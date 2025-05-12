Астролог Володина предостерегла от конфликтов 12 мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале каждое утро публикует прогноз на наступивший день для тех, кто любит сверять планы в своей жизни с расположением небесных светил.
Василиса Володина напомнила о том, что сейчас полнолуние. А этот период хорош для поиска баланса в жизни. Займитесь наведением порядка — в квартире или офисе, в отношениях или в своей голове.
В этот период важно держать эмоции под контролем.
«Без необходимости не втягиваемся в конфликты, делаем выводы о правильности действий, совершенных ранее, контролируем полноводную реку эмоций», — написала в
телеграм-каналеВасилиса Володина.
Василиса Володина пообещала, что уже после восьми вечера по московскому времени мы все почувствуем на себе действие гармоничного аспекта Луны с Сатурном.
Он принесет с собой разумное, стабильное и понятное.
«Вечером можно скорректировать планы или заняться необходимыми делами, требующими терпения, ответственности и того, чтобы они просто были сделаны», — заключила Василиса Володина.