Глоба назвала знаки, которых ждут перемены в мае

Тамара Глоба в своем прогнозе на YouTube-канале назвала знаки зодиака, которых ждет не только трансформация взглядов и желаний, но и заслуженные перемены в мае.

Овны

Овны в ближайший месяц ощутят небывалую энергичность и работоспособность. На работе удастся заняться проектами, которые ранее откладывались. Домашняя атмосфера вдохновляет Овнов задуматься о родительстве, создавая благоприятные условия для планирования беременности.

Параллельно этому ожидается активный отдых: друзья позовут на праздники, партнеры устроят романтические поездки, а внутренний голос напомнит о важности спорта и заботы о теле. Для поддержания порядка в делах полезно завести ежедневник или календарь.

В конце месяца Сатурн перейдет в знак Овна, придавая дополнительную организацию и дисциплину. Возможны интересные проекты и заключение крупных договоров.

Тельцы

Тельцам, давно грезившим о творческом развитии — будь то рисование, создание блога или другое хобби, — пришло идеальное время начать воплощать мечты в реальность. Ваши идеи найдут отклик у друзей, которые охотно поддержат начинания, а некоторые из них даже захотят присоединиться к вашему проекту.

Однако дома Тельцов ожидают небольшие бытовые неприятности: техника может выйти из строя, или понадобится срочный ремонт. Поэтому стоит заранее отложить небольшую сумму на непредвиденные расходы.

Раки

Ракам наступивший май открывает отличные перспективы для продвижения вашей карьеры. Именно сейчас самое подходящее время обратиться к руководству с просьбой о повышении зарплаты или должности. Ваш профессионализм оценят по достоинству, поэтому убедитесь, что ваши лучшие проекты и свежие идеи готовы предстать перед руководством.

Вторая половина месяца окажется особенной для вашего профессионального роста. Впереди ожидает чередование необычных возможностей и встреч с новыми интересными людьми. К прежнему окружению и связям придется относиться осторожно, ведь они могут оказаться не такими полезными, как раньше.

Львы

Май станет непростым периодом для Львов. Вероятны разочарования в дружбе и потеря контактов с кем-то из близких приятелей. Финансовые затруднения приведут к тому, что некогда важные цели и амбициозные планы станут второстепенными из-за нехватки ресурсов.

Тем не менее, нельзя позволять унынию завладеть вами. Направьте энергию на физическую активность или творчество. Всего за один месяц вы добьетесь значительных результатов в этих областях.

Особенно внимательными ко всему, что связано с финансами, следует быть в конце второй и начале третьей декад месяца. Жизнь внесет серьезные коррективы в ваши планы, причем большую роль сыграют друзья — как старые, так и новые знакомства.