Гороскоп Глобы на октябрь для всех знаков: у Тельцов — время любви, у Львов — поездки, Весы копят деньги

Тамара Глоба дала прогноз для всех знаков зодиака. Одним в октября повезет больше, а другим меньше. Так что же ждет представителей зодиакального круга в новом месяце?

Овны

Сейчас наступил период, когда важно внимательно следить за всеми аспектами своей жизни. Особое внимание уделите состоянию своего здоровья и домашним делам. У вас появятся отличные шансы проявить себя профессионально, причем женщины окажут вам значительную поддержку. Особенно активно проявляя участие в ваших делах в первой половине октября.

Этот месяц благоприятен для закладки фундамента будущих успехов. Однако ближе к концу месяца следует проявлять осторожность на дорогах и избегать доверия незнакомым людям. Отношения с близкими людьми также станут важным фактором в этот период.

Тельцы

Вас могут ожидать критичные замечания от партнеров относительно допущенных ошибок, однако близкие люди готовы поддержать вас во всех начинаниях. Начало месяца станет благоприятным периодом для романтических отношений. Вам удастся завершить ненужные проекты и приступить к реализации новых идей, важных как для карьеры, так и для личной жизни.

Тем не менее вторая половина месяца окажется напряженной из-за возможных конфликтов и разногласий. Важно сохранять спокойствие и терпение, ведь именно поддержка любимых и близких позволит преодолеть любые препятствия.

Близнецы

В октябре основное внимание придется уделить профессиональной деятельности и заботе о здоровье. Особенно важно отслеживать состояние здоровья и решать бытовые вопросы во второй половине месяца. Начальная неделя октября и последняя его половина подойдут для активного взаимодействия с окружающими: выступления, встречи, новые знакомства позволят продемонстрировать ваши способности и откроют двери к карьерному росту.

Осень подарит приятные личные события, включая возможное начало семьи или появление ребенка. Следует помнить о повышенных рисках на дороге примерно в середине третьей декады октября. Конец месяца может принести конфликты с коллегами или разрыв деловых связей. Помните о важности заботы о семье.

Раки

Этот период идеально подходит для решения финансовых вопросов и повышения доходов. Активный образ жизни пойдет вам на пользу, однако будьте бдительны во время поездок, особенно в конце второй недели и середине третьей декады октября. Ваш дом наполнится позитивной энергией благодаря приходящим гостям, открывающим перед вами новые перспективы и интересные идеи.

Время подойдет для занятий саморазвитием, творчеством и публичными выступлениями. Обратите пристальное внимание на благополучие собственных детей. Октябрь обещает стать удачным месяцем для начала планирования семьи и возможного пополнения.

Львы

В течение этого месяца ваше внимание должно быть сосредоточено на помощи родителям и поддержке домашнего хозяйства. Проверьте состояние недвижимости и обеспечьте контроль над любыми ремонтными работами, проводящимися дома, чтобы избежать неожиданных проблем или повреждений.

Особенное внимание уделите началу месяца, концу первой и началу второй недель, а также концу второй недели и октябрю вообще. Несмотря на необходимость уделять много внимания быту, это также подходящее время для личного общения и развития.

Путешествия и образовательные мероприятия будут успешны в первую неделю и вторую половину октября. Завершение месяца требует внимательного отношения к вашим близким и друзьям, поэтому старайтесь не забывать о них.

Девы

Наступивший период хорош для увеличения дохода и появления перспектив, предоставляемых друзьями, семьей и единомышленниками. Используйте это время, чтобы показать свою привлекательность и чувство стиля. Обращайте внимание на личную жизнь, свое здоровье и внешний облик. Возможно, пришло время обновить гардероб.

Первые дни октября, конец первой и начало второй декад могут оказаться затратными, поэтому лучше планировать финансы заранее. Ваша социальная активность повысится, появятся новые знакомые. Третья декада месяца принесет важные события в отношениях с близкими, поэтому будьте внимательны и заботливы.

Период отлично подходит для образовательных мероприятий, публичных выступлений и заключения контрактов, хотя третья декада потребует особой осмотрительности при подписании документов.

