Гороскоп на 28 сентября — 4 октября: Козерогам — цифровой детокс, Скорпионам — уборка на работе, а Рыбам — спасать отношения

Атмосфера накаляется, люди становятся напряженными и раздражительными, любая мелочь может вылиться в полноразмерный скандал или долгоиграющую ссору. Но есть и плюсы — многие из нас увидят результаты своих прошлых усилий.

Как правильнее себя вести в таких условиях каждому из знаков Зодиака — расскажет Teleprogramma.org.

Весы

Весам, как и на прошлой неделе, следует не выпускать бразды правления из своих рук. Как только вы ослабите контроль — без вас непременно напортачат.

Любовь

Если вам кажется, что близкие намеренно вас задевают — вполне возможно, что вам действительно кажется. Постарайтесь быть терпеливее.

Финансы

Прежде чем вкладывать куда-то деньги, оцените, готовы ли вы к тому, что можете эти деньги потерять. Ситуация не самая стабильная.

Здоровье

На этой неделе вам поможет посещение спа или других расслабляющих и уходовых процедур.

Овен

Овнам потребуется заниматься не только своими делами, но и делами коллег, руководства или даже деловых партнеров. Этот тот случай, когда нужно обязательно помогать, если вы действительно способны помочь. Кроме того, полезно связаться с родственниками, с которыми вы давно не виделись.

Телец

Тельцов зарядят энергией любые поездки — в небольшой отпуск, в командировку, на природу или в соседний город. Вам пойдет на пользу смена обстановки. А еще вы будете притягивать взгляды, знакомиться и получать комплименты. Только не нужно продолжать знакомство из вежливости или благодарности за комплимент, если оно вам неинтересно.

Близнецы

Близнецам рекомендуется продолжать жить в энергосберегающем режиме. На этой неделе хорошо бы работать поменьше, отдыхать побольше. В идеале — вообще уехать в отпуск. Посвятите больше времени налаживанию отношений в семье, помогайте близким. Вот увидите, это принесет богатые плоды.

Рак

Раки окажутся в центре внимания противоположного пола и могут флиртовать почти что круглосуточно. Однако нужно отделить флирт от действительно серьезных намерений. Подумайте, что на данном этапе вам интересно — приятное ни к чему не обязывающее общение или перспектива отношений. И действуйте исходя из своих истинных желаний.

Лев

Львам надо настроиться на получение важной информации, причем почерпнуть вы ее можете откуда угодно: из новостей, из обрывка чужого разговора, от друзей, от коллег… Эти данные позволят вам принять важное решение, касающееся работы. Но сначала обязательно эту информацию проверьте на достоверность.

Дева

Девы славятся остротой ума и дисциплиной. На этой неделе вы в ударе, и вам точно пригодится и то, и другое. Продуктивнее всего будет применить эти качества в обучении. Возможно, это будет освоение каких-то новых навыков, нужных на работе, а может быть, и учеба в прямом смысле.

Скорпион

Скорпионов ждет не дождется генеральная уборка. И где бы вы думали? На рабочем месте! Дома, конечно, это тоже приветствуется, но на работе это прямо-таки необходимо. Выбросьте все ненужное, избавьтесь от хлама, переберите документы, сделайте перестановку. Вам даже дышать легче станет.

Стрелец

Стрельцы всю прошлую неделю работали в поте лица. На этой неделе отнеситесь к себе бережно, делайте перерывы, больше отдыхайте и наладьте режим сна. Очень важно отдыхать здесь и сейчас, когда чувствуете усталость, не откладывая передышку на туманное и неопределенное «потом».

Козерог

Козерогам показан цифровой детокс. Хотя бы частичный. Слишком много информационного шума вокруг, позвольте себе немного тишины. Соцсети как-нибудь проживут без вас недельку, а вы без них — тем более. И вам необязательно разруливать чужие проблемы, можно спокойно заниматься и своими делами.

Водолей

Водолеи настроены заработать все деньги мира и старательно изобретают способ реализации этого намерения. Никто не спорит, что ваши идеи гениальны, однако не спешите. Сначала все продумайте, найдите инвесторов, клиентов, партнеров, — и только тогда запускайте свой проект.

Рыбы

Рыбы могут и не заметить, как их отношения со второй половинкой дали трещину. Если не обращать внимания на переживания, ревность и сомнения партнера, на этой неделе ваши отношения вполне могут закончиться. Поэтому принимайте партнера всерьез, разговаривайте и ищите компромиссы, — если, конечно, вы дорожите вашим союзом.