Звезды на отдыхе: Диброва на Мальдивах, а Верник увез невесту в Таиланд

Иногда кажется, что звезды летают в отпуск так же часто, как мы выбираемся на прогулку в парк. Вот и в марте у многих из них очередные каникулы. Мы собрали тех, кто полетел на отдых парочками.
Настя и Филипп
35-летняя Анастасия Ивлеева и 33-летний бизнесмен Филипп Бегак отдыхают в Питере, рыбачат. Супруги наловили корюшки - и ели ее потом два дня, накормили ужином родню Ивлеевой.
Фото: личная страница Анастасии Ивлеевой в социальной сети
Рыбалка зимняя - пара разбила «рыбацкий лагерь» в акватории еще замерзшего Финского залива, неподалеку от Кронштадта. Сейчас начинается сезон корюшки, на питерских рынках ее продают по 1100 руб. за кило. Кстати, официально сезон продажи корюшки стартует в Питере с 1 апреля и продлится до 30 мая. В городе обычно организуют около 70 точек продажи, включая зоны выгрузки улова.
Слава и Дмитрий
Фото: личная страница певицы Славы в социальной сети
45-летняя певица Слава улетела на Мальдивы с дочкой и внуком, а также давним другом - мускулистым красавцем танцором Дмитрием. На релакс артистка рванула после скандального тура по регионам - Слава пела с отитом, не всегда попадая в ноты, что подчас не устраивало зрителей. В апреле грядет продолжение гастролей, а пока Слава устроила релакс: загорает, купается, пьет сок и хвастается запасами шампанского на вилле (пара ящиков). Ранним утром Слава и Дима выезжали на рыбалку, а потом им готовили полезные блюда из их улова.
Сутки на этой вилле с собственным бассейном и выходом к пляжу стоят около 140 тыс. руб. Температура воздуха на островах днем +39, воды в океане +31.
Настя и Антон
Фото: личная страница Антона Филипенко в социальной сети
31-летняя актриса Анастасия Уколова отдохнула в марте в Таиланде с 41-летним Антоном Филипенко. Актеры купались, загорали, выезжали на рыбалку, обошли местные магазинчики, ресторанчики. Парочка гоняла вдвоем на мопеде и перепробовала сок из кокоса в разных местах. Домой закупили местных фруктов, бусы и браслеты ручной работы. Привезли в Москву загар и... продолжили скрывать отношения.
Полина и Роман
Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
36-летняя Полина Диброва с женихом только за последние два месяца побывала на Мальдивах, в круизе по Антарктиде, а на днях они устроили фотосессию на льду Байкала. И везде у Полины отдельный набор нарядов для эффектной фотосессии в обнимку с 51-летним бизнесменом Романом Товстиком. Байкальская программа у путешественников была насыщенной, включая баню на льду и прогулки. Диброва счастлива: «Скрип льда, вкус омуля, звездное небо. Байкал - это место, куда возвращаются». Парочка поселилась на берегу озера в экоотеле, где номер в сутки стоит 17 тыс. руб.
Гриша и Полина
Фото: личная страница Полины Гухман в социальной сети
26-летний Григорий Верник увез невесту-коллегу 19-летнюю актрису Полину Гухман в Таиланд. Парочка в конце марта загорает на Пхукете, где температура воздуха днем +40, аводы в Андаманском море +30.
"Мы вместе осуществили мою мечту и потрогали слоника!" - искренне восторгается Полина.
У пары влюбленных это первый совместный отпуск, и они искренне радуются первым общим впечатлениям: объятиям под тропическим дождем, солнечным ваннам на пляже, поездке на слоновью ферму.