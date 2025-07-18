Звезды, переборщившие с пластикой: Агузарова с неестественно большими губами, болезненно худая Андрейченко

Общественность до сих пор негодует по поводу высказываний актрисы Юлии Меньшовой. Так, 55-летняя артистка отметила, что ее ровесницам не стоит конкурировать с 20-летними красотками. Эта борьба априори проиграна.
А зрелые женщины, качающие ягодицы, надевающие лифчик пуш-ап, носящие короткие платья, по ее мнению, выглядят нелепо. В общем, стремление омолодиться не всегда дает нужный эффект.
Кстати, некоторые пользователи Сети посоветовали Юлии вспомнить про свою маму — актрису Веру Алентову. Мол, она неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Правда, как признавалась сама актриса, бьюти-эксперименты не всегда оканчивались удачно.
А кто еще, помимо Веры Валентиновны, переборщил с желанием выглядеть моложе любыми путями?
Вера Алентова
Вера Алентова начала делать пластику в конце 1990-х годов. Первые операции — круговая подтяжка лица и блефаропластика — прошли успешно. Но в начале 2000-х она согласилась на инъекции жира, предложенные врачом. Результат оказался неудачным: лицо стало асимметричным, а черты лица — неестественными.
Со временем Алентова сделала СМАС-лифтинг, но и эта операция не принесла желаемого результата. Кожа оказалась перетянутой, а черты лица изменились.
Вера Алентова. Фото: Global Look Press
Эксперты считают, что она также могла прибегнуть к ринопластике (коррекции носа) и расширенной блефаропластике, что также повлияло на внешний вид артистки.
Кстати, по слухам, в свое время мужу Веры Валентиновны — режиссеру Владимиру Меньшову — тоже не очень нравились ее эксперименты с внешностью. Однако желание женщины — закон.
В настоящее время Вера Алентова выглядит отлично благодаря современным косметологическим процедурам, которые помогли ей восстановить лицо.
Жанна Агузарова
Российская певица Жанна Агузарова вызвала беспокойство у своих поклонников. На мероприятии White Party "Кинорепортер" пару лет назад гости с трудом узнали артистку. По их словам, она выглядела опухшей и неестественно измененной.
В Сети неоднократно высказывались предположения о том, что Жанна Агузарова прибегла к услугам пластических хирургов. Вероятно, певица хотела замедлить процесс старения и увеличила губы, скулы с помощью филлеров, а также сделала блефаропластику (операцию по коррекции разреза глаз).
Жанна Агузарова в 2024 году на премии канала "Муз-ТВ". Фото: Global Look Press
На том московском мероприятии Агузарова появилась с неестественно большими губами неправильной формы, четко нарисованными бровями и явно увеличенными скулами. Гости шептались, что певица производила пугающее впечатление.
Сейчас Жанна практически не появляется на светских мероприятиях. (Хотя в 2024 году ее можно было увидеть на премии телеканала "Муз-ТВ").
Счастье видеть ее воочию достается только соседям звезды.
Наталья Андрейченко
В 2023 году общественность шокировала фотография Натальи Андрейченко в соцсетях. На снимке артистка выглядела болезненно худой, с запавшими щеками и осунувшимся лицом, что вызывало ассоциации с мумией.
Пользователи Сети высказали мнение, что такой внешний вид Натальи является следствием ее постоянных экспериментов со своей внешностью и здоровьем.
Актриса всегда уделяла много внимания не только своей фигуре, но и лицу. С появлением первых признаков старения она начала прибегать к услугам пластической хирургии. Первый опыт пластики Наталья Андрейченко получила в США, во время брака с режиссером Максимилианом Шеллом.
По информации СМИ, актриса прибегала к различным косметологическим процедурам, чтобы избавиться от морщин, скорректировать носогубные складки и увеличить объем губ. Однако, судя по всему, не все операции были успешными. И Андрейченко часто попадала в списки звезд, ставших жертвами неудачной пластики.
Наталья Андрейченко. Фото: соцсети
Кроме того, как сообщают источники, она практикует лечебное голодание и сыроедение, а также утверждает, что в определенные дни питается космической энергией. Вероятно, именно поэтому на фотографиях актриса выглядит такой изможденной.
Врачи, в свою очередь, не рекомендуют сыроедение, так как данная система питания не является сбалансированной. Особенно это касается детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
Однако, судя по всему, актриса предпочитает самостоятельно решать, как ей жить. И не обращает внимания на рекомендации специалистов.
Татьяна Веденеева
Известная телеведущая Татьяна Веденеева сейчас находится в прекрасной форме. Однако после сделанной пластической операции стали заметны некоторые изменения в ее внешности. Веденеева честно призналась, что блефаропластика не принесла желаемого результата.
Операцию она предпочла сделать за рубежом. Видимо, чтобы сохранить все в тайне. К тому же в то время ведущая часто бывала во Франции, где у нее свой дом.
В кабинет пластического хирурга Веденееву привела необходимость хорошо выглядеть в кадре. В принципе у Татьяны Вениаминовны итак с внешностью все в порядке. Просто в преддверии новых проектов она решила избавиться от небольших припухлостей под глазами.
Татьяна Веденеева. Фото: Global Look Press
"У меня была припухлость под одним глазом. Я пошла в клинику, и буквально в один день мне сказали, что место освободилось. Но потом я очень долго жалела об этом…" — признавалась актриса.
Но операция прошла не столь успешно, как хотелось бы Татьяне Веденеевой. После процедур у известной артистки были видны разрезы под глазами.
Веденеева научилась умело маскировать их с помощью макияжа. Увлеченная бьюти-трендами, она также изучила современные методы блефаропластики:
"Сейчас можно сделать операцию без разрезов, через прокол. А разрез меняет структуру глаза, из-за чего они становятся более запавшими. В начале 2000-х многие женщины, стремясь избавиться от мешков, морщин и излишков кожи вокруг глаз, после подобных операций приобретали неестественный, "кошачий" взгляд", — высказалась Татьяна.
Как говорится, красота требует жертв...
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