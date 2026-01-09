Звезды, погаснувшие в 2025 году: Добровольская, Церетели, Николаев, Щедрин, Алентова и другие

В 2025 году на небе зажглись звезды многих неординарных людей. Эти артисты подарили нам яркие работы в театре и кино, свою музыку, картины и скульптуры, свой талант. Давайте вспомним о них!
Евгения Добровольская
10 января ушла из жизни народная артистка России Евгения Добровольская, бывшая супруга актера Михаила Ефремова. Несмотря на тяжелую болезнь, с которой она боролась в течение последнего года, актриса продолжала работать в театре и сниматься.
МХТ им. А.П. Чехова, где служила Добровольская, сообщил, что она до конца сохраняла мужество и надежду, но физические ресурсы организма были исчерпаны.
По данным Телеграм-канала Mash, актриса скончалась от острой сердечной недостаточности, которая, предположительно, развилась на фоне онкологического заболевания.
В конце декабря 2024 года Евгения Добровольская отпраздновала свой 60-летний юбилей. Коллеги в МХТ им. Чехова устроили в ее честь концерт, на котором присутствовали все ее дети: старший сын Степан (приехавший из Лондона), Николай (недавно оправившийся после травмы), младшие Ян и Анастасия, а также ее последний муж Дмитрий Мананников. С ним у актрисы, несмотря на расставание, сохранились добрые отношения.
Олег Стриженов
Олег Стриженов, один из главных романтических символов послевоенного кино, ушел из жизни 9 февраля. Звание народного артиста СССР и всенародная слава пришли к нему после дебюта в фильме "Овод" (1955), который посмотрели около 40 миллионов человек.
Его фильмография — это история отечественного кинематографа: отмеченный в Каннах "Сорок первый", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья".
Олег Стриженов. Фото: кадр из фильма "Овод"
Критики и зрители видели в этом артисте воплощение чувственности и мужественности, а во Франции его сравнивали с Жераром Филипом. Олега Стриженова не стало в 95 лет из-за осложнений после ишемического инсульта.
Алексей Веселкин
26 марта, в возрасте 63 лет этот мир покинул актер и радиоведущий Алексей Веселкин.
Как сообщили коллеги артиста, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, но не распространялся об этом. Соседи Веселкина, опрошенные aif.ru, отметили, что даже не подозревали о его болезни.
По их словам, Алексей всегда выглядел энергичным и полным сил. Для них он запомнится не только как известный артист, но и как душевный, отзывчивый человек, до конца дней сохранявший образ обаятельного и жизнелюбивого мужчины. Никто не видел его подавленным или немощным.
Коллега артиста по радио "Маяк" Сергей Стиллавин рассказал, что Алексей Веселкин сохранял надежду на выздоровление до самого конца и даже хотел продолжать вести эфиры. Хотя в последние дни у него практически ни на что не оставалось сил.
Алексей Веселкин. Фото: Геннадий Усоев/ Global Look Press
Алексей Веселкин появился на свет в Москве 21 ноября 1961 года. Получив диплом Щукинского училища в 1983 году, он практически сразу стал актером Центрального детского театра (ныне — РАМТ). С этим театром он связал всю свою профессиональную жизнь, прослужив на его сцене 42 года и создав около 60 сценических образов.
Еще в 80-е годы Алексей Веселкин начал работу на телевидении, где был ведущим многих известных программ: "Будильник", "Детский час" "До 16 и старше", "Царь горы" и "50×50". В 1996 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
С 2008 года актер много работал на радио "Маяк", где его голос звучал в передачах "Разум и чувства", "Болячки", "Вера. Надежда. Алексей", "Программа П", "Сергей Стиллавин и его друзья" и "Хочу все знать".
В память об Алексее Веселкине его коллеги по радио "Маяк" еще долго ставили в эфир программы с его участием.
Паша Техник
5 апреля в таиландской больнице умер рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев). Он стоял у истоков группы "Kunteynir" и стал важным представителем российского андеграундного хип-хопа. А аудитория Павла на стриминговых сервисах составляла более миллиона человек.
Однако с юности артист боролся с пагубным пристрастием. В его жизни была тюрьма, неоднократные случаи клинической смерти и множество реабилитаций после злоупотребления запрещенными веществами.
