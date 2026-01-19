Звезды в проруби: у Волочковой своя купель, а Смехова еще ходит в баню

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Кто из артистов постоянно принимает участие в Крещенских купаниях.

Содержание

19 января православные христиане отметят Крещение. А купание в проруби – один из главных ритуалов этого праздника.

К этой дате в Москве обустроено 42 специальные купели, оснащенные противоскользящими настилами, поручнями и пунктами обогрева.

В крещенских купаниях принимают участие и наши звезды. А у некоторых из них этот обряд стал ежегодной доброй традицией. Оглашаем список звезд, которые с удовольствием окунаются в прорубь, помня о том, что в здоровом теле – здоровый дух.

Олег Газманов

Певец Олег Газманов соблюдает ежегодную традицию крещенского купания.

Артист поясняет, что последние годы совершал этот обряд в теплом океане во время зимнего отдыха. Но вернувшись в столицу, осознает, что скучает по ледяной воде.

Олег Газманов. Фото: соцсети

Несмотря на уговоры жены, которая нередко напоминает, что святая вода есть везде и можно ограничиться домашним омовением, Газманов все же окунулся в прорубь. По его словам, это приносит ему ощущение полного духовного и физического очищения.

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова традиционно отмечает Крещение не в общедоступных местах для купания, а в собственной купели. Туда она обычно окунается, возвратившись из традиционной поездки на Мальдивы в начале января.

По словам артистки, холод ее не пугает. К купанию в бане и проруби отец приучил ее с десяти лет.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

В интервью "Известиям" в 2023 году Анастасия Волочкова также отметила, что у нее уже было несколько комфортных и эстетичных купелей, которые периодически обновляются: их изготавливают для нее на заказ.

Алика Смехова

Актриса Алика Смехова – одна из тех звезд, кто постоянно участвует к крещенских купаниях.

Как однажды рассказывала актриса, с детства мама учила ее, что после полуночи любая вода — даже из крана или в реке — становится освященной. При этом артистка призвала желающих окунуться в крещенскую прорубь трезво оценивать свои силы и быть осторожными.

Сама Смехова предпочитает сочетать такое купание с посещением бани.

Алика Смехова. Фото: соцсети

Яна Кошкина

Судя по соцсетям актрисы и юмористки Яны Кошкиной, она окунается в прорубь каждый год.

Например, в 2023 году в длинной белой рубашке Яна вошла в иордань, полностью окунулась с головой и совершила крестное знамение.

Один из присутствующих, чтобы поддержать артистку, в шутку заметил, что воду для нее специально подогрели.

Яна Кошкина. Фото: соцсети

Однако Яна не спасовала перед шутником.

"Ничего вы не согрели. Это бред", - резко ответила на подкол актриса.

Николай Дроздов и Константин Мирошник

Художник Константин Мирошник в беседе с "Известиями" рассказывал о своей ежегодной традиции вместе с телеведущим Николаем Дроздовым совершать крещенские погружения в прорубь. По его словам, в сильные морозы это делать даже проще.

По мнению Константина, в этих случаях важно не выскакивать сразу, а спокойно перекреститься и окунуться с головой трижды в ледяную воду. После этого накрывает невероятная волна радости и прилива сил, прямо как в сказке о Коньке-Горбунке.

Художник также упомянул историю Николая Дроздова о погружении на Северном полюсе.

Николай Дроздов. Фото: Роман Денисов/ Global Look Press

"Удивительно: льдина, на которой они расположились, находится в постоянном движении, и через некоторое время она уже не находится на оси Северного полюса нашей земли, как показывают приборы. И сразу идет разговор про Северный морской путь России, - рассказал Константин Мирошник.

- В общем, на Крещение не пар горячий развяжет язык, а лед горячий будоражит наши мысли и слова".

По мнению художника, тот, кто хотя бы разок нырял в прорубь на Крещение, запоминает эту радость на всю жизнь.

А вы будете окунаться в прорубь 19 января? Делитесь в комментариях!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также