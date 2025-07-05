Звезды в купальниках: Гагарина - в мини-бикини, Бузова - в блестящем, невеста Лепса - в пижамном стиле

Ольга Бузова
Телеведущая у водопада Эль-Лимон в Доминикане демонстрирует тренд пляжного сезона - купальник с обвесом. Это когда звезда превращает свой выход на пляж в светский раут.
Для любительниц привлечь внимание публики бренды нашили на купальники колечки, бусинки и прочий декор. Некоторые просто добавили много блеска. Опция "быть блестящей" снова в тренде на пляже.
Екатерина Климова
Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети
Актриса носит в отпуске на Мальдивах классику пляжного жанра - слитный, без декора и прочих наворотов, просто красивый купальник актуальных цветов.
Такой фасон - прямо-таки палочка-выручалочка: это и боди для выхода в город - в паре с юбкой или накидкой, и маскировка животика на случай перебора с вареной кукурузой и мороженым на пляже.
Полина Гагарина
Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
Певица принимает солнечные ванны в мини-бикини. Купальники таких минималистичных форм продвигает в этом сезоне Ким Кардашьян со своим модным брендом, а остальные дизайнеры от нее не отстают.
Плавки и бра на завязках прикрывают тело так, чтобы была возможность загореть почти полностью. Певица купалась и загорала на курорте в турецкой провинции Мугла.
Анна Седокова
Фото: личная страница Анны Седоковой в социальной сети
Аня прячет лицо от солнца и публики, но вы ее все равно не узнаете. Певица после пластической операции не просто омолодилась - хирург изменил ей некоторые черты лица. Но одно остается неизменным - страсть певицы к вульгарному стилю в одежде.
Верх купальника на два размера меньше, чем нужно, подчеркивает пышную грудь артистки (тоже результат пластики). Такой купальник заставит обернуться и удивиться.
Что актуально? Цвет - ванильный крем, фактура ткани - жатый трикотаж, дизайн - верх и низ на завязках. Артистка обновила загар в отеле в Египте, где пела для туристов.
Инна Жиркова
Фото: личная страница Инны Жирковой в социальной сети
Осенью супруга футболиста Юрия Жиркова стала мамой в четвертый раз, полностью восстановилась после родов и демонстрирует шикарную фигуру на отдыхе в турецкой Анталье.
У Инны не только модный, но и практичный вариант - не только для кормящей мамы, но и когда стесняешься откровенных моделей. Принт под зебру сейчас очень актуален.
Вне конкурса
Григорий Лепс и Аврора Киба
Фото: личная страница Авроры Кибы в социальной сети
Пожалуй, самая обсуждаемая парочка лета-2025. Не только из-за разницы в возрасте в 44 года, но и потому, что Аврора всячески намекает на скорую свадьбу. Первое совместное пляжное фото сделано в турецком отеле в июне.
Григорий Викторович накануне 63-го дня рождения демонстрирует отличную физическую форму в плавательных шортах классического кроя - длина чуть выше колена, сшиты из быстросохнущих синтетических материалов с внутренней сетчатой подкладкой.
Аврора выгуливает актуальный пляжный костюм пижамного кроя из хлопка, под которым купальный топ.