Астролог Володина предупредила, каким будет 8 мая

Василиса Володина в своем Telegram- канале рассказала о том, чего ждать от среды, 8 мая. Солнце приветствует этот день гармоничным аспектом с Луной. Если говорить проще, как мы встретим этот день, так его и проведем. Здесь важно проявить оптимизм, радость и бодрость. Это поможет справиться со скребущим ощущением неудовлетворенности или несоответствием своих ожиданий с реальностью в будущем.

С 8 утра и до 19:00 вечера Луна будет спорить с Юпитером. В этот период необходимо учиться держать себя в рамках разумного. Астролог советует не раздавать невыполнимых обещаний, улучшить свои профессиональные навыки и консультироваться с экспертами в спорных вопросах. В этот день важно проявлять мудрость и осторожность.

С 19:00 вечера Сатурн как бы экзаменует луну. Для нас это станет проверкой в собранности, терпении и ответственности. Мы ощутим бремя задачи, которую делать не хочет, но придется.