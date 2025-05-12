Астролог Володина предостерегла от конфликтов 12 мая

Астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале каждое утро публикует прогноз на наступивший день для тех, кто любит сверять планы в своей жизни с расположением небесных светил.

Василиса Володина напомнила о том, что сейчас полнолуние. А этот период хорош для поиска баланса в жизни. Займитесь наведением порядка — в квартире или офисе, в отношениях или в своей голове.

В этот период важно держать эмоции под контролем.

«Без необходимости не втягиваемся в конфликты, делаем выводы о правильности действий, совершенных ранее, контролируем полноводную реку эмоций», — написала в телеграм-канале Василиса Володина.

Василиса Володина пообещала, что уже после восьми вечера по московскому времени мы все почувствуем на себе действие гармоничного аспекта Луны с Сатурном.

Он принесет с собой разумное, стабильное и понятное.