Паша Техник. Фото: соцсети
В марте 2025 года после очередной передозировки артиста обнаружили в критическом состоянии. Медики ввели Павла в искусственную кому, но усилия врачей оказались тщетны.
Прощание с музыкантом в Москве собрало тысячи фанатов. Люди выстроились в длинную очередь, начинавшуюся от метро "Лефортово".
Зураб Церетели
22 апреля в возрасте 91 года ушел из жизни легендарный скульптор и живописец Зураб Церетели. Художник оставил после себя масштабное творческое наследие, оказавшее огромное влияние на искусство и облик многих городов — от Москвы до курортной Пицунды.
Мастер работал как скульптор-монументалист и живописец, создавал мозаичные панно, владел техникой перегородчатой эмали. Но ключевой стала его роль художественного руководителя проектов, преобразовывавших городскую среду: он автор грандиозных композиций на исторические темы, всю жизнь питавший глубокую привязанность к Грузии, России и своей семье.
Зураб Церетели. Фото: Global Look Press
Причиной смерти скульптора стала остановка сердца. Прощание с художником прошло 23 апреля в московском Храме Христа Спасителя, а затем — в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Зураба Церетели похоронили в Грузии, рядом с супругой Инессой Андроникашвили.
Среди наиболее известных работ мастера — исполинский памятник Петру I в Москве, мемориал "Слеза скорби" в США, монумент "Рождение нового человека" в Севилье, скульптурные комплексы на Поклонной горе. Также Зураб Церетели координировал воссоздание Храма Христа Спасителя и почти тридцать лет возглавлял Российскую академию художеств.
Юрий Григорович
19 мая стало известно об уходе выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Ему было 98 лет. О его кончине сообщил помощник артиста Александр Колесников.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.
Последние две недели Юрий Николаевич находился на лечении в Центральной клинической больнице в Москве, где боролся за жизнь.
Юрий Григорович родился в Ленинграде. После окончания в 1946 году Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета имени Вагановой) он стал артистом Мариинского театра.
Его путь как постановщика начался в 1957 году с балета "Каменный цветок". С 1964 года Григорович руководил балетной труппой Большого театра, где создал свои знаменитые работы, включая "Спартака", "Щелкунчика" и "Ивана Грозного".
Его версии классических произведений — "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" — и сегодня остаются важной частью репертуара театра. С 2008 года он занимал должность штатного хореографа Большого театра и также работал с Краснодарским театром балета.
Григорович был удостоен многих государственных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и ордена Андрея Первозванного.
Юрий Григорович. Фото: Global Look Press
Известная балерина Анастасия Волочкова в разговоре с NEWS.ru отметила, что воспринимает эту утрату как глубоко личную. По ее словам, Григорович оказал решающее влияние на ее судьбу.
Артистка вспомнила их встречу в 1996 году на международном конкурсе, где хореограф вручил ей золотую медаль. А еще, как он поддержал ее после ухода из Большого театра в 2003 году, пригласив в свой коллектив в Краснодаре.
Народный артист России Николай Цискаридзе, для которого Григорович был учителем, также выразил соболезнования в связи с его смертью. По словам Цискаридзе, Юрий Николаевич был гением и прожил ту жизнь, которую запомнят.
Валентина Талызина
21 июня этот мир покинула народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Она посвятила более 65 лет службе в Театре имени Моссовета и сыграла в полусотне кинокартин.
Однако для миллионов зрителей визитной карточкой актрисы стал голос: Талызина озвучила маму Дяди Федора в знаменитых мультиках о Простоквашино и подарила свой голос героине Барбары Брыльской в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Кроме того, в знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова артистка сыграла одну из подруг Надежды.
Валентина Талызина. Фото: Global Look Press
Среди ее ярких киноролей — мастер ЖЭКа в комедии "Афоня", учительница химии в "Большой перемене" и приемщица в "Зигзаге удачи". Последний год жизни актриса противостояла онкологическому заболеванию — раку поджелудочной железы.
В январе, несмотря на болезнь, она вышла на сцену родного театра в роли Графини в спектакле "Пиковая дама", отметив таким образом свое 90-летие. Валентину Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище, где покоится ее мать.
Александр Митта
14 июля пришла печальная новость об уходе режиссера Александра Митты. Об этом сообщил его сын Евгений, который все это время находился рядом с отцом.
