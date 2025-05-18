Звезды, которые снимались в кино и сериалах, будучи в интересном положении.

Когда мужчины говорят, как они устали на работе, они, конечно, не врут. Но не понимают (и не могут понимать), что значит быть беременной. Непредсказуемые гормональные всплески, человек внутри (!) и тяжеленный мешок под грудью - и все это каждый божий день. Неужели в таком состоянии можно еще и работать? Да!
Анна Ковальчук
Фото: кадр из фильма
Легенда сериала «Тайны следствия» 16+ буквально лучшие годы жизни посвятила этому детективу. Народная артистка РФ, блистающая в Театре им. Ленсовета, уже 25 сезонов (!) пашет в образе очаровательного следователя Марии Швецовой. Дети Анны появились на свет и практически выросли в кадре. И это не преувеличение, а исторический факт - роды первого ребенка Ковальчук, дочери Златы (сейчас ей 24 года), можно увидеть в первом сезоне «Тайн следствия».
Фото: личная страница Златы Ковальчук в социальной сети
Более того, девочка продолжила сниматься в детективе в образе ребенка Швецовой - и делает это до сих пор, причем под собственным именем.
Инга Оболдина
Фото: личная страница Инги Оболдиной в социальной сети
Без декрета актриса обошлась во время съемок сериала «Мама-детектив» 12+ в 2012 году. Сценаристы слегка перекроили сюжет комедийного детектива - и главная героиня, следователь Лариса Левина, продолжила ловить бандитов, почти не обращая внимания на солидный живот. Это был ее первый ребенок от гражданского мужа, петербургского актера Виталия Салтыкова.
Фото: кадр из фильма
- Мы договорились с продюсерами: я прекращаю работу, если этого потребуют врачи, - рассказывала Оболдина. - К счастью, все сложилось прекрасно: 6 декабря 2012 года закончила сниматься, а 21 декабря родилась дочь.
Алина Ланина
Фото: личная страница Алины Ланиной в социальной сети
Белокурая звезда сериала «СашаТаня» 16+, сыгравшая в этом бесконечном ситкоме Еву - любовницу олигарха Сильвестра Андреевича, обнаружила две полоски на тесте ближе к финалу съемок шестого сезона. Живота на начальной стадии не было видно, но уже в седьмом сезоне, съемки которого начались сразу после окончания шестого, художникам пришлось попотеть, чтобы скрыть положение Ланиной.
- Группа проекта «СашаТаня» одна из самых заботливых, на которых я работала, - призналась Алина. - Мы создали формулу удачного гардероба для беременной актрисы. Юбки-карандаши, юбки-трапеции, оверсайз-пиджаки, декольте, каблуки. Можно снимать в полный рост, и животика не видно.
В декабре 2020 года Алина родила сына Льва. А в 2022-м все повторилось - Ланина узнала, что беременна, во время работы над проектом «Отель для двоих» 16+.
Фото: личная страница Алины Ланиной в социальной сети
- Я съедала тройную порцию обеда, не придавая этому значения, а подруга посоветовала сделать тест, - вспоминала она. - Он оказался положительным. Сразу позвонила мужу. Я вообще плохо умею такие события хранить в секрете…
В январе 2023-го Алина родила дочь Надежду.
Елена Подкаминская
Фото: личная страница Елены Подкаминской в социальной сети
Дело было на съемках сериала «ИП Пирогова» 16+, третий сезон которого актриса прошла в состоянии глубокой беременности. Только в начале 2020 года, когда состоялась премьера проекта, артистка подробно рассказала, как это происходило.
Фото: кадр из фильма
- В этом сезоне я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было столько, что, если бы я вела отдельный тематический блог, по просмотрам он побил бы все рекорды, - огорошила аудиторию Подкаминская. - Каждый цех нашей группы соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!
Они бегали за мной с сантиметром и постоянно перешивали костюмы. На площадке все время был режим ЧС: все изощрялись в выстраивании «баррикад», призванных скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы - что только не использовалось, чтобы меня «спасти». Забавно было, что беременная по сценарию героиня Ксюши Тепловой должна была живот выпячивать, а я всегда старалась его спрятать. В общем, это был тот еще квест!
Джулия Робертс
Фото: личная страница Джулии Робертс в социальной сети
Не только наших актрис настигает «синдром кинобеременности». И Скарлетт Йоханссон на съемках «Мстителей» 12+, и Дженнифер Гарнер во время работы над сериалом «Шпионка» 16+, и Холли Берри в «Людях Икс» 16+, и Пенелопа Крус в «Пиратах Карибского моря» 12+, и даже Мэрилин Монро в комедии «В джазе только девушки» 16+, и многие другие снимались с новым человеком внутри. Вот и Джулия Робертс, звезда «Красотки» 16+, исключением не стала.
На съемках «Двенадцати друзей Оушена» 12+ в начале нулевых актриса в кадре беременность не скрывала и перемещалась в широких платьях. Маскировка была бесполезна: у Джулии был огромный живот, так как она ждала двойняшек от мужа, оператора Дэниела Модера.
Фото: кадр из фильма
- Я забеременела, и Джордж (Клуни, партнер по фильму. - Авт.) стал заботиться обо мне: подвигал стул, следил, чтобы у меня было достаточно воды, интересовался моим самочувствием, - растрогавшись, вспоминала артистка.
Специально под Робертс сценаристам пришлось переработать сценарий - так в фильме появилась сцена, где ее героиня прикинулась беременной, чтобы выкрасть дорогущий экспонат из музея. А все время съемок на площадке дежурил врач, который был готов оказать Джулии необходимую помощь.