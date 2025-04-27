Чеботина в пайетках и стразах, а Подольская в облегающем

Платье на выпускной в школу или вуз можно взять напрокат, сшить или купить. Пока не начались экзамены, надо подготовить наряд. В июне не будет времени, спрос вырастет, а ателье будут перегружены. Среди обновок звезд мы выделили актуальные модели для выпускного - модные, молодежные и на любой вкус.

Люся Чеботина любит в этом платье появляться на красных дорожках. Похожее можно взять напрокат или купить тем девушкам, кто намерен после получения диплома скинуть пиджак и отправиться с группой в ресторан - отметить и потанцевать. Пайетки и стразы - атрибут вечернего дресс-кода, поэтому если осмелитесь в важный день на сверкающее платье, то станете самой блестящей звездой вечеринки и попадете в лучшие кадры с выпускного вечера. У певицы все по-модному - не просто пайетки или стразы, а бахрома из них. Именно бахрома - верный признак модницы-2025.