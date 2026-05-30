Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня для всех знаков зодиака

Нас ожидает довольно двойственная неделя. С одной стороны, мы станем более эмпатичными, настроенными на чувства окружающих, с другой стороны, возрастет ощущение, что нас не понимают. Поэтому ничего не домысливаем, информацию перепроверяем, близко к сердцу ничего не принимаем. И больше времени посвящаем своей семье.

О чем еще следует знать каждому из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Близнецы

У Близнецов столько дел, столько дел! Вы можете хвататься то за одно, то за другое, но так вы точно не доведете их до конца — расставьте приоритеты и выполняйте по одному.

Любовь

Это время укрепления семейных отношений. Общайтесь с близкими, интересуйтесь их делами. А главное — выполняйте все, что пообещали, и не обещайте того, что не сможете выполнить.

Финансы

Деньги будут жечь карман. Не дайте этому чувству прожечь вместе с карманом и дыру в вашем бюджете — импульсивные траты еще никого до добра не доводили.

Здоровье

Перекусывать на бегу — ваша фишка, но пора бы уже перестать это делать, нужно нормально питаться и наладить режим дня. Да, это нудно. Но результат того стоит.

Овен

Овнам захочется тишины. Это не самое типичное для вас состояние, не игнорируйте его. Вам действительно требуется обдумать важные вопросы, проанализировать события, провести переоценку ценностей. Это хорошее время для обращения к психологу или любому другому специалисту в той области, которая вас интересует.

Телец

Тельцы в ударе — вы полны энергии, готовы творить, изобретать, двигаться, действовать. Вы привлечете к себе внимание нужных людей, ловите момент! Вы сумеете произвести благоприятное впечатление, удачно провести переговоры, добиться именно тех результатов, которые вам требуются. Дерзайте!

Рак

Раки могут оказаться центральной фигурой интриг и главным героем сплетен. Если вас это не задевает — прекрасно. Однако если вы хотите этого избежать, есть простой способ. Никому не доверяйте своих тайн, даже близким — это время не подходит для откровений. До поры до времени держите язык за зубами, и тогда все будет хорошо.

Лев

Львы будут напоминать детей, которые прячутся от жутких подкроватных монстров под одеялом. Вам захочется сбежать подальше от своей горы дел и сделать вид, что никаких проблем не существует. Но в отличие от подкроватных монстров, ваши дела реальны, и ответственность за их выполнение лежит на вас. Закатывайте рукава и беритесь за дело — это окажется проще, чем вы думаете.

Дева

Девы сконцентрируются на работе. Вы в отличной форме, у вас море сил на выполнение самых трудных задач. Берите бразды правления в свои руки — люди пойдут за вами как за уверенным и опытным лидером. Во главе группы единомышленников вы добьетесь потрясающих успехов.

Весы

Начало лета принесет Весам самые разнообразные новые возможности. Неделя богата на встречи, знакомства, общение. Принимайте приглашения на мероприятия различных форматов — там вы сможете познакомиться с людьми, которые повлияют и на вашу личную жизнь, и на работу.

Скорпион

Скорпионы на прошлой неделе явно перетрудились, невзирая на все предупреждения. Что ж, сейчас вы столкнетесь с последствиями — будете вялыми и безынициативными. Между прочим, это не грех и не порок — это сигнал к тому, что надо отдохнуть, выспаться, подышать свежим воздухом. Как говорится, вы этого достойны.

Стрелец

Стрельцы на взводе. Вы можете и сами наговорить окружающим лишнего, и чересчур остро отреагировать на чужие слова. Под влиянием звезд очень захочется драматизировать и устраивать скандалы, пресекайте эти порывы. Вам хватит дипломатичности решить все миром, к тому же окажется, что никто не хотел вас задеть, это совершенно точно.

Козерог

Козерогам стоит соблюдать осторожность в делах — вы устали и можете наделать ошибок. Лучшее, что вы можете сейчас сделать, — это отменить все дела, которые можно отменить, и посвятить время себе, полноценному отдыху и общению со своей семьей. Даже таким несгибаемым терминаторам, как вы, нужно восстанавливать силы.

Водолей

Совет для Водолеев: не принимайте никаких решений, особенно важных, под влиянием эмоций. Эмоции в таком деле плохой советчик. Если сомневаетесь в чем-то, проясните все аспекты у тех, кто в вопросе разбирается. А вот если к вам придет человек, который будет обещать златые горы — гоните его в шею. Его слова ничего не стоят.

Рыбы

Рыбам предстоит проявить терпение. Дела пойдут медленно по разным причинам — бюрократические проволочки, технические неполадки, недостаточность информации и все прочее. Это все досадные мелочи, и если вы не поддадитесь раздражению, вам гарантирован большой успех.