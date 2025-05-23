Астрологический прогноз на 23 мая: самое время вступить в борьбу

Астролог и телеведущая Василиса Володина в
Наступившие сутки идеально подходят для активного времяпрепровождения. Разрешается "бежать впереди паровоза" и даже "бросаться на амбразуру".
"Самое время защитить свою точку зрения, отстоять границы, изучить слабости конкурентов и вступить с ними в борьбу", — порекомендовала Василиса Володина.
А вот с 23-х часов наступают романтичные часы Венеры. Можно отправиться на свидание, сделать признание (если не уснете к этому времени, конечно!). Хороший вариант — посмотреть сериал с любимыми актерами или почитать любовный роман.