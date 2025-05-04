Чем закончится весна: известные астрологи сделали заявление

Пора влюбляться и вершить дела

Астролог Василиса Володина настраивает на решительные поступки и дает надежду на встречу со второй половинкой. «После майских праздников нас ждет гармоничный трин между Венерой и Марсом (угол в 120° между планетами, в астрологии считается сильной уравновешивающей конфигурацией. - Ред.). Он будет держаться три недели и усилится к третьей декаде месяца. Венера и Марс способствуют романтическим настроениям. Настроение месяца - не ждать у моря погоды, а брать инициативу в свои руки в любом деле».

Многое начнется именно сейчас

Астролог Тамара Глоба отметила несколько черт мая 2025-го.

1. «Май - месяц Тельца. Это знак, которым управляет гармоничная Венера. Она дает представителям своего знака острое чувство эстетики, гармонии, красоты, возможность проявить свои таланты. Тельцы - мягкие, обаятельные, привлекательные. Этому способствует и Луна, которая имеет огромную силу в этом знаке. Она дает возможности почувствовать внутренний комфорт, Тельцов переполняют здоровые эмоции, которые дают радость жизни, наслаждение всем, что окружает. Луна дает потрясающие родительские качества. Также Тельцом управляет и планета Хирон (астероид-комета между Сатурном и Ураном. - Ред.) - она дает Тельцу внутренний комфорт и нежелание выходить из равновесия, стремление понять других людей, стремление к справедливости».

2. «Май приносит новые возможности, связанные с переговорами, стремлением достичь результата во многих делах. Но параллельно идет период, когда завершаются старые проекты, уходят давние планы. Подводятся итоги отношений, которые строились в предыдущие 20 лет. Открывается период новых возможностей - вспоминая этот май, вы будете понимать, что многое началось именно сейчас».

3. «Будут развиваться новые финансовые структуры, новая система, связанная с образованием. Период приносит новые повороты не только в вопросах связи, техники, технологий, но также в вопросах энергетики. Будут новые союзы, которые касаются разных стран».

4. «В мае Сатурн впервые перейдет из Рыб в Овен. Третья декада отмечена этим событием. Люди, которые строили планы как лидеры и во многом пытались занять первые места, уйдут на второй план. Возникнет необходимость упорядоченной деятельности, а также создания прочных союзов с единомышленниками».

5. «Многие найдут для себя новые отношения. Это время открытий и в личной жизни тоже».

Код красный!

Тамара Глоба рассчитала числа, когда надо быть осторожнее, чем обычно, и включать максимальную бдительность. В то же время не переставайте заниматься любимыми делами и не теряйте уверенность в собственных силах.

Опасные дни мая: 1 мая (первая половина дня), 3 (вечер), 5 мая, 6 (первая половина дня), 8 (первая половина дня), 10 (вечер), 11, 13 (первая половина дня), 15 (вечер), 18, 19, 22, 25 (первая половина дня), 26, 28 и ночь на 31-е.