Астролог Володина выступила с важной информаций о 14 мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале указала на главное, чем ознаменуется четырнадцатый по счету день мая.

Эксперт в области расположения небесных светил назвала эту среду энергичной и амбициозной. Вплоть до 11 часов утра можно действовать смело и без оглядки. Если вы раньше не знали, как подступиться к чему-то сложному и неприступному, то сейчас отличный период, чтобы сделать это немедленно.

После 11 часов и амбиций, и самоуверенности станет еще больше.

«Не отрываемся слишком от реальности, но немного все же можно, не забывая про золотое чувство меры. Стремясь к большему, выстраиваем стратегию — находим поддержку, учителей, знания и не пренебрегаем деталями, которые также имеют значение», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале.

Василиса Володина предостерегла от лишних трат в этот день. Если отправиться по магазинам, то легко пуститься во все тяжкие. Так что, если ваша задача — экономить, перенесите шопинг на другой день.

Василиса Володина — астролог со стажем, в своем телеграм-канале она дает прогноз на каждый наступивший день для тех, кто любит сверять свою жизнь с расположением небесных светил.