Весы

Вы станете объектом повышенного интереса со стороны окружающих, особенно ярко это проявится в первую неделю октября. Этот отрезок времени идеален для образования, заключения соглашений, организации встреч и запуска новых инициатив, которые определят дальнейший вектор развития как положительно, так и отрицательно.

Вас постоянно сопровождает элемент контроля, который нельзя игнорировать. Важнейшей задачей на протяжении всего месяца станет получение необходимых денежных средств, что связано с рядом трудностей, возникающих преимущественно в начале октября, начале второй недели и третьей неделе. Одновременно сохранится повышенный интерес к вашей личности.

Во второй половине октября ваша притягательность усилится, что привлечет новые знакомства и укрепит положение в текущих проектах.

Скорпионы

Октябрь становится ключевым месяцем текущего года, характеризующимся повышенной активностью и необходимостью вести одновременно множество проектов и дел. Это время принятия решений касающихся путешествий, продвижения собственной инициативы и демонстрации лидерских качеств, привлекающих внимание окружающих.

Ваши поступки и действия будут находиться под наблюдением друзей и знакомых, что сыграет важную роль в начале месяца. Конфликты неизбежны, и вы испытаете как победы, так и поражения, особенно заметно это будет проявляться во второй декаде октября.

Середина третьей декады ознаменуется трудностями, возможно, придется поступиться своими позициями. Финансовые риски возрастают к концу месяца, поэтому обращайте внимание на траты и возможные убытки. Забота о своем здоровье является обязательной мерой предосторожности.

Стрельцы

В октябре важно оставаться начеку и обращать внимание на происходящее вокруг. Существует вероятность столкнуться с обманом или кражами даже от тех, кого вы считаете надежными, особенно в первых числах месяца, начале второй декады и середине третьей декады. Конец месяца может привести к проблемам в личных планах и взаимоотношениях с партнерами.

Избегайте перегрузки многочисленными проектами и задачами, трезво оценивая собственные силы, чтобы предотвратить переутомление и болезни. Поддержку вам окажут дальние друзья и любимые люди. Во второй половине октября появится шанс реализовать новые замыслы и проекты.

Козероги

В предстоящий период продуктивность будет достигнута посредством совместной работы с опытными специалистами, а не самостоятельными усилиями. В первой половине месяца вас ждут любовь, восхищение и признательность далеко от родного города. Руководители будут наблюдать за вашими действиями и оказывать необходимую помощь.

Те, кто следит за вашими достижениями, создадут условия для продвижения и открытия новых направлений деятельности. Вместе с тем, некоторые из предложенных проектов могут потерпеть неудачу в третьей декаде октября.

Водолеи

Первая неделя октября благоприятствует обучению, развитию торговых контактов и заключению сделок с удаленными партнерами. Наступило идеальное время для ведения переговоров и подписания контрактов. Однако параллельно возникнут трудности, касающиеся бытовых вопросов и взаимоотношений внутри семьи.

Проблемы в личной сфере потребуют бережного обращения с любимыми людьми. Контроль со стороны руководства обеспечит дополнительную нагрузку, которую предстоит успешно перенести.

Несмотря на сложность периода, постарайтесь ставить масштабные цели, сохраняя уважение к окружающим. Преодолев испытания, вы получите заслуженную компенсацию и откроете для себя дополнительные финансовые возможности.

Рыбы

Начало октября порадует множеством интересных предложений и возможностей, многие из которых потребуют значительных усилий и преодоления препятствий. Именно таким образом завершится первая неделя и перейдет во вторую. Тяжелые времена ожидают вас и вдали от дома, особенно в третьей декаде месяца. Необходимо соблюдать особую осторожность в финансовой сфере, подбирать выражения и избегать сотрудничества с подозрительными лицами.

Среди множества новых знакомств найдутся те, кто попытается воспользоваться вами. Проявляйте разумную настороженность по отношению к малознакомым людям. Тем не менее впереди ожидаются положительные изменения и выгодные планы на будущее. Людям из вашего прошлого суждено сыграть положительную роль в вашей судьбе.

А как вы считаете: подходит прогноз Глобы на октябрь для вас или нет? Ответьте в комментариях.