Звезды в 2016-м: беременная Самойлова, Диброва с мужем и Леонтьев на "Песне года"

В Сети набирает популярность флешмоб, в рамках которого люди показывают себя в 2016 году. К акции, конечно, присоединились и наши звезды.

Как говорится, все побежали, и они побежали. Предлагаем вам взглянуть на селебрити десять лет назад.

Оксана Самойлова

Многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова поделилась с подписчиками серией кадров из семейного архива. На фотографиях запечатлены ее дочери — Ариела и Лея, а также моменты из прошлых путешествий и несколько образов самой Оксаны.

Примечательно, что в этой подборке нет ни одной совместной фотографии с ее супругом Джиганом.