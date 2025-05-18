Звезды, которые снимались в кино и сериалах, будучи в интересном положении

Фото: freepik.com

Звезды, которые снимались в кино и сериалах, будучи в интересном положении.

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Когда мужчины говорят, как они устали на работе, они, конечно, не врут. Но не понимают (и не могут понимать), что значит быть беременной. Непредсказуемые гормональные всплески, человек внутри (!) и тяжеленный мешок под грудью - и все это каждый божий день. Неужели в таком состоянии можно еще и работать? Да!

Анна Ковальчук

Фото: кадр из фильма

Легенда сериала «Тайны следствия» 16+ буквально лучшие годы жизни посвятила этому детективу. Народная артистка РФ, блистающая в Театре им. Ленсовета, уже 25 сезонов (!) пашет в образе очаровательного следователя Марии Швецовой. Дети Анны появились на свет и практически выросли в кадре. И это не преувеличение, а исторический факт - роды первого ребенка Ковальчук, дочери Златы (сейчас ей 24 года), можно увидеть в первом сезоне «Тайн следствия».

Фото: личная страница Златы Ковальчук в социальной сети

Более того, девочка продолжила сниматься в детективе в образе ребенка Швецовой - и делает это до сих пор, причем под собственным именем.

Инга Оболдина

Фото: личная страница Инги Оболдиной в социальной сети

Без декрета актриса обошлась во время съемок сериала «Мама-детектив» 12+ в 2012 году. Сценаристы слегка перекроили сюжет комедийного детектива - и главная героиня, следователь Лариса Левина, продолжила ловить бандитов, почти не обращая внимания на солидный живот. Это был ее первый ребенок от гражданского мужа, петербургского актера Виталия Салтыкова.

Фото: кадр из фильма

- Мы договорились с продюсерами: я прекращаю работу, если этого потребуют врачи, - рассказывала Оболдина. - К счастью, все сложилось прекрасно: 6 декабря 2012 года закончила сниматься, а 21 декабря родилась дочь.

Алина Ланина

Фото: личная страница Алины Ланиной в социальной сети

Белокурая звезда сериала «СашаТаня» 16+, сыгравшая в этом бесконечном ситкоме Еву - любовницу олигарха Сильвестра Андреевича, обнаружила две полоски на тесте ближе к финалу съемок шестого сезона. Живота на начальной стадии не было видно, но уже в седьмом сезоне, съемки которого начались сразу после окончания шестого, художникам пришлось попотеть, чтобы скрыть положение Ланиной.

- Группа проекта «СашаТаня» одна из самых заботливых, на которых я работала, - призналась Алина. - Мы создали формулу удачного гардероба для беременной актрисы. Юбки-карандаши, юбки-трапеции, оверсайз-пиджаки, декольте, каблуки. Можно снимать в полный рост, и животика не видно.

В декабре 2020 года Алина родила сына Льва. А в 2022-м все повторилось - Ланина узнала, что беременна, во время работы над проектом «Отель для двоих» 16+.

Фото: личная страница Алины Ланиной в социальной сети

- Я съедала тройную порцию обеда, не придавая этому значения, а подруга посоветовала сделать тест, - вспоминала она. - Он оказался положительным. Сразу позвонила мужу. Я вообще плохо умею такие события хранить в секрете…

В январе 2023-го Алина родила дочь Надежду.

Елена Подкаминская

Фото: личная страница Елены Подкаминской в социальной сети

Дело было на съемках сериала «ИП Пирогова» 16+, третий сезон которого актриса прошла в состоянии глубокой беременности. Только в начале 2020 года, когда состоялась премьера проекта, артистка подробно рассказала, как это происходило.

Фото: кадр из фильма

- В этом сезоне я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было столько, что, если бы я вела отдельный тематический блог, по просмотрам он побил бы все рекорды, - огорошила аудиторию Подкаминская. - Каждый цех нашей группы соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!

Они бегали за мной с сантиметром и постоянно перешивали костюмы. На площадке все время был режим ЧС: все изощрялись в выстраивании «баррикад», призванных скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы - что только не использовалось, чтобы меня «спасти». Забавно было, что беременная по сценарию героиня Ксюши Тепловой должна была живот выпячивать, а я всегда старалась его спрятать. В общем, это был тот еще квест!

Джулия Робертс

Фото: личная страница Джулии Робертс в социальной сети

Не только наших актрис настигает «синдром кинобеременности». И Скарлетт Йоханссон на съемках «Мстителей» 12+, и Дженнифер Гарнер во время работы над сериалом «Шпионка» 16+, и Холли Берри в «Людях Икс» 16+, и Пенелопа Крус в «Пиратах Карибского моря» 12+, и даже Мэрилин Монро в комедии «В джазе только девушки» 16+, и многие другие снимались с новым человеком внутри. Вот и Джулия Робертс, звезда «Красотки» 16+, исключением не стала.

На съемках «Двенадцати друзей Оушена» 12+ в начале нулевых актриса в кадре беременность не скрывала и перемещалась в широких платьях. Маскировка была бесполезна: у Джулии был огромный живот, так как она ждала двойняшек от мужа, оператора Дэниела Модера.

Фото: кадр из фильма

- Я забеременела, и Джордж (Клуни, партнер по фильму. - Авт.) стал заботиться обо мне: подвигал стул, следил, чтобы у меня было достаточно воды, интересовался моим самочувствием, - растрогавшись, вспоминала артистка.

Специально под Робертс сценаристам пришлось переработать сценарий - так в фильме появилась сцена, где ее героиня прикинулась беременной, чтобы выкрасть дорогущий экспонат из музея. А все время съемок на площадке дежурил врач, который был готов оказать Джулии необходимую помощь.

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