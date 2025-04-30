Астролог Володина рассказала главное о 30-м апреля

Начнем со спойлера. Астролог Василиса Володина последний день апреля назвала удачным и счастливым. И вот почему. С девяти утра и до восьми вечера по московскому времени нас всех ждет покровительство Юпитера.

Так что, 30 апреля, в финальный рабочий день этой недели перед долгими праздничными выходными, можно сделать немало!

«Если хотим кому-то понравится — демонстрируем щедрость и широту взглядов. Если хотим что-то приобрести — не мелочимся. Отдаем предпочтение вариантам экзотичным, брендовым, способным повысить наш авторитет», — посоветовала Василиса Володина в своем телеграм-канале .

Василиса Володина считает, что наступивший день хорош и для того, чтобы отправиться в поездку, и для того, чтобы начать учиться чему-то новому.