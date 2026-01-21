Звезды в 2016-м: беременная Самойлова, Диброва с мужем и Леонтьев на "Песне года"

В Сети набирает популярность флешмоб, в рамках которого люди показывают себя в 2016 году. К акции, конечно, присоединились и наши звезды.
Как говорится, все побежали, и они побежали. Предлагаем вам взглянуть на селебрити десять лет назад.
Оксана Самойлова
Многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками серией кадров из семейного архива. На фотографиях запечатлены ее дочери — Ариела и Лея, а также моменты из прошлых путешествий и несколько образов самой Оксаны.
Примечательно, что в этой подборке нет ни одной совместной фотографии с ее супругом Джиганом.
Оксана Самойлова с дочерьми. Фото: соцсети
"Какой теплый и прекрасный тренд — вспомнить себя десять лет назад. Десять лет, как же это много. Я там уже беременна Майюшкой, но вы об этом еще не знаете", — отметила Оксана.
Дима Билан и Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко и Дима Билан с радостью вспоминают поездку в Лос-Анджелес для работы над мультфильмом "Тролли". Одним из ярких моментов для них стало знакомство и совместные фотографии с голливудскими актерами Джастином Тимберлайком и Анной Кендрик, которые также участвовали в проекте.
Дайнеко также дополнила эту коллекцию снимком с Расселом Брэндом, экс-супругом Кэти Перри.
Дима Билан и Виктория Дайнеко с голливудскими звездами. Фото: соцсети
Наталья Рудова
Наталья Рудова также подключилась к модному флешмобу, опубликовав совместные фото с голливудским актером Райаном Рейнольдсом.
"Классный тренд. Вспоминаем 2016-й. Не уместить, конечно, всего, да и, собственно, я не поменялась", — написала артистка.
Наталья Рудова и Райан Рейнольдс. Фото: соцсети
Агата Муцениеце
Актриса Аглая Муцениеце опубликовала архивный снимок со своим старшим сыном Тимофеем. На фотографии они обнимаются в игровой зоне, а звезда с улыбкой смотрит в объектив.
Также она поделилась личным кадром того же периода, где запечатлена блондинкой с каре и в сером берете.
Агата Муцениеце с сыном. Фото: соцсети
Ксения Бородина
К тренду присоединилась и Ксения Бородина. В соцсетях она рассказала, что в 2016 году ее старшая дочь Мару пошла в первый класс, а младшая Теона только родилась. В тот период Ксения вела реалити-шоу "Дом-2" и вернулась к ведению проекта "Перезагрузка".
Кроме того, Бородина призналась, что именно сейчас любит себя как никогда. Но есть одно но.
Ксения Бородина. Фото: соцсети
"Единственное, что я хочу сказать в 2016 году – ты сильная моя девочка, дай я тебя обниму. У тебя все получится", - резюмировала Ксения.
Наташа Королева
К флешмобу подключилась и Наталья Королева, поделившись серией снимков из 2016 года. Среди опубликованных кадров нашлось и памятное фото с голливудской легендой — актером Микки Рурком.
Сама артистка пояснила, что редко оглядывается назад, но тот период был для нее особым, ведь она, по собственным словам, — человек, живущий сегодняшним днем.
Наташа Королева с Микки Рурком. Фото: соцсети
Ксения Собчак
Ксения Собчак рассказала, что в 2016 году ждала сына Платона. Она опубликовала фотографии того периода, где видна ее беременность.
Телеведущая отметила, что тогда продолжала активно работать: второй год занимала пост главного редактора L’Officiel, посещала недели моды, вела программу "Собчак живьем" на телеканале "Дождь"*. А также была соведущей "Новой волны" вместе с Рики Мартином и Стингом, участвовала в десятках других премий и событий.
Ксения Собчак. Фото: соцсети
Все это она делала, будучи беременной, а уже в конце года, став мамой, появилась на своей третьей обложке журнала Tatler.
Собчак добавила, что всегда увлекалась модой и находила баланс, сочетая предметы и аксессуары мировых дизайнеров с российскими брендами.
Полина Диброва
Также модный тренд поддержала и Полина Диброва. В своем блоге она назвала 2016 год "роковым" и переломным. В тот период Полина планировала открыть женский клуб, выглядела иначе и имела другие увлечения.
Полина Диброва с мужем и сыном. Фото: соцсети Полины Дибровой
По ее словам, принятые тогда решения стали фундаментом для ее жизни сейчас. К публикации Полина приложила архивные снимки с детьми и бывшим супругом Дмитрием Дибровым.
Денис Клявер
Не остался в стороне от модного флешмоба и певец Денис Клявер. Он признался, что покопался в архивах и нашел вот это фото.
Денис Клявер. Фото: соцсети
Фестиваль "Песня года"
Интересно, что в популярном флешмобе приняли участие и организаторы известного музыкального фестиваля.
Они поделились с общественностью фото с изображением Льва Лещенко, Николая Баскова, Валерии и Валерия Леонтьева. На заднем фоне можно увидеть и Филиппа Киркорова.
Николай Басков, Лев Лещенко, Валерия и Валерий Леонтьев. Фото: соцсети фестиваля "Песня года"
А какими в 2016 году были вы? Делитесь в комментариях!
*(Включен в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента).