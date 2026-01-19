Звезды в проруби: у Волочковой своя купель, а Смехова еще ходит в баню

19 января православные христиане отметят Крещение. А купание в проруби – один из главных ритуалов этого праздника.
К этой дате в Москве обустроено 42 специальные купели, оснащенные противоскользящими настилами, поручнями и пунктами обогрева.
В крещенских купаниях принимают участие и наши звезды. А у некоторых из них этот обряд стал ежегодной доброй традицией. Оглашаем список звезд, которые с удовольствием окунаются в прорубь, помня о том, что в здоровом теле – здоровый дух.
Олег Газманов
Певец Олег Газманов соблюдает ежегодную традицию крещенского купания.
Артист поясняет, что последние годы совершал этот обряд в теплом океане во время зимнего отдыха. Но вернувшись в столицу, осознает, что скучает по ледяной воде.
Олег Газманов. Фото: соцсети
Несмотря на уговоры жены, которая нередко напоминает, что святая вода есть везде и можно ограничиться домашним омовением, Газманов все же окунулся в прорубь. По его словам, это приносит ему ощущение полного духовного и физического очищения.
Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова традиционно отмечает Крещение не в общедоступных местах для купания, а в собственной купели. Туда она обычно окунается, возвратившись из традиционной поездки на Мальдивы в начале января.
По словам артистки, холод ее не пугает. К купанию в бане и проруби отец приучил ее с десяти лет.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
В интервью "Известиям" в 2023 году Анастасия Волочкова также отметила, что у нее уже было несколько комфортных и эстетичных купелей, которые периодически обновляются: их изготавливают для нее на заказ.
Алика Смехова
Актриса Алика Смехова – одна из тех звезд, кто постоянно участвует к крещенских купаниях.
Как однажды рассказывала актриса, с детства мама учила ее, что после полуночи любая вода — даже из крана или в реке — становится освященной. При этом артистка призвала желающих окунуться в крещенскую прорубь трезво оценивать свои силы и быть осторожными.
Сама Смехова предпочитает сочетать такое купание с посещением бани.
Алика Смехова. Фото: соцсети
Яна Кошкина
Судя по соцсетям актрисы и юмористки Яны Кошкиной, она окунается в прорубь каждый год.
Например, в 2023 году в длинной белой рубашке Яна вошла в иордань, полностью окунулась с головой и совершила крестное знамение.
Один из присутствующих, чтобы поддержать артистку, в шутку заметил, что воду для нее специально подогрели.
Яна Кошкина. Фото: соцсети
Однако Яна не спасовала перед шутником.
"Ничего вы не согрели. Это бред", - резко ответила на подкол актриса.
Николай Дроздов и Константин Мирошник
Художник Константин Мирошник в беседе с "Известиями" рассказывал о своей ежегодной традиции вместе с телеведущим Николаем Дроздовым совершать крещенские погружения в прорубь. По его словам, в сильные морозы это делать даже проще.
По мнению Константина, в этих случаях важно не выскакивать сразу, а спокойно перекреститься и окунуться с головой трижды в ледяную воду. После этого накрывает невероятная волна радости и прилива сил, прямо как в сказке о Коньке-Горбунке.
Художник также упомянул историю Николая Дроздова о погружении на Северном полюсе.
Николай Дроздов. Фото: Роман Денисов/ Global Look Press
"Удивительно: льдина, на которой они расположились, находится в постоянном движении, и через некоторое время она уже не находится на оси Северного полюса нашей земли, как показывают приборы. И сразу идет разговор про Северный морской путь России, - рассказал Константин Мирошник.
- В общем, на Крещение не пар горячий развяжет язык, а лед горячий будоражит наши мысли и слова".
По мнению художника, тот, кто хотя бы разок нырял в прорубь на Крещение, запоминает эту радость на всю жизнь.
А вы будете окунаться в прорубь 19 января? Делитесь в комментариях!