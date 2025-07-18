Звезды, переборщившие с пластикой: Агузарова с неестественно большими губами, болезненно худая Андрейченко

Общественность до сих пор негодует по поводу высказываний актрисы Юлии Меньшовой. Так, 55-летняя артистка отметила, что ее ровесницам не стоит конкурировать с 20-летними красотками. Эта борьба априори проиграна.

А зрелые женщины, качающие ягодицы, надевающие лифчик пуш-ап, носящие короткие платья, по ее мнению, выглядят нелепо. В общем, стремление омолодиться не всегда дает нужный эффект.

Кстати, некоторые пользователи Сети посоветовали Юлии вспомнить про свою маму — актрису Веру Алентову. Мол, она неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Правда, как признавалась сама актриса, бьюти-эксперименты не всегда оканчивались удачно.

А кто еще, помимо Веры Валентиновны, переборщил с желанием выглядеть моложе любыми путями?

Вера Алентова

Вера Алентова начала делать пластику в конце 1990-х годов. Первые операции — круговая подтяжка лица и блефаропластика — прошли успешно. Но в начале 2000-х она согласилась на инъекции жира, предложенные врачом. Результат оказался неудачным: лицо стало асимметричным, а черты лица — неестественными.

Со временем Алентова сделала СМАС-лифтинг, но и эта операция не принесла желаемого результата. Кожа оказалась перетянутой, а черты лица изменились.