего труда. Это хорошее время для переговоров и сделок. Главное — обойдитесь без недомолвок и «мелкого шрифта». Чтобы не подорвать доверие к вам, вы должны быть честны.

Рыбы

Для Рыб это время разрешения самых разных бюрократических вопросов и посещения присутственных мест. Удача на вашей стороне, вам под силу добиться нужных вам решений. Кроме того, возможно возвращение старой любви. Хорошо подумайте, взвесьте за и против — давать ей второй шанс или не давать.