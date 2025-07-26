Беременные звезды: Галич в пижаме, а Муцениеце в платье-комбинации

В июльскую жару беременные знаменитости подчеркивают свои животики трендовыми нарядами.
Елена Дудина (36 лет)
Актриса в июле объявила, что ждет второго ребенка от мужа и коллеги Анатолия Руденко (42 года). Семья отдыхает на курорте, куда Елена взяла красивые летние наряды. Ее любимый - из кружева, которое нынешним летом самый заметный признак модницы. Юбка миди - деталь, которая может сделать нарядным любой образ. Плюс топ и рубашка оверсайз - смотрится свежо и невызывающе. А белый - самый любимый цвет всех наших беременных этим летом.
Алена Косторная (21 год)
Фото: личная страница Алены Косторной в социальной сети
Фигуристка модничает на пляже. Алена купила для отдыха в декретном отпуске костюмчик в технике кроше (вязанные крючком вещи) - стильно, модно, молодежно. Из натуральной ткани, поэтому еще и не жарко. Вязаные мини- и макси-юбки, шорты, жакеты, брюки из кроше - яркий тренд этого лета. Носят такие вещи не только на пляже, но и в городе. Особенно эффектно они смотрятся в теплых оттенках - сливочном, карамельном, оранжевом, персиковом.
Ида Галич (35 лет)
Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
Блогер и телеведущая раздает стиля на московских улицах. На первом фото она в костюме, напоминающем пижаму, - актуально и удобно. Ради восторженных комплиментов друзей и подписчиков Ида показывает нам животик. А потом застегнет пиджачок - и жарко ей не станет, так как пошит он из шелка. Два тренда сошлись в одном: брючный костюм в пижамном стиле и цвет бордо.
Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
На втором фото Галич демонстрирует образ для похода на деловой ужин, переговоры или в театр. Блузка из актуальной жатой ткани с запахом интересно и аккуратно подчеркивает животик, юбка из прозрачной ткани с низкой посадкой - получилась модная зебра.
Ксения Сухинова (37 лет)
Фото: личная страница Ксении Суханкиной в социальной сети
"Мисс Мира - 2008" устроила праздник, где стал известен пол ее второго ребенка - будет второй мальчик. Ксения верна своему модельному образу - нарядилась как на подиум. Отличный вариант для вечернего выхода или похода на юбилей, свадьбу, любое семейное торжество. Платье-бандо пошито из стрейч-атласа, верх красиво задрапирован. Прозрачная накидка делает образ нежным, законченным, невульгарным.
Агата Муцениеце (36 лет)
Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Актриса похвасталась в июле обновкой, в которой не жарко, потому что она из натурального шелка. Платья-комбинации, отделанного кружевом, достаточно, чтобы немного замаскировать животик и элегантно выглядеть в летнем мегаполисе.