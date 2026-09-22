«Звезды в джунглях. Суперсезон»: чемпионский состав, обещание Натана не появляться в реалити и новый секретный участник

С 4 октября на канале ТНТ стартует реалити-шоу «Звезды в джунглях. Суперсезон». Фишка этого проекта состоит в том, что в нем соберутся лучшие игроки прошлых сезонов. Участники реалити действительно равны как на подбор.
Кто из участников появится в «Суперсезоне»
Так, за главный приз сразятся певец Анатолий Цой, блогер и юмористка Женя Искандарова, актер и телеведущий Оскар Кучера, актер Владимир Сычев, блогер и стилист Карина Нигай, актриса Анна Цуканова-Котт, журналист Алена Жигалова, актер Даниил Вахрушев, модель Алана Мамаева, актер сериала «Жуки» Вадим Дубровин, а также певец Натан.
Все эти участники уже на других посмотрели и себя показали в прошлых сезонах. Например, Женя Искандарова стала победительницей шоу «Новые звезды в Африке», обойдя в финале Карину Кокс, Алексея Базанова и Карину Нигай. С последней ей теперь снова предстоит встретиться на одном проекте.
Анатолий Цой входил в одну реку дважды, два раза принимая участие в программах о выживании. Алана Мамаева дошла до финала первого сезона «Звезд в Африке», но уступила Вячеславу Малафееву.
Анна Цуканова-Котт, попавшая в финал второго сезона «Звезд в джунглях», где победу в итоге одержал комик Олег Верещагин, - также уже стрелянный воробей подобных передач. Кроме того, она засветилась в третьем сезоне «Сокровищ императора» в Чунцине, однако покинула проект задолго до финала вместе с Анной Чапман. Теперь у Цукановой-Котт снова есть возможность проявить свои лидерские качества.
Натан о реалити-шоу : «Год-два я вообще не планирую больше нигде сниматься»
На авансцену вновь выходит Натан, чья любовная история с Лерчек наделала много шума в первом сезоне проекта «Звезды в джунглях». Он терпел капризы своей приятельницы Ирины Дубцовой и в другой программе ТНТ – «Сокровища императора». Однако в этот раз рэпер обещал, что теперь берет большую паузу в реалити-шоу.
Натан. Фото: Global Look Press
«Всё будет спокойненько, всё будет хорошо, ничего нереального я не буду делать. Я закрыл для себя этим участие в реалити. Год-два я вообще не планирую больше нигде сниматься. Ты становишься не артистом, а каким-то реалити-героем», - пообещал певец на дне рождения Русского радио.
По словам Натана, самое лакомое в реалити – это медийность и финансовая составляющая. Но если в первый раз у него получилось сделать хайп случайно и по глупости, то теперь он будет осмотрительнее.
Краткая история «Звезд в Африке»
Напомним, с сентября 2021 года по декабрь 2023 года на экраны выходили первые пять сезонов проекта «Звезд в…» с подзаголовком «Звезды в Африке». В 2024 году шоу подвергли небольшой модернизации: действие перенесли в Колумбию, а название проекта сменили на «Звезды в джунглях».
Традиционно шоу «Звезды в…» создаются в жарких странах. Так, прошлые сезоны проекта были сняты в Африке, Колумбии и Доминиканской Республике. Новый сезон «Звезд в джунглях» также проходил в Доминикане, где звездные участники снова пытались выжить на острове в Карибском море.
По условиям проекта игроки живут в лагере в режиме «все выключено»: без доступа к благам цивилизации, телефонов и с постоянным голодом.
В каждом выпуске герои проходят два типа испытаний: физические, проверяющие силу, ловкость и выносливость, и психологические, оценивающие стрессоустойчивость.
Некоторые задания связаны с экстремальными видами спорта или опасными животными. Например, участники седьмого сезона реалити лазали по скалам, надевали на головы емкости с мадагаскарскими тараканами и сидели в ящиках со змеями.
За успешное выполнение испытаний участники получают монеты — внутреннюю игровую валюту шоу. Их можно потратить на покупку воды и еды, получение иммунитета от исключения или отправить в общий призовой фонд проекта.
В конце каждого выпуска один участник покидает проект, он выбывает по результатам коллективного голосования остальных конкурсантов. В начале следующего эпизода к команде звезд присоединяется новый участник. Всего в каждом сезоне реалити участвует около двадцати человек.
Победитель шоу получает крупный денежный приз, размер которого зависит от количества монет, собранных в общем призовом фонде за весь сезон.
Седьмой сезон «Звезд в джунглях» выиграл комик и актер Ренат Мухамбаев: по итогам всех испытаний ему удалось получить денежный выигрыш в размере 7 миллионов рублей.
Старые добрые ведущие и новый секретный участник
Ведущими суперсезона «Звезд в Африке» по традиции станут Ольга Бузова и Михаил Галустян
Новый сезон практически не будет отличаться от предыдущих, за исключением участия чемпионов. Конечно, это будет славная охота…
Однако организаторы проекта обещают, что в нем появится новый секретный участник, не связанный с прошлыми выпусками.
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