В последние месяцы здоровье Александра Наумовича серьезно ухудшалось. 30 июня, когда надежды на улучшение не осталось, его перевезли из московской квартиры в хоспис. На тот момент он находился в состоянии сопора — глубокого угнетения сознания.
Как стало известно позже, причиной смерти мастера экрана стал рак почки. Уже несколько месяцев режиссер имел паллиативный статус и получал поддерживающую терапию.
Самые известные картины режиссера – "Друг мой Колька"," Сказка странствий", "Москва, любовь моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", трагикомедия "Гори, гори, моя звезда" и ставший культовым фильм "Экипаж".
Александр Митта. Фото: Валерий Лукьянов/ Global Look Press
Госкино отказалось финансировать этот фильм-катастрофу, и тогда Александр Митта нашел спонсоров в лице руководства "Аэрофлота". Специально для съемок режиссеру предоставили несколько списанных самолетов.
Фильм побил кассовые рекорды, сделав Митту легендой (но не миллионером), а его актеров — звездами всесоюзного масштаба. Ими стали пришедший на роль вместо Олега Даля Леонид Филатов, заменившая Татьяну Догилеву Александра Яковлева и Георгий Жженов, сыгравший за Алексея Петренко.
Кроме того, Александр Митта – один из первых в современном российском кино снял сериал. Его сериал "Граница. Таежный роман" отметили Госпремией.
Один из последних фильмов Александра Наумовича – картина "Шагал — Малевич" (2013) о витебском периоде жизни художника Марка Шагала и его противостоянии с авангардистом Казимиром Малевичем.
Юрий Мороз
В ночь с 13 на 14 июля не стало режиссера Юрия Мороза. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Причиной смерти отца Дарьи Мороз и мужем Виктории Исаковой стало злокачественное заболевание поджелудочной железы. В последнее время он находился под паллиативным наблюдением.
Церемония прощания с мастером экрана прошла 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ №1, после чего его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Юрий Мороз был широко известен как создатель таких картин, как "Убийство на Ждановской", сериалов "Каменская", "Убойная сила", "Идеальная пара", "Угрюм-река" и многих других.
Юрий Мороз. Фото: Global Look Press
Актриса Александра Ребенок в беседе с журналистами поделилась воспоминаниями о последней встрече с режиссером год назад. По ее словам, та встреча на морском отдыхе была очень душевной, как и теплые приемы, которые Юрий Павлович любил устраивать дома.
Артистка отметила, что помимо профессиональных успехов, Юрий Мороз был чутким, внимательным и щедрым человеком, сыгравшим большую роль в становлении многих актеров.
Татьяна Егорова
21 июля умерла советская и российская актриса Татьяна Егорова. В последние годы она тяжело болела.
Татьяна Николаевна родилась в Москве 8 января 1944 года. Окончив Щукинское училище в 1966 году, она стала актрисой театра Сатиры, где проработала 23 года.
Ее кинодебют состоялся в 1965 году в фильме "Месть май". Всего в фильмографии актрисы 29 преимущественно эпизодических работ, среди которых самые заметные — "Служебный роман", "Однажды двадцать лет спустя", "Время желаний", "Странная женщина", а также картины "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Проснись и пой" и "Журавль в небе".
Однако широкую, но скандальную известность Татьяне Егоровой принесла изданная в 1999 году книга "Андрей Миронов и я", где она откровенно рассказала о своем 21-летнем романе с великим актером.
Татьяна Егорова. Фото: "Комсомольская правда"
"Я увидела его, и мир перевернулся. Он был так красив, так талантлив, так притягателен. Это была любовь с первого взгляда, но я не знала, что она принесет мне столько боли... Я была готова на все ради него, но он не всегда был готов ответить взаимностью", — написала Егорова.
Актриса дважды была беременна от Андрея Миронова, но обе беременности прервались: сначала из-за падения, затем из-за отравления. Егорова рассказывала, что Миронов скончался прямо на ее руках.
Спустя годы, после публикации мемуаров, она познакомилась с бизнесменом Сергеем Шелеховым и вышла за него замуж в 56 лет. Их супружество продолжалось вплоть до его кончины в 2014 году.
Иван Краско
9 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни народный артист России Иван Краско. Его творческий путь длиной более пятидесяти лет был неразрывно связан с Театром имени Комиссаржевской.
