Звезды российских фильмов и сериалов и их голливудские двойники

Тема осмыслялась в литературе ("Тень" Евгения Шварца и "Преступление и наказание" Федора Достоевского), фотографии (канадец Франсуа Брюнель десятки лет подряд снимает двойников из разных стран, незнакомых друг с другом), сериалах ("Твин Пикс" 18+, "По ту сторону" 18+). Даже ученые касались темы: испанские генетики установили схожесть привычек у похожих людей. "Телепрограмма" проводит собственный социально-кинематографический эксперимент и сравнивает российских артистов с их коллегами из-за рубежа.

Евгений Ткачук и Альфи Аллен

Найти типаж, похожий на харизматичного Евгения Ткачука, который на днях запремьерился в образе шотландского короля Макбета в спектакле Андрея Кончаловского (и у него же сыграл Ленина в "Хрониках русской революции" 18+), весьма непросто: широкие глаза, расплющенный боксерский нос, выдающиеся желваки - того и гляди фыркнет или застучит копытом. Из зарубежных "аналогов" у нашего Григория Мелехова есть не менее колоритный Альфи Аллен - звезда "Игры престолов" 18+

(Теон Грейджой). Британский актер тоже имеет особенную немодельную внешность, которая позволяет играть совершенно разноплановых персонажей.

Никита Кологривый и Хит Леджер