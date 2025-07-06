Звезды одной роли: "Максим Каммерер" живет на пенсию, а "Полежайкин" вернулся с того света

Всероссийскую славу этому артисту подарил Федор Бондарчук - режиссер снял Василия Степанова в двухчастной экранизации "Обитаемого острова" в 2008 году так, что поклонницы по всей стране теряли сознание от ослепительного великолепия Максима Каммерера. Увы, это был первый и последний триумф артиста.

Дальше все пошло по наклонной - на другие роли Василия не приглашали, справиться с этим он не смог. Тогда и появились первые слухи про алкоголизм и пошатнувшееся душевное здоровье Степанова. В 2017 году актер, живущий с мамой, выпал из окна.

Говорили про попытку суицида, но он поспешил оправдаться, будто на самом деле пытался спасти кошку, гуляющую по карнизу. Затем Василий загремел в ПНД, где до сих пор состоит на учете.

Так Степанов, которому прочили славу одного из самых востребованных русских актеров, стал абсолютным затворником. Живет все так же с родителями, в последний раз снимался в кино в 2018 году ("Несокрушимый").

СМИ пишут, что бывшему актеру присвоили первую группу инвалидности (по линии психиатрии). А в интернете периодически появляются разочаровывающие ролики, где Василий выступает, к сожалению, в главной роли - помятый и набравший вес, он несет из "Магнита" похмельный набор и объясняет соседям, что с учета в ПНД сниматься не собирается, потому что получает пенсию по инвалидности, на которую и живет.

Михаил Казаков (Илья Полежайкин)