Глоба назвала знаки, которых ждет разворот на 180° в декабре: у Овнов — успех вдали от дома, Тельцам — сорвать куш

Кто из знаков зодиака может рассчитывать на перемены в декабре? Об этом в своем прогнозе подробно рассказала Тамара Глоба.

Овны

Декабрь станет временем перемен для представителей знака Овен, причем значительная часть изменений связана с прошлыми делами. Они встретят удачу в путешествиях и командировках, открывающих двери к новым проектам и успехам.

Деловая активность и торговля требуют особого внимания, особенно во вторую неделю месяца, когда возможно возникновение трудностей. Тем не менее, вне привычной обстановки Овнам улыбнется счастье: впереди ждут романтические приключения, творческие открытия и общественное признание.

Особое внимание стоит уделить финальной фазе декабря, когда появится отличная возможность заработать и заняться важными проектами. Если Овен ведет спортивный образ жизни, то вторая половина месяца подойдет для постановки амбициозных целей. Закончится месяц активным ростом карьеры.

Тельцы

Декабрь для Тельцов будет насыщенным и противоречивым. В личном плане ожидаются серьезные изменения, касаемые как собственных чувств, так и взаимоотношений с представителями другого пола. На рабочем фронте возможны небольшие трудности, но одновременно открываются отличные перспективы заработка.

Со второй половины месяца наступает благоприятный период для поездок и встреч. Близкие поддержат в непростых ситуациях, рядом окажутся надежные и добрые люди. Существует вероятность познакомиться с человеком, способным вызвать интерес и симпатию.

Завершающая фаза месяца сулит везение в творческом самовыражении, развитии любовных связей и хобби. Телец получит приятные сюрпризы и ценные дары судьбы. Последние дни декабря обещают эффективное завершение текущих проектов и достижение поставленных целей.

Весы

В декабре Весам предстоит разобраться с взаимоотношениями в коллективе и обществе. Произойдет обновление круга знакомств: одни связи прервутся, зато возникнут свежие знакомства и полезные контакты. Важную роль сыграют члены семьи и проверенные товарищи.

Заключение договоров и инвестиции несут в себе риски, поэтому взвешивайте каждое решение и остерегайтесь поспешных действий. Вместе с тем это отличное время для приобретения товаров и предметов быта, особенно начиная со второй половины месяца.

Обязательно обратите внимание на учебные занятия, путешествия и рабочие обязанности. Трудовая деятельность обеспечит регулярный заработок. В завершающую фазу месяца особое значение приобретают бытовые заботы и семейные визиты. Успешному решению жизненных задач будут способствовать помощь и поддержка верных друзей.