Зрителям Иван Иванович запомнился ролями в многочисленных кинокартинах и сериалах — от "Балтийского неба" до "Тараса Бульбы". Именно его голосом говорит богатырь Святогор в мультфильме "Алеша Попович и Тугарин Змей", а в телепостановке "Сказочное путешествие мистера Бильбао Беггинса" 1985 года он воплотил образ мудрого волшебника Гэндальфа.
Иван Краско с женами Натальей Шевель (на фото справа) и Натальей Вяль. Фото: "Комсомольская правда"
Однако для многих он навсегда останется в памяти прежде всего как отец актера Андрея Краско, безвременно ушедшего в 2006 году. Прославился Иван Иванович и своими яркими романами.
Так, в 2015 году он женился на студентке Наталье Шевель, разница в возрасте с которой составляла 60 лет. Однако уже в 2018 году супруги развелись.
В последние годы жизни Иван Иванович мужественно боролся с тяжелыми недугами — последствиями инсультов, потерей зрения и онкологическим заболеванием. Его похоронили на Комаровском кладбище, где он обрел вечный покой рядом со своим сыном.
Юрий Бутусов
10 августа стало известно, что во время отдыха в Болгарии в возрасте 63 лет трагически погиб режиссер Юрий Бутусов.
Инцидент произошел у побережья Черного моря в курортном городе Созопол, где Бутусов находился с семьей. Во время купания при небольшом волнении его накрыло волной, и Юрий не смог выбраться на берег.
Тело режиссера было доставлено в болгарский город Бургас. Впоследствии его кремировали. Похоронили Юрия Бутусова на Кунцевском кладбище в Москве.
Юрий Бутусов в программе "Главная роль". Фото: телеканал "Культура"
Ранее Юрий Николаевич занимал должность главного режиссера в петербургском Театре имени Ленсовета и московском Театре имени Вахтангова. Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал произошедшее нелепой и трагической случайностью.
Он охарактеризовал Бутусова как яркую, самобытную личность с уникальным творческим почерком и собственной философией, отметив, что его работы вызывали неоднозначную реакцию и принимались не всеми.
"Но я искренне благодарен Юрию Николаевичу за все, что он сделал, - отметил Кирилл Крок. - Больно и горько, что жизнь этого талантливого и нужного российскому театру человека оборвалась столь неожиданно и преждевременно".
Ярослав Евдокимов
22 августа на 78-м году жизни скончался известный певец Ярослав Евдокимов. Его карьера была отмечена всенародной любовью, особенно благодаря хиту "Фантазер", который в советское время стал неотъемлемой частью любой дискотеки. А спустя десятилетия вновь вернулся в музыкальные тренды, зазвучав в плейлистах современной молодежи.
Обладатель узнаваемого мощного баритона, он был частым гостем на главных сценах страны. Целая эпоха выросла на таких его песнях, как "Майский вальс", "Калины куст", "За Дунаем" и "Зачарованная моя".
Ярослав Евдокимов. Фото: Виктор Чернов/ Global Look Press
Ярослав Евдокимов удостоился почетных званий народного артиста Беларуси и заслуженного артиста России. Последние полтора года он боролся с онкологическим заболеванием.
Несмотря на болезнь, артист строил творческие планы — готовился к записи новой композиции и осенним гастролям, но этим замыслам не суждено было сбыться. Певца похоронили в Минске, городе, который стал его основным домом на долгие годы.
Родион Щедрин
29 августа в Мюнхене ушел из жизни выдающийся композитор, народный артист СССР Родион Щедрин. Как сообщали источники в прессе, смерть наступила из-за обострения продолжительной болезни.
Маэстро родился в Москве в 1932 году, получил образование в Московской консерватории и посвятил творчеству всю жизнь. В 1958 году он сочетался браком с примой-балериной Майей Плисецкой. Их союз продлился более пятидесяти лет и прервался лишь со смертью Плисецкой в 2015 году.
Родион Щедрин и Майя Плисецкая. Фото: Global Look Press
Знакомство композитора и балерины произошло в 1955 году на музыкальном вечере музы Владимира Маяковского Лили Брик. На тот момент будущей супруге было 29 лет, а ему — 22. После этой встречи их пути разошлись на три года.
Вновь они встретились лишь в 1958 году на репетиции балета Щедрина "Конек-Горбунок", и уже в том же году сыграли свадьбу. С тех супруги не разлучались.
