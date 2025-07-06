Звезды одной роли: "Максим Каммерер" живет на пенсию, а "Полежайкин" вернулся с того света

Нам кажется, что внезапный успех и слава - это круто и то, к чему все актеры стремятся. Во-первых, не все: на сотню известных артистов приходится еще миллион профи, которых никто не знает в лицо.
Во-вторых, слава - тяжелое испытание: не все умеют работать с ней и прежде всего с собой. Поэтому одна звездная роль нередко становится единственной.
Василий Степанов (Максим Каммерер)
Фото: из семейного альбома Василия Степанова
Всероссийскую славу этому артисту подарил Федор Бондарчук - режиссер снял Василия Степанова в двухчастной экранизации "Обитаемого острова" в 2008 году так, что поклонницы по всей стране теряли сознание от ослепительного великолепия Максима Каммерера. Увы, это был первый и последний триумф артиста.
Дальше все пошло по наклонной - на другие роли Василия не приглашали, справиться с этим он не смог. Тогда и появились первые слухи про алкоголизм и пошатнувшееся душевное здоровье Степанова. В 2017 году актер, живущий с мамой, выпал из окна.
Говорили про попытку суицида, но он поспешил оправдаться, будто на самом деле пытался спасти кошку, гуляющую по карнизу. Затем Василий загремел в ПНД, где до сих пор состоит на учете.
Так Степанов, которому прочили славу одного из самых востребованных русских актеров, стал абсолютным затворником. Живет все так же с родителями, в последний раз снимался в кино в 2018 году ("Несокрушимый").
СМИ пишут, что бывшему актеру присвоили первую группу инвалидности (по линии психиатрии). А в интернете периодически появляются разочаровывающие ролики, где Василий выступает, к сожалению, в главной роли - помятый и набравший вес, он несет из "Магнита" похмельный набор и объясняет соседям, что с учета в ПНД сниматься не собирается, потому что получает пенсию по инвалидности, на которую и живет.
Михаил Казаков (Илья Полежайкин)
Фото: канал СТС
Звезде "Ералаша" развить успех в сериале "Папины дочки" не составляло труда. Михаил сыграл роль Ильи Полежайкина - обаятельного друга, а потом и возлюбленного Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова). В 2013 году артист вдруг решил сменить сферу деятельности - вернулся в родную Тверь и стал бизнесменом, открыв магазин одежды. А в 2020 году упал с 12-метровой высоты.
"Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года, - вспоминал Казаков. - 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом 2 кг. Сложность операции была запредельная.
Болты и пластины останутся со мной навечно. Я каждый из них могу найти пальцами. Боли до сих пор жутчайшие. Но это все меркнет перед осознанием, что я вновь хожу на своих двоих".
Фото: личная страница Максима Казакова в социальной сети
Вернувшись к жизни, Михаил начал активно заниматься спортом, сбросил десятки лишних килограммов, набранных в ходе восстановления, и снова вернулся в кино - он появился в образе участкового в продолжении"Папиных дочек"и выглядел огурцом.
Дмитрий Шаракоис (Борис Левин)
Фото: канал ТНТ
Ботаник Левин из "Интернов" - Дмитрий Шаракоис, русский актер литовского происхождения, - полюбился зрителям за наив, точность и обаяние. Окончивший ГИТИС актер согласился сыграть в ремейке "Кавказской пленницы". Картина оказалась настолько чудовищной, что Шаракоис стал объектом насмешек.
В 2018 году, никак не связывая свой поступок с политикой, Дмитрий переехал в Лондон строить карьеру актера. Получалось так себе. Начинал официантом, бомбил на такси, а затем устроился на стройку. Под грустную музыку выпускал блоги, в которых признавался, что осознал, почему Лондон такой депрессивный и отчего его жителей часто посещают мысли о суициде.
Но английский сплин прошел. Заключив контракт с актерским агентством, Дмитрий снова вернулся к любимой работе. Съемок не так много, да и роли второстепенные, но они есть!
Так, он сыграл русского хакера в фильме "Тетрис" для Apple TV, а также эпизодическую роль еще одного русского, Саши, в шпионском сериале «Агентство» с Майклом Фассбендером.
Фото: личная страница Дмитрия Шаракоиса в социальной сети
Актер делится лайфхаками о жизни в Великобритании в телеграм-канале: как сходил на концерт Билли Айлиш, где покупать дешевые продукты, как растолстел, а потом похудел на 20 кило. Девушку и постоянное жилье артист до сих пор не нашел.
Артем Волков (Антон Высоцкий)
Фото: кадр из фильма
Сериал "Барвиха" про мажориков, которые тоже плачут, в 2009 году вывел в топ популярности сразу несколько ноунеймов: Равшану Куркову, Лянку Грыу, Анну Хилькевич и др. Только если большинство молодых артистов проекта смогли приумножить славу, то студенту Московского авиационного института Артему Волкову, который сыграл главного ловеласа блатной школы Антона с поэтической фамилией Высоцкий, повезло меньше. Хотя мечтал парень знатно.
- Я бы хотел сниматься у Феллини, Ларса фон Триера, Хичкока или Тарантино, - делился планами Артем.
Он посидел некоторое время без ролей, потому что предлагали проходные проекты, и ушел в маркетинг.
Фото: личная страница Артема Волкова в социальной сети
"Развиваю бизнесы, делюсь опытом и мыслями, - гласит статус бывшего артиста в соцсетях. - Заряжаю позитивом!"
Волков любит гонять на велосипеде, кататься на серфе, читать книги и проводит время с сыном, хоть и в разводе с его мамой.