Брухунова в «фермерской» куртке, а Бородина в джинсовом платье

Весна 2025 года удивляет переменчивой погодой. Но мы со звездами не теряем надежды на теплые майские выходные, поэтому примеряем легкие куртки и пиджаки.
Ляйсан Утяшева
Спортивная телеведущая явно решила прослыть главной модницей экрана. Представляем сразу два образа в ее исполнении. Укороченные модели кожаных курток в форме пиджаков можно сочетать с ранее несочетаемой одеждой - например, как Ляйсан, с многослойной воздушной юбкой-зефиркой. Ультрамодными считаются куртки-пиджаки или жакеты с массивными плечами. Подбор обуви к такому образу свободный: от актуальных пушистых балеток и сапог до колена до грубых ботинок.
Фото: t.me/utiashevaliasan
Второй образ Утяшевой стилизован под 70-е. Бахрома в тренде благодаря вновь актуальному стилю бохо. Она стала длинной и густой - как на замшевой куртке-пиджаке телеведущей. Замша делает образ шикарным - смотрится дорого-богато.
Ксения Бородина
Фото: t.me/borodylia0803
Как истинный блогер, Ксения публикует фото прямо из заграничной примерочной бренда Zara. Джинсовый удлиненный пиджак можно носить и с платьями, и с брюками. Джинса позиций не сдает.
Юлианна Караулова
Фото: vk.com/karaulova_official
Певица и телеведущая идет в ногу с модной индустрией, которая опять вывела на подиумы бомберы. Кожаный вариант с силуэтом оверсайз считается стильной деталью гардероба. В такой вещичке самая скромная модница почувствует себя дерзкой рокершей.
Татьяна Брухунова
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Супруга Евгения Петросяна в тренде вся - от кашемирового чепчика до лаковых челси. Обращаем внимание на теплую джинсовую куртку - эту модель стилисты называют фермерской, из-за того что она похожа на верхнюю одежду рабочих и фермеров. Важные детали: утепленная ткань, вместительные карманы, контрастные воротник и манжеты.
Екатерина Волкова
Фото: t.me/ekaterinavolkovaactress
Актриса не теряет надежды встретить май в костюме. Вам может показаться, что твидовые пиджаки и юбки всем надоели. На самом деле они остаются на пике моды. И очень к лицу и к фигуре актрисы! Готовьтесь - на следующую осень уже шьют куртки из твида.
Миа Бойка
Фото: vk.com/miaboyka47
Певица демонстрирует простой способ стать стильной штучкой. Черная водолазка и белый стеганый жилет - Миа готова к выходным.