Звезды российских фильмов и сериалов и их голливудские двойники

Тема осмыслялась в литературе ("Тень" Евгения Шварца и "Преступление и наказание" Федора Достоевского), фотографии (канадец Франсуа Брюнель десятки лет подряд снимает двойников из разных стран, незнакомых друг с другом), сериалах ("Твин Пикс" 18+, "По ту сторону" 18+). Даже ученые касались темы: испанские генетики установили схожесть привычек у похожих людей. "Телепрограмма" проводит собственный социально-кинематографический эксперимент и сравнивает российских артистов с их коллегами из-за рубежа.
Евгений Ткачук и Альфи Аллен
Найти типаж, похожий на харизматичного Евгения Ткачука, который на днях запремьерился в образе шотландского короля Макбета в спектакле Андрея Кончаловского (и у него же сыграл Ленина в "Хрониках русской революции" 18+), весьма непросто: широкие глаза, расплющенный боксерский нос, выдающиеся желваки - того и гляди фыркнет или застучит копытом. Из зарубежных "аналогов" у нашего Григория Мелехова есть не менее колоритный Альфи Аллен - звезда "Игры престолов" 18+
(Теон Грейджой). Британский актер тоже имеет особенную немодельную внешность, которая позволяет играть совершенно разноплановых персонажей.
Никита Кологривый и Хит Леджер
Фото: кадр из фильма. Фото: Buena Vista Pictures/Global Look Press
Похожий на Николая Караченцова Никита Кологривый - звезда "Слова пацана" 18+ и нового сезона "Метода" 18+ (читайте о нем на стр. 10) - больше любит сравнивать себя с обладателем "Оскара" Хитом Леджером. Мол, не только визуальная близость налицо, но и ментальная: тоже непростая судьба, те же непринятие себя, свободолюбие и невозможность долго находиться в одном месте. Пожалуй, Джокера у Никиты и правда получилось бы сыграть отлично.
Светлана Ходченкова и Джейн Леви
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета. Фото: Flick Direct Inc/Shutterstock
Еще одна российско-американская пара похожих актрис - блондинки Ходченкова и Леви. Наша Светлана, особенно когда сидит на жесткой диете и тренируется на пилоне, сохраняя идеальную форму, сильно похожа на рыжеволосую американку Джейн Леви, известную по фильмам ужасов ("Зловещие мертвецы" 18+, "Не дыши" 18+). Да, у коллег базово различный цвет волос, но глаза с поволокой, улыбка и овал лица практически идентичны.
Екатерина Вилкова и Аманда Сейфрид
Фото: Владимир Веленгурин/"КП". Фото: Matt Petit/Ampas/Global Look Press
Очаровательная Екатерина Вилкова ("А зори здесь тихие...", "Дорогой родственник") тоже обладает особой внешностью: широко разнесенные, как у инопланетянки, глаза, большой лоб, широкая улыбка. Однако есть двойник и у нее - голливудская актриса Аманда Сейфрид ("Манк" 18+, "Отверженные" 18+) похожа на Екатерину как родная сестра, переехавшая в свое время из Нижнего Новгорода в штат Пенсильвания.
Евгений Цыганов и Майкл Фассбендер
Фото: Евгения Гусева/"КП". Фото: Armando Gallo/Global Look Press
Один из самых востребованных русских артистов Евгений Цыганов в настоящий момент снимается в экранизации фантастической повести "Отель "У погибшего альпиниста", где играет инспектора Глебски. Он все так же полон сил (8 детей - еще бы!), так же меланхолически обаятелен и так же похож на Майкла Фассбендера - немецкого актера, звезду "Бесславных ублюдков" 18+ и "Людей Икс" 12+. Да, в более худосочной версии себя Евгений был похож еще больше. Но внутреннее сходство куда важнее: Цыганов даже озвучивал зарубежного коллегу в психологической драме "Стыд" 18+.