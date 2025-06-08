Звезды-долгожители: Фрейндлих прекрасно выглядит в 90, а Зельдин играл в театре до 100

Народный артист, композитор Александр Зацепин до сих пор пишет музыку. Ежедневный труд - один из его секретов. Рабочий день - с 9 до 13 часов. После операции на глазах выполняет рекомендацию доктора: каждые 30 минут отрывает глаза от экрана компьютера и смотрит несколько минут вдаль. За долгую жизнь говорит спасибо генам и своему образу жизни.

Секреты долголетия:

1. Подъем в 7 утра, после чего обязательно 35-минутная зарядка (комплекс упражнений из йоги и для позвоночника). Отход ко сну не позже 23 часов.

2. Ест мало. Ограниченно употребляет сахар и соль. Завтрак: кофе и сырник или йогурт. Обед: рыбная или мясная котлетка, тушеные овощи. Полдник: яблоко или чернослив. Ужин: каша, половинка ватрушки (вторая половинка - на следующий день), стакан кефира. Перекус: чернослив.

3. Не забывает про слова Леонида Дербенева, на которые Зацепин написал музыку: «Есть только миг между прошлым и будущим - именно он называется жизнь».

Юрий Григорович (прожил 98 лет)