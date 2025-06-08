Звезды-долгожители: Фрейндлих прекрасно выглядит в 90, а Зельдин играл в театре до 100

Алиса Фрейндлих (90 лет)
Народная артистка РФ Алиса Фрейндлих пережила все ужасы блокады. В текущий сезон на сцену БДТ выходит редко, бережет себя по настоянию родных.
Секреты ее долголетия:
1. Дисциплина в питании: никаких перекусов и перееданий. Ранний подъем, ранний отход ко сну.
2. Вместо спорта - ежедневные прогулки или работа на приусадебном участке.
Станислав Любшин (92 года)
Станислав Любшин. Фото: Екатерина Цветкова/Globl Look Press
Народный артист РСФСР Станислав Любшин продолжает играть в спектаклях МХТ им. Чехова. Как и другие его коллеги-долгожители, Любшин старается не набирать лишний вес. Но прежде всего - верный настрой: «Чем старше человек, тем он оптимистичнее смотрит на жизнь. И лучшее всегда впереди. Человек живет надеждой». В 60 лет Любшин женился на 20-летней журналистке Ирине, с которой познакомился во время интервью.
Секреты долголетия:
1. Обязательные физические нагрузки. В молодости занимался спортом, сейчас - ходьба, зарядка.
2. Общение с молодыми коллегами, ежедневная работа.
3. Мало ест.
Александр Зацепин (99 лет)
Александр Зацепин. Фото: Иван Макеев/КП
Народный артист, композитор Александр Зацепин до сих пор пишет музыку. Ежедневный труд - один из его секретов. Рабочий день - с 9 до 13 часов. После операции на глазах выполняет рекомендацию доктора: каждые 30 минут отрывает глаза от экрана компьютера и смотрит несколько минут вдаль. За долгую жизнь говорит спасибо генам и своему образу жизни.
Секреты долголетия:
1. Подъем в 7 утра, после чего обязательно 35-минутная зарядка (комплекс упражнений из йоги и для позвоночника). Отход ко сну не позже 23 часов.
2. