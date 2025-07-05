Звезды в купальниках: Гагарина - в мини-бикини, Бузова - в блестящем, невеста Лепса - в пижамном стиле

Ольга Бузова

Телеведущая у водопада Эль-Лимон в Доминикане демонстрирует тренд пляжного сезона - купальник с обвесом. Это когда звезда превращает свой выход на пляж в светский раут.

Для любительниц привлечь внимание публики бренды нашили на купальники колечки, бусинки и прочий декор. Некоторые просто добавили много блеска. Опция "быть блестящей" снова в тренде на пляже.

Екатерина Климова