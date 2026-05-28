Звезды подшофе: МакSим была «в хламину», Лепс подрался, Дима Билан не стоял на ногах

В недавнем интервью Басте на шоу «Вопрос ребром» певица МакSим назвала выступление в Сочи три года назад своим самым страшным кошмаром на сцене. Она призналась, что вышла к зрителям нетрезвой, хотя при этом не была сильно пьяна.
Естественно, в таком состоянии артистка не попадала в ноты и ушла со сцены через полчаса после начала концерта в рамках тура «Я буду жить».
«Это было в Сочи, я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то, чтобы там была сильно пьяная. Во-первых, я, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала», — рассказала артистка.
Позже МакSим все же извинилась и публично признала свою зависимость. После реабилитации и лечения она полностью восстановилась.
А кто еще из звезд попадал в аналогичные ситуации, не рассчитав количества бокалов вина, чекушек с коньяком или рюмок водки на столе?
Григорий Лепс
Кстати, о последнем, «самом народном» виде алкоголя… Исполнитель знаменитого хита об алкоголе «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс неоднократно оказывался в центре скандалов, связанных с «зеленым змием».
В 2016 году в Интернете появилось видео, где певец с трудом держался на ногах, а во время поклона и вовсе рухнул на сцену.
На помощь ему прибежали охранники. Однако артист поднялся и продолжил выступление, как ни в чем не бывало.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
Спустя два года Лепса вновь заподозрили в злоупотреблении спиртным. В Якутии он исполнял песни под фонограмму, а его внешний вид вызывал недоумение. Брюки артиста оказались надеты задом наперед.
Следующий инцидент произошел в 2022 году. Тогда в Санкт-Петербурге Григорий вел себя агрессивно во время концерта, а затем устроил драку в баре из-за отказа одного из посетителей сыграть с ним в нарды.
Пострадавший подал в суд, и Лепсу пришлось выплатить компенсацию.
Глюкоза
Летом 2024 года певица Наталья Ионова, известная под сценическим именем Глюк’Ozа, оказалась в центре громкого скандала. На концерте в Красноярске артистка позволила себе провокационное поведение: неприличные жесты, пение вразрез с фонограммой и нецензурную лексику.
После волны критики Ионова объяснила свое состояние приемом антидепрессантов и снотворного, которые она принимала после смерти бабушки, не зная об их возможных побочных эффектах.
Глюкоза. Фото: Global Look Press
На фоне разразившегося скандала бывший продюсер певицы Максим Фадеев запретил ей использовать придуманный им псевдоним. Чтобы не доводить дело до суда, Наталья оперативно сменила творческое имя на Glukoza.
Дима Билан
Ключевым испытанием для карьеры Димы Билана стал самарский концерт 2019 года: певец с трудом стоял на ногах. После первоначальных отрицаний он все же извинился перед публикой и предложил компенсировать инцидент бесплатным выступлением.
В 2021 году ситуация повторилась на частном мероприятии в Казахстане. Запись скандального поведения артиста попала в Сеть.
Дима Билан. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Комсомольская правда»
Билан со слезами признал, что не выдерживает темпа работы и теряет контроль под воздействием алкоголя. Обратившись за помощью, он узнал о третьей стадии алкогольной зависимости.
Анна Седокова
В 2023 году Интернет облетело скандальное видео. Певица
Возникли подозрения в алкогольной зависимости, но некоторые фанаты указывали на травму ноги. Они говорили, что певица отказалась от гипса ради работы и выступала, превозмогая острую боль.
Анна Седокова. Фото: Первый канал
Седокова отреагировала на скандал, сообщив об установке приложения для расчета дозы спиртного. Оказалось, что она пошутила таким образом.
Чуть позже представитель певицы отметил, что у Анны действительно была травма ноги. И в какой-то момент она просто потеряла равновесие.
Тогда певица утверждала, что уже месяц прекратила употреблять алкоголь.
А какие выходки пьяных звезд могли бы вспомнить вы? Делитесь в комментариях!
Читайте также: