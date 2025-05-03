Глоба назвала знаки, которых ждет опасность в мае

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав знаки зодиака, которые могут столкнуться к опасностями. Им стоит прислушиваться к своей интуиции.

Девы

Тамара Глоба советует Девам начать экономию средств уже с первых дней мая, потому что ближе к концу первой половины месяца понадобятся значительные финансы. Основные траты связаны с укреплением здоровья и поддержкой близких.

Во второй декаде мая нужно проявлять особую бдительность в дороге и в деловых переговорах. Необходимо избегать необдуманных заявлений, способных разрушить партнерские связи и рабочие контакты.

Средина месяца ознаменуется путешествием или визитом гостей издалека. Такое событие даст Девам важный толчок для дальнейших шагов в карьере, восполнив отсутствующий элемент, нужный для принятия судьбоносных решений.

Весы

Май подарит Весам испытание на прочность дружественных связей и профессиональных отношений. Среди окружающих появятся недоброжелатели, способные чинить препятствия, вплоть до попыток саботажа ваших планов. Внимание нужно уделять ближайшим коллегам и даже личным отношениям — возможны интриги и скрытые манипуляции.

Оптимальным решением станут удаленные проекты или работа вне офиса, где шансы столкнуться с завистниками сведены к минимуму.

Не рассчитывайте на идеальную реализацию намеченных целей: середина месяца грозит сбоями и разрывом договоренностей. Лучше иметь запасной вариант действий («План Б»), позволяющий сохранить репутацию и минимизировать финансовые потери.

Завершение месяца наполнено перспективами: возникают новые увлекательные идеи и масштабные проекты, реализация которых возможна вдали от родного города. Реализация таких инициатив сопряжена с большими расходами, но взамен гарантирует весомый профессиональный успех и авторитет в обществе.