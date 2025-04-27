Чеботина в пайетках и стразах, а Подольская в облегающем

Платье на выпускной в школу или вуз можно взять напрокат, сшить или купить. Пока не начались экзамены, надо подготовить наряд. В июне не будет времени, спрос вырастет, а ателье будут перегружены. Среди обновок звезд мы выделили актуальные модели для выпускного - модные, молодежные и на любой вкус.
Люся Чеботина любит в этом платье появляться на красных дорожках. Похожее можно взять напрокат или купить тем девушкам, кто намерен после получения диплома скинуть пиджак и отправиться с группой в ресторан - отметить и потанцевать. Пайетки и стразы - атрибут вечернего дресс-кода, поэтому если осмелитесь в важный день на сверкающее платье, то станете самой блестящей звездой вечеринки и попадете в лучшие кадры с выпускного вечера. У певицы все по-модному - не просто пайетки или стразы, а бахрома из них. Именно бахрома - верный признак модницы-2025.
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева красуется в нарядном платье, которое вы будете часто носить после выпускного. И на день первокурсника, и в театр, и на свидание. Фишка - креативные рукава: не фонарики, а фонари. Узкий силуэт сбалансирует в меру нарядный образ. Но телеведущая позирует в ботинках, а вы наденьте высокие каблуки. Только заранее, дома вечерами разносите новые туфли.
Фото: t.me/natpodolskaya
Наталья Подольская играет роль элегантной скромницы. Платье полностью закрытое, но так огибает фигуру, что подчеркивает все ее изгибы. Этот силуэт шьют из струящихся материалов (вискозы, шелка, тяжелого трикотажа), чтобы ткань мягко «обнимала» фигуру. А проблемная зона (бока и живот) закрыта драпировкой. Получился креативный силуэт, который за счет «гармошки» и розочки стал не таким строгим. Драпировка - это модно. А если она с фишкой (здесь эту роль играет розочка), то и нарядно. Пышное выпускное платье вы вряд ли куда-то еще наденете, а такую модель - и на юбилей к тете, и на свадьбу к подруге, и на «Щелкунчика».
Фото: t.me/sammyfam
Оксана Самойлова демонстрирует ультрамодный образ - этот комплект на пике популярности и останется там минимум на год. Блогер позирует в хите сезона - им стал пиджак с полукруглыми рукавами. Рукава в этом случае расширяются ниже линии плеч, при этом сам пиджак притален. Ну и короткая юбка-баллон, напоминающая пузырь, тоже в тренде. Раньше этот фасон был частью театрального и праздничного гардероба. Оксана построила образ на контрасте белого и черного, а пышные манжеты усилили нарядный эффект и подчеркнули торжественность момента. Безупречно стильный вариант для получения аттестата!
Фото: личная страница Анастасии Шубской в социальной сети
Анастасия Шубская выгуливает мини-платье, подходящее для жены знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, чтобы выйти на красную дорожку или поужинать в дорогом ресторане. А еще оно будет выигрышно смотреться на тех выпускницах, кто готов устоять на шпильках. Декольте и мини было бы экстремальным сочетанием, а асимметричная модель, когда открыто одно плечо, - отличный вариант. Атлас или шелк вместе с бархатом лидируют в списке тканей для нарядных вечерних платьев.
Фото: личная страница Клавы Коки в социальной сети
Клава Кока нарядилась в платье-рыбку, которое часто выбирают для роскошных вечеринок, красных дорожек, торжественных мероприятий. Такое вечернее платье не требует дополнительных акцентов, оно напоминает силуэт русалки: облегает бедра и ноги, резко расширяется книзу. Ткань должна быть «серьезной». У певицы оно полностью расшито тысячами мелких пайеток, которые крепятся на эластичную плотную тканевую основу.
5 трендовых оттенков
- Красный и пастельно-розовый
- Все оттенки голубого и водно-зеленого
- Сливочное масло и шоколад
- Цитрусовый и фисташковый
- Серебряный металлик