Звезды в проруби: у Волочковой своя купель, а Смехова еще ходит в баню

19 января православные христиане отметят Крещение. А купание в проруби – один из главных ритуалов этого праздника.

К этой дате в Москве обустроено 42 специальные купели, оснащенные противоскользящими настилами, поручнями и пунктами обогрева.

В крещенских купаниях принимают участие и наши звезды. А у некоторых из них этот обряд стал ежегодной доброй традицией. Оглашаем список звезд, которые с удовольствием окунаются в прорубь, помня о том, что в здоровом теле – здоровый дух.

Олег Газманов

Певец Олег Газманов соблюдает ежегодную традицию крещенского купания.

Артист поясняет, что последние годы совершал этот обряд в теплом океане во время зимнего отдыха. Но вернувшись в столицу, осознает, что скучает по ледяной воде.