Беременные звезды: Галич в пижаме, а Муцениеце в платье-комбинации

Фигуристка модничает на пляже. Алена купила для отдыха в декретном отпуске костюмчик в технике кроше (вязанные крючком вещи) - стильно, модно, молодежно. Из натуральной ткани, поэтому еще и не жарко. Вязаные мини- и макси-юбки, шорты, жакеты, брюки из кроше - яркий тренд этого лета. Носят такие вещи не только на пляже, но и в городе. Особенно эффектно они смотрятся в теплых оттенках - сливочном, карамельном, оранжевом, персиковом.

Ида Галич (35 лет)