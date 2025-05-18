Звезды, которые снимались в кино и сериалах, будучи в интересном положении.

- В этом сезоне я снималась с шестого по восьмой месяц беременности, и хитростей по сокрытию этой тайны было столько, что, если бы я вела отдельный тематический блог, по просмотрам он побил бы все рекорды, - огорошила аудиторию Подкаминская. - Каждый цех нашей группы соревновался по придумыванию вариантов, как и чем меня прикрыть. Чем больше округлялся мой живот, тем больше у художников по костюмам округлялись глаза!

Они бегали за мной с сантиметром и постоянно перешивали костюмы. На площадке все время был режим ЧС: все изощрялись в выстраивании «баррикад», призванных скрывать мой живот, и баррикады становились все выше и выше! Банки, кастрюли, подносы - что только не использовалось, чтобы меня «спасти». Забавно было, что беременная по сценарию героиня Ксюши Тепловой должна была живот выпячивать, а я всегда старалась его спрятать. В общем, это был тот еще квест!

Джулия Робертс