"Меня считают большим любителем балета. Но это не так. До сих пор балетоманом я себя назвать не могу. Я — Майяман", - говорил о себе Родион Щедрин.
Согласно совместной воле супругов, их прах был развеян над Окой.
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян, режиссер и телеведущий, скончался 26 сентября. Продолжая дело своего легендарного отца, создателя "Неуловимых мстителей" Эдмонда Кеосаяна, он вырос буквально в шаге от "Мосфильма". Карьера Кеосаяна в 1990-е была связана с музыкальным видео — он работал с ведущими исполнителями эпохи.
Затем он успешно перешел в большое кино, подарив зрителям комедийную мелодраму "Ландыш серебристый", лирическую комедию"Бедная Саша" и остросюжетный сериал "Мужская работа". На телевидении Тигран Кеосаян был известен как ведущий "Международной пилорамы" на канале НТВ.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press
Здоровье режиссера, подорванное двумя инфарктами, окончательно отказало в декабре 2024-го. Пережив клиническую смерть, он на девять месяцев погрузился в кому, из которой уже не вышел.
Тигран Кеосаян является отцом пятерых детей, которых ему в разные годы подарили его жены Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян. К слову, Маргарита дежурила в больнице у своего мужа практически до последних дней его жизни.
Юрий Николаев
4 ноября несколько поколений зрителей простились с Юрием Николаевым. Это был легендарный телеведущий, чьи программы стали частью жизни для миллионов людей. С 1975 года он являлся бессменным ведущим "Утренней почты" — шоу, заставлявшего зрителей по воскресеньям оставаться у экранов.
В 90-е годы Юрий Александрович создал проект "Утренняя звезда", который помог раскрыться таким исполнителям, как Сергей Лазарев, Пелагея, Ани Лорак и многим другим. Также в творческом портфолио ведущего - передачи "Голубой огонек", "Песня года" и "Спокойной ночи, малыши!".
Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: Global Look Press
А еще Юрий Николаев был счастливым семьянином. С женой Элеонорой он прожил больше 50 лет.
Последние годы артист боролся с онкологическими заболеваниями (сначала рак кишечника, затем рак легких). Будучи заядлым курильщиком, он так и не смог расстаться с пагубной привычкой. Церемония прощания с Юрием Николаевым состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища.
Владимир Симонов
Народный артист России Владимир Симонов, ведущий актер Театра имени Вахтангова, умер 8 ноября в возрасте 68 лет.
Как отмечается в Telegram-каналах, актер, известный по сериалам "Граница. Таежный роман" и "Каменская", страдал от сердечного заболевания.
По информации канала SHOT, в декабре прошлого года у него диагностировали гипертонию, что создавало высокий риск инфаркта. Несмотря на это, Симонов продолжал работать в театре.
Владимир Симонов. Фото: кадр из сериала "Граница. Таежный роман"
По данным Телеграм-канала Mash, смерть наступила из-за хронической болезни, развившейся на фоне повышенного давления. Активную творческую деятельность артист вел до последних дней — 12 ноября он должен был выйти на сцену в спектакле "Война и мир".
Родному театру Вахтангова артист отдал 37 лет своей жизни.
Ксения Качалина
Актриса Ксения Качалина, бывшая супруга Михаила Ефремова, умерла в возрасте 54 лет. О ее кончине 2 декабря сообщил режиссер Алексей Агранович.
В своем блоге он поделился воспоминаниями: они вместе учились и некоторое время дружили. Агранович назвал Качалину загадочной, панкующей, сложной и притягательной личностью, которая не умела идти на компромиссы со временем. По его словам, она опережала эпоху и одновременно была беззащитна перед ней.
Ксения Качалина с дочерью на фестивале "Кинотавр". Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
В последние годы актриса жила одна и боролась с алкогольной зависимостью. По мнению актера Владимира Конкина, во многом ее трагическая судьба была связана с разрывом с Ефремовым. Он предположил, что Качалина так и не оправилась после этого расставания, которое лишило ее и любимого человека, и режиссера, что и надломило ее.
Однако после развода Михаил Ефремов помогал бывшей жене, которая родила ему дочь Анну-Марию. Он купил для нее квартиру в Брюсовом переулке. Именно там Михаил Олегович и обнаружил ее бездыханное тело.
