Духи, которые приносят удачу: какой аромат подходит вам по гороскопу

Грамотно выбранные духи способны стать вашим персональным оберегом, выразить индивидуальность и помочь проявить себя. Совместно с астрологом Кажеттой Ахметжановой мы подготовили парфюмерный гид, который поможет отыскать "свой" аромат в соответствии со знаком Зодиака.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам, представителям огненной, стремительной и смелой стихии, требуются ароматы, которые не останутся незамеченными. Цитрусовые ноты — например, грейпфрут или апельсин — подарят заряд бодрости, а перец, имбирь и кардамон добавят дерзости и решительности. Древесные аккорды (кедр, сандал) придадут композиции глубину. От чрезмерно сладких и приторных запахов лучше отказаться: они могут приглушить вашу энергичность.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы ценят стабильность и наслаждение. Их парфюмы должны быть теплыми, обволакивающими, почти гастрономическими. Ваниль, карамель, шоколад, ирис и роза — идеальный выбор. Кедр или сандал в составе усилят благородство звучания. Избегайте слишком резких "зеленых" нот — они могут вызвать дискомфорт.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы — натуры легкие, любопытные, с переменчивым эмоциональным фоном. Им подойдут многогранные композиции, меняющиеся в течение дня. Цитрусы, имбирь, зеленый чай, морские мотивы и пион — выбирайте то, что удивляет. Сложные, неоднозначные ароматы раскроются наилучшим образом. Тяжелые и плотные запахи лучше оставить в стороне.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки в ароматах ищут умиротворение и комфорт. Им близки мягкие, деликатные, почти домашние оттенки. Молоко, ваниль, мускус, пион, жасмин и лилия создают ощущение безопасности. Оптимальный вариант — легкие цветочные и пудровые ноты. Резкие, химические запахи стоит исключить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы обожают внимание и роскошь. Им необходимы яркие, роскошные, величественные композиции. Роза, жасмин, иланг‑иланг, пачули, амбра и кожа подчеркнут вашу харизматичность. Не стесняйтесь выбирать насыщенные, дорогостоящие ароматы. Простые и легкие запахи Львам не подходят.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы отдают предпочтение чистоте и порядку. Им импонируют свежие, прозрачные, кристальные запахи. Зеленый чай, листья, огурец, ландыш и сандал — то, что нужно. Ищите лаконичные композиции с легкой горчинкой или пудровой нотой. Сладкие и тяжелые ароматы им не по душе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы во всем стремятся к гармонии и эстетике. Им нужны утонченные, сбалансированные композиции. Роза, фрезия, ирис, чай и бергамот — классические элегантные ноты. Выбирайте универсальные ароматы, уместные и в офисе, и на свидании. Избегайте резких, дисгармоничных сочетаний.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы — натуры загадочные и страстные. Им требуются глубокие, насыщенные, мистические ароматы. Пачули, ладан, сандал, кожа, темные цветы (тюльпан, ирис) и пряности — вот их стихия. Выбирайте композиции с изюминкой, раскрывающиеся постепенно. Легкие и поверхностные запахи им не подходят.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы обожают свободу и путешествия. Им нужны яркие, вдохновляющие композиции, зовущие в дорогу. Цитрусы, можжевельник, морские ноты, кожа и пряности ассоциируются с приключениями и открытиями. Избегайте скучных, домашних ароматов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги — люди основательные и дисциплинированные. Им подходят сдержанные, благородные, статусные ароматы. Кедр, ветивер, мох, ирис, фиалка и кожа — оптимальный выбор. Отдавайте предпочтение классическим, выдержанным композициям с уверенным звучанием. Слишком сладкие и броские запахи Козерогам не идут.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Водолеи — экспериментаторы и новаторы. Им нужны оригинальные, футуристические композиции. Озон, минеральные ноты, мокрый бетон, металл и абстрактные цветочные аккорды — то, что выделяется и впечатляет. Избегайте банальных, массовых ароматов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы — натуры мечтательные и восприимчивые. Им близки легкие, водные, едва уловимые запахи. Морские ноты, ирис, жасмин, мускус и бергамот создают нежный, тающий шлейф. Резких, синтетических ароматов лучше избегать.

По материалам "Едим дома"

