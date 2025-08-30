Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября для всех знаков зодиака

Самое главное на этой неделе – терпение. Нам предстоит быт терпеливыми по отношению к окружающим, и если совсем уж честно, то и к себе тоже. Прежде чем что-то сделать, надо хорошенько подумать, избегать импульсивности и не поддаваться эмоциям. А еще – быть поосторожнее с новыми знакомыми, не стоит открывать душу первому встречному.

Teleprogramma.org расскажет, какие еще советы и предостережения дают звезды каждому из знаков зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Дева

Девы сместят свой фокус внимания с материального на духовное – и правильно. Период очень хорош для роста и саморазвития.

Любовь

Если вам грустно – не держите это в себе, поделитесь с любимым человеком или с близкими. Вас обязательно поддержат, и отношения станут крепче.

Финансы

Для крупных покупок сейчас не время, зато можно удачно продать что-то из тех вещей, что больше вам не нужны.

Здоровье

На повестке забота о психологическом комфорте и психическом здоровье. Неделя подходит для медитаций, йоги, духовных практик и обращения к психологу.

Овен

Труднее всего придется Овнам, которые накопили кучу дел, отложенных «на потом». Сейчас всю эту кучу игнорировать уже не получится – надо закатывать рукава повыше и приниматься за работу. Впрочем, тем, кто все делал вовремя, тоже предстоит потрудиться, даже если не хочется – успеха достигнет тот, кто максимально эффективен.

Телец

Тельцы погрузятся в самосозерцание – это поможет вам понять свои истинные цели и желания. Не бросайтесь со всех ног выполнять немыслимые планы, сначала все обдумайте. А пока – заполняйте первые осенние дни повседневными рутинными делами. Это очень полезно для приведения мыслей в порядок.

Близнецы

У Близнецов начался период, когда нужно взять инициативу в свои руки и проявить себя во всей красе. Ваши усилия не останутся незамеченными – вы привлечете благосклонное внимание руководства, что приятно отразится на вашей зарплате или карьерном росте. Не упустите свой шанс!

Рак

Чтобы Ракам сопутствовал успех, надо тщательно спланировать свои действия на неделю, а потом последовательно выполнять пункты плана. Иногда вы витаете в облаках, но эта неделя подходит исключительно для методичной и систематизированной работы. А еще это отличное время для ухода за собой и своей внешностью.

Лев

Судьба бросит Львам вызов – на работе вас ждут внезапные перемены. Вам потребуется применить все свои способности в области импровизации и умение адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Хорошие новости – вам все это под силу, и в итоге вы от произошедшего только выиграете.

Весы

Весам сделают заманчивое предложение – вложиться в семейный бизнес или инвестировать как-нибудь иначе. Возможно, близкие будут на вас давить, но вы не поддавайтесь – слишком уж велик шанс, что у этого предложение есть двойное дно. Лучше займитесь налаживанием отношений с руководством и коллегами: единомышленники на работе – залог вашего успеха.

Скорпион

Скорпионов ждут высокие вершины! Поэтому нужно завершить все текущие дела – чтобы на пути к новым победам незаконченные задачи не тянули вас назад. И, конечно, тщательное планирование никто не отменял. И еще один совет: обязательно учитывайте эмоции и настроения окружающих.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе рассчитывать на чью бы то ни было помощь не приходится. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. А вот вам, скорее всего, придется помогать ближнему своему – что поделать, видимо, вы настолько хороши, что без вас никто не справляется.

Козерог

Козерогам предстоит расставлять приоритеты. Задач много, а у вас нет ни сил, ни времени, чтобы распыляться. По возможности делегируйте то, что можно выполнить без вашего участия. Пока люди занимаются менее важными делами, вы сможете посвятить себя чему-то более значительному. Главное, не пускайте все на самотек и контролируйте процессы.

Водолей

Самый ненадежный советчик Водолеев – эмоции. Не поддавайтесь им при принятии решений. Это может быть непросто, ведь сейчас вам нужно проститься с прошлым и отпустить его. Если чувствуете, что не справляетесь, обратитесь за поддержкой к тем, кто руководствуется холодным разумом и спокоен как удав.

Рыбы

Рыбам нужно тщательно следить за своими вещами и деньгами. Очень уж время неспокойное: возможны разные неприятности – от банальных краж до хитроумных сетей мошенников. А еще вы можете и сами потратить деньги на ерунду, так что держите себя в руках. Можете порадовать себя мелочами, но от крупных трат пока лучше отказаться.