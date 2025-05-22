22 мая будет сложным днем: для кого — прогноз астролога Володиной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале делает астропрогнозы на каждый наступивший день. Что касается 22 мая, то он будет складываться не очень просто.

А все потому, что Юпитер и Луна с раннего утра будут не в лучших отношениях. Наши усилия могут не получить поддержки со стороны близких. Но отчаиваться и раздувать из мухи слона не стоит.

"С 12 до 19 часов — Луна «бьется» Сатурном. Полагается заниматься рутинными, не самыми приятными делами. Не огорчаемся, ведь когда-то все равно пришлось бы их начинать", — порекомендовала Василиса Володина.

Зато после 19 часов наступит отличное время, когда можно будет вознаградить себя за труды. Например, сходить в ресторан или купить себе красивую вещь.

Особенно хороши 22 мая будут небанальные покупки.