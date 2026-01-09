Звезды, погаснувшие в 2025 году: Добровольская, Церетели, Николаев, Щедрин, Алентова и другие

В 2025 году на небе зажглись звезды многих неординарных людей. Эти артисты подарили нам яркие работы в театре и кино, свою музыку, картины и скульптуры, свой талант. Давайте вспомним о них!

10 января ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская, бывшая супруга актера Михаила Ефремова. Несмотря на тяжелую болезнь, с которой она боролась в течение последнего года, актриса продолжала работать в театре и сниматься.

МХТ им. А.П. Чехова, где служила Добровольская, сообщил, что она до конца сохраняла мужество и надежду, но физические ресурсы организма были исчерпаны.

По данным Телеграм-канала Mash, актриса скончалась от острой сердечной недостаточности, которая, предположительно, развилась на фоне онкологического заболевания.

В конце декабря 2024 года Евгения Добровольская отпраздновала свой 60-летний юбилей. Коллеги в МХТ им. Чехова устроили в ее честь концерт, на котором присутствовали все ее дети: старший сын Степан (приехавший из Лондона), Николай (недавно оправившийся после травмы), младшие Ян и Анастасия, а также ее последний муж Дмитрий Мананников. С ним у актрисы, несмотря на расставание, сохранились добрые отношения.

Олег Стриженов

Олег Стриженов, один из главных романтических символов послевоенного кино, ушел из жизни 9 февраля. Звание народного артиста СССР и всенародная слава пришли к нему после дебюта в фильме "Овод" (1955), который посмотрели около 40 миллионов человек.

Его фильмография — это история отечественного кинематографа: отмеченный в Каннах "Сорок первый", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".