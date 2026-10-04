Гороскоп на 5–11 октября: Близнецов ждут деньги, Дев спасут от увольнения, а Козерогов — от рискованных решений

На нас накатит волна осознаний. Мы пересмотрим свои приоритеты, привычки, отношения, финансовые решения. Важно: на этом этапе никаких судьбоносных шагов делать не нужно.

Конечно, погруженные в свои переживания, мы можем срываться на других. Но все же надо постараться доносить свои мысли до окружающих спокойно и понятно, иначе все мы погрязнем в ссорах, а не хотелось бы.

Teleprogramma.org подскажет, на что стоит обратить внимание каждому из знаков Зодиака.

Весы

Весам предстоит столкнуться с вызовом — многое на работе потребует перемен. Это может раздражать, но не сопротивляйтесь — в итоге эти перемены пойдут вам на пользу.

Любовь

Не давайте обещаний на этой неделе. Планы могут внезапно измениться, а невыполненные обещания станут причиной затяжной ссоры.

Финансы

Неудачное время для трат. Сейчас лучше снизить финансовую активность и немного поэкономить.

Здоровье

Атмосфера вокруг напряженная, поэтому для снижения уровня стресса хорошо медитировать. Также это благоприятный период для работы с психологом.

Овен

Овнам некогда отдыхать — дел по горло. Успеха достигнут те, кто на этой неделе будет усердно трудиться, особенно больших высот удастся достичь в творчестве. Кроме того, внимания потребуют разные бытовые покупки — и лучше заняться этим сейчас, потому что потом вам станет не до того.

Телец

Наиболее эффективными Тельцы будут в уединении, а потому если у вас есть возможность на этой неделе поработать удаленно, то именно так и поступите. Еще это неплохое время для командировок. А вот если долг зовет вас на обычное рабочее место — будьте начеку, против вас могут плести интриги. Зато вы узнаете, кто вам друг, а кто враг.

Близнецы

Близнецам пора обратно включаться в социальную жизнь. Вы будете всем нужны, постарайтесь в этом потоке не упустить письмо или сообщение от важного человека. С точки зрения финансов это отличная неделя — вы наконец получите прибыль от проекта, которым занимаетесь уже несколько месяцев.

Рак

Если Раки хотят добиться повышения, нужно потрудиться. Не бойтесь разговаривать с руководством — вам нужно понять, к чему стремиться, в каком направлении прикладывать силы, чтобы вывести компанию на новый уровень. А это позволит вам и повышение получить, и больше денег заработать.

Лев

Львы не слишком любят откладывать реализацию свежих идей в долгий ящик, но именно так сейчас и нужно поступить. Запишите свои мысли, продумайте поэтапный план, осознайте, что вам потребуется и где это взять. Воспринимайте это не как препятствие или торможение, а как подготовительный этап.

Дева

Девам полезно погрузиться в рутину: текущие рабочие задачи, ежедневные заботы и домашние хлопоты. Будьте заняты, это позволит вам не влезть в конфликты на работе, которые расцветут буйным цветом и постараются захватить всех и каждого. Вам эти проблемы совершенно не нужны, тем более, что эти конфликты чреваты увольнением.

Скорпион

Скорпионам не помешало бы немного расслабиться. Съездить в небольшую поездку, посетить места, которые вы давно приметили, но никак не могли собраться, сходить на культурные мероприятия, которые вам интересны. Да и просто с друзьями пообщаться. Все это не только поднимет ваш боевой дух, но и откроет перед вами новые перспективы.

Стрелец

В период, когда все вокруг злые и готовы в любой момент сорваться на ссору, Стрельцам жизненно важно не пытаться во что бы то ни стало доказывать свою правоту. Особенно действуя в лоб и напролом. Постарайтесь быть менее прямолинейными и более дипломатичными — умение договариваться принесет вам заметный успех.

Козерог

Козероги обычно не слишком склонны к риску, но на этой неделе их понесет, и они могут пуститься во все тяжкие. Вам будет казаться, что вы знаете, что делаете, и что результат будет великолепным. Это не так. Прислушайтесь к мнению опытных людей — это оградит вас от ошибок и их весьма неприятных последствий.

Водолей

На этой неделе Водолеи станут не самыми душевными собеседниками. Вы будете мнительными, обидчивыми, резкими и даже грубыми. Вам начнет казаться, что вас никто не слушает и не понимает, при этом можете запросто обижать окружающих. Лучше всего это время провести в уединении, чтобы не испортить отношения.

Рыбы

На Рыб октябрь может нагнать осеннюю хандру. Спасти вас от этого состояния могут новые впечатления, поэтому кино, концерты, выставки, театры, прогулки по интересным местам и другие подобные мероприятия вам строго показаны. Главное при этом особо не сорить деньгами, чтобы не переживать потом о бреши в бюджете.