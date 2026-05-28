Звезды подшофе: МакSим была «в хламину», Лепс подрался, Дима Билан не стоял на ногах

В недавнем интервью Басте на шоу «Вопрос ребром» певица МакSим назвала выступление в Сочи три года назад своим самым страшным кошмаром на сцене. Она призналась, что вышла к зрителям нетрезвой, хотя при этом не была сильно пьяна.

Естественно, в таком состоянии артистка не попадала в ноты и ушла со сцены через полчаса после начала концерта в рамках тура «Я буду жить».

«Это было в Сочи, я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то, чтобы там была сильно пьяная. Во-первых, я, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала», — рассказала артистка.

Позже МакSим все же извинилась и публично признала свою зависимость. После реабилитации и лечения она полностью восстановилась.

А кто еще из звезд попадал в аналогичные ситуации, не рассчитав количества бокалов вина, чекушек с коньяком или рюмок водки на столе?

Григорий Лепс

Кстати, о последнем, «самом народном» виде алкоголя… Исполнитель знаменитого хита об алкоголе «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с «зеленым змием».

В 2016 году в Интернете появилось видео, где певец с трудом держался на ногах, а во время поклона и вовсе рухнул на сцену.

На помощь ему прибежали охранники. Однако артист поднялся и продолжил выступление, как ни в чем не бывало.