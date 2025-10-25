Звезды осенью: Брухунова в берете, Муцениеце в трениках, а Бородина в мехе

Журнал "Телепрограмма" с помощью знаменитостей показывает, как в грязь и слякоть модничать и не замерзнуть.
В город
Фото: личная страница Татьяны Брухуновой в социальной сети
Татьяна Брухунова на прогулке с детьми или мужем старается выделиться. Яркие классические береты - отличный акцент в сером осеннем образе. Жена и директор народного артиста Евгения Петросяна демонстрирует два образа. Берем на заметку яркую фактурную вязаную кофту с аппликациями на подкладке. А во втором образе с классической замшевой курткой отмечаем трендовые джинсы - очень широкие штанины не имеют четкого перехода между узким верхом и широким низом, модель смотрится стильно в сочетании с объемной курткой и грубоватой обувью на плоской подошве по сезону.
В лес
Фото: личная страница Агаты Муцениеце в социальной сети
Агата Муцениеце последний месяц беременности проводит на природе. И тут артистка умудряется быть стильной. Это просто, если комбинировать цвета (пастельные и яркие) и спортивный костюм с утепленным жилетом. Жилет - модная деталь многослойного осеннего гардероба. Его носят поверх теплых кофт, шерстяных водолазок, свитеров, жакетов и прочих теплых вещей. Объемные дутые, стеганые жилеты дружат и со спортивным костюмом, и с классическим. Если носить дутик с длинным платьем, то он даже стройнит. В этом сезоне шьют жилеты даже из тех же искусственных материалов, что дубленки.
В офис или театр
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева знает толк в модных образах. Малиновые, сиреневые, вишневые пиджаки с объемной линией плеч - хит сезона. И на них легко можно накинуть объемный тренч (плащ). Плащи носят бежевые, горчичные - оверсайз, с широкими плечами или расклешенные.
В парк
Фото: t.me/borodylia0803
Ксения Бородина утеплилась для прогулок. В этом сезоне тренд на отделку ворота или рукавов, краев куртки мехом или перьями. А также на пушистые вставки на карманах или лацканах. Две самые актуальные куртки поздней осени - суперобъемные пуховики и искусственные дубленки-авиаторы в ретростиле.
В поездку
Фото: vk.com/karaulova_official
Юлианна Караулова демонстрирует, как проще всего попасть в тренд на женственность. В гардеробе должно быть шерстяное пальто - длинное, прямое, с ярко выраженной талией. Классика жанра - модели серого, бежевого или черного цвета. Если решили помодничать, то надо покупать или шить модель с акцентными рукавами (округлые, расширяются ниже линии плеч, создавая в этой области небольшой объем) или плечами (острые гипертрофированные).
На пробежку
Фото: t.me/GALICH_onok
Ида Галич с мужем Олегом Ледвичем оставили 2-месячную дочь на няню, чтобы пройти 10 тысяч шагов. Точнее, почти пробежать - у молодых родителей свободного времени мало. Галич умеет модничать в любой ситуации. Здесь на ней удлиненная куртка-рубашка. Завязываем платочек, как у бабушки, уши закрыты и дань моде отдана.
7 оттенков осени-2025
- Бордо
- Изумруд
- Насыщенный синий
- Песочный
- Серый
- Фиолетовый
- Розовый