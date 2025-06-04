Будет непросто: прогноз на 4 июня от астролога Володиной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале дает полный расклад на каждый наступивший день.

По прогнозу эксперта в сфере расположения небесных светил, 4 июня будет не самым простым днем. Особенно сложной выдастся его первая половина, до 14 часов. В этот период Луна будет не согласна с Юпитером.

"Для нас это значит, что сохранить четкую позицию без преувеличений, не уходя в сторону сомнений или чрезмерного оптимизма будет непросто", — отметила Василиса Володина.

С 14 до 17 часов можно будет выдохнуть и не стараться все успеть. Бесполезно.

С 17 до 18 нужно более внимательно отнестись к своим профессиональным обязанностям, не стоит стремиться пораньше уйти с работы. Это чревато!

А вот вечер можно провести в кругу друзей, наслаждаясь простым и душевным общением с близкими людьми.