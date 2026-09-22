«Звезды в джунглях. Суперсезон»: чемпионский состав, обещание Натана не появляться в реалити и новый секретный участник

С 4 октября на канале ТНТ стартует реалити-шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». Фишка этого проекта состоит в том, что в нем соберутся лучшие игроки прошлых сезонов. Участники реалити действительно равны как на подбор.

Кто из участников появится в «Суперсезоне»

Так, за главный приз сразятся певец Анатолий Цой, блогер и юмористка Женя Искандарова, актер и телеведущий Оскар Кучера, актер Владимир Сычев, блогер и стилист Карина Нигай, актриса Анна Цуканова-Котт, журналист Алена Жигалова, актер Даниил Вахрушев, модель Алана Мамаева, актер сериала «Жуки» Вадим Дубровин, а также певец Натан.

Все эти участники уже на других посмотрели и себя показали в прошлых сезонах. Например, Женя Искандарова стала победительницей шоу «Новые звезды в Африке», обойдя в финале Карину Кокс, Алексея Базанова и Карину Нигай. С последней ей теперь снова предстоит встретиться на одном проекте.

Анатолий Цой входил в одну реку дважды, два раза принимая участие в программах о выживании. Алана Мамаева дошла до финала первого сезона «Звезд в Африке», но уступила Вячеславу Малафееву.

Анна Цуканова-Котт, попавшая в финал второго сезона «Звезд в джунглях», где победу в итоге одержал комик Олег Верещагин, - также уже стрелянный воробей подобных передач. Кроме того, она засветилась в третьем сезоне «Сокровищ императора» в Чунцине, однако покинула проект задолго до финала вместе с Анной Чапман. Теперь у Цукановой-Котт снова есть возможность проявить свои лидерские качества.

Натан о реалити-шоу : «Год-два я вообще не планирую больше нигде сниматься»

На авансцену вновь выходит Натан, чья любовная история с Лерчек наделала много шума в первом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Он терпел капризы своей приятельницы Ирины Дубцовой и в другой программе ТНТ – «Сокровища императора». Однако в этот раз рэпер обещал, что теперь берет большую паузу в реалити-шоу.