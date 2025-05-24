Что произойдет 24 мая: важное предупреждение астролога Володиной

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале сделала прогноз на двадцать четвертый день мая.

По словам эксперта в сфере расположения небесных светил, 24 мая особенной удачно сложится первая половина дня, а точнее, до 15 часов. В этот период Луна будет звучать в унисон с Юпитером.

Это время идеально подходит для расширения кругозора.

"Записаться на экскурсию или квиз, посмотреть иностранный фильм на языке оригинала, познакомиться с новой теорией, методикой и набраться знаний на эту тему", — такие рекомендации дала астролог Василиса Володина.

С 15 часов дня и до девяти вечера хорошо заняться решением ежедневных бытовых задач, вести легкие разговоры и просто ничего не делать!

А вот после 21 часа время наступит не очень благоприятное. Лучше быть осторожнее с горячими и горячительными напитками. Вместо застолия лучше устройте себе променад перед сном. Идеально выйти на прогулку с собакой.