Астролог Володина сделала заявление о пятом мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, каким, с точки зрения расположения небесных светил, выдастся пятый день мая.

По словам эксперта, лучшие часы этого понедельника уже прошли. Все самое хорошее планетами вершилось до 8 утра по московскому времени. Те, кто с утра пораньше приступили к делам, отправили важные письма, документы, сделали запросы, поступили совершенно верно. Такие действия принесут результаты. А вот дальше все пойдет абсолютно ровно и не очень интересно.

«После 8 часов можно особенно не беспокоиться. День плавно пойдет по программе холостой Луны, то есть без выдающихся результатов», — написала Василиса Володина в телеграм-канале .

Это хорошее время, чтобы работать неспешно и без надрыва.

Зато в конце дня Луна войдет в гармоничный аспект с Солнцем. Те, кто уже уснет к этому моменту, будут видеть совершенно волшебные и чудесные сны.