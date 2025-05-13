Астролог Володина предрекла самые важные события 13 мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина каждое утро в своем телеграм-канале публикует прогноз на день для тех, кто считает важным сверять происходящее в жизни с расположением небесных светил.

13 мая, по словам Василисы Володиной, будет продуктивным днем. Утро идеально подходит для того, чтобы записаться к врачу, подать документы на смену паспорта, решить какие-то рабочие задачи.

«С 10 до 12 часов Луна устраивает себе чайную паузу, гуляя без курса, и мы можем сделать также. После 12:00 Луна в приятной компании Венеры до конца дня и у нас все будет получаться легче и веселее, пути достижения результата менее окольные, решения задач простые и изящные», — отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале .

До конца дня, спрогнозировала Василиса Володина, все будет получаться легко и весело. 13 мая хорош для поисков компромиссов, создания творческих проектов, вечером можно отправиться на романтическое свидание или светское мероприятие.