Астрологический прогноз на 23 мая: самое время вступить в борьбу

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале сообщила, что 23 мая является днем марсианской энергии.

Наступившие сутки идеально подходят для активного времяпрепровождения. Разрешается "бежать впереди паровоза" и даже "бросаться на амбразуру".

"Самое время защитить свою точку зрения, отстоять границы, изучить слабости конкурентов и вступить с ними в борьбу", — порекомендовала Василиса Володина.

А вот с 23-х часов наступают романтичные часы Венеры. Можно отправиться на свидание, сделать признание (если не уснете к этому времени, конечно!). Хороший вариант — посмотреть сериал с любимыми актерами или почитать любовный роман.