Качалина не выходила на связь в течение двух недель. Ефремов забил тревогу и поехал проведать экс-супругу. К тому времени она была мертва уже несколько дней.
Михаил Ефремов занимался и организацией похорон Ксении Качалиной. Место и время прощания с ней от журналистов скрыли.
Левон Оганезов
Левон Оганезов покинул этот мир 3 декабря, не дожив менее двух недель до своего 85-летия. Причиной смерти известного композитора и пианиста стал рак почки.
Несмотря на тяжелую болезнь, Оганезов до последних дней продолжал работать — сочинял музыку дома и строил творческие планы, не представляя себя без выступлений. Однако проиграл борьбу с онкологией. Свои последние дни Оганезов провел в больнице.
Левон Оганезов. Фото: Global Look Press
О кончине артиста общественность узнала на следующий день: семья сообщила об этом 14 декабря, хотя он умер 13-го.
Последние годы маэстро проживал в США, но всегда тепло отзывался о Москве и выражал желание быть похороненным в России. Однако прощание с ним прошло в Нью-Йорке.
Анатолий Лобоцкий
20 декабря ушел из жизни народный артист России, актер театра и кино Анатолий Лобоцкий. Ему было 66 лет. О его кончине сообщили родственники, а также люди из ближнего круга артиста. Информацию распространило агентство ТАСС.
Как стало известно, Лобоцкий продолжительное время боролся с тяжелым заболеванием — ранее у него диагностировали онкологию. Несмотря на длительное лечение и серьезную операцию, болезнь в итоге оказалась сильнее. По словам близких, какое-то время терапия помогала, но затем недуг вновь обострился.
Анатолий Лобоцкий. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
Выпускник ГИТИСа, мастерской Андрея Гончарова, Анатолий Анатольевич 40 лет своей жизни отдал театру Маяковского. Он сыграл в спектаклях "Таланты и поклонники", "Кант", "Обломов", "Пигмалион" и многих других постановках.
Наиболее известной работой в кино же для Анатолия Лобоцкого стала главная роль в фильме Владимира Меньшова "Зависть богов" (2000), за которую он получил приз за лучшее исполнение мужской роли на кинофестивале "Виват, кино России!". Режиссер тогда отмечал, что открыл для кинематографа настоящую звезду.
Широкую известность Анатолию Лобоцкому также принесла роль в популярном сериале "Молодежка". В фильмографии артиста есть и другие заметные проекты, такие как "Аудиенция" и "Хоккейные папы".
Вера Алентова
Уход Веры Алентовой окутан мистикой. Она покинула этот мир вслед за Анатолием Лобоцким, с которым играла влюбленных в фильме "Зависть Богов".
Трагедия произошла в Театре имени Маяковского, куда Вера Алентова пришла 25 декабря, чтобы проститься с Лобоцким. Во время церемонии прощания артистке, которой было 83 года, стало плохо. Несмотря на оперативно вызванную скорую помощь и реанимационные усилия, в больницу ее доставили без признаков жизни.
Вера Алентова и Владимир Меньшов. Фото: Global Look Press
Врачи констатировали клиническую смерть. Как сообщается, смерть наступила из-за сердечной недостаточности, осложненной последствиями перенесенного коронавируса.
Ирония судьбы заключается в том, что уход актрисы почти символически, случился в театре — в тот день Вера Алентова должна была играть в спектакле "И будет театр!..".
По словам дочери артистки, Вера Алентова ушла так же, как и хотела - мгновенно и красиво.
Эмиль Кио
30 декабря в возрасте 87 лет ушел из жизни народный артист РСФСР, знаменитый иллюзионист Эмиль Кио. Печальную новость в своем Telegram-канале обнародовал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, выразивший соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам мастера.
Свой творческий путь Кио начал в 1961 году, помогая своему отцу, легендарному иллюзионисту Эмилю Кио.
Эмиль Кио. Фото: телеканал "Время"
Уже в 1966 году Эмиль Кио-младший создал авторскую программу, с которой за годы карьеры провел свыше 14 тысяч шоу по всему миру, собрав аудиторию в 60 миллионов человек.
После смерти отца и брата Игоря он стал последним носителем знаменитой фамилии, посвятив жизнь не только выступлениям, но и сохранению искусства иллюзии.