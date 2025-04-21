Брухунова в «фермерской» куртке, а Бородина в джинсовом платье

Весна 2025 года удивляет переменчивой погодой. Но мы со звездами не теряем надежды на теплые майские выходные, поэтому примеряем легкие куртки и пиджаки.

Ляйсан Утяшева

Спортивная телеведущая явно решила прослыть главной модницей экрана. Представляем сразу два образа в ее исполнении. Укороченные модели кожаных курток в форме пиджаков можно сочетать с ранее несочетаемой одеждой - например, как Ляйсан, с многослойной воздушной юбкой-зефиркой. Ультрамодными считаются куртки-пиджаки или жакеты с массивными плечами. Подбор обуви к такому образу свободный: от актуальных пушистых балеток и сапог до колена до грубых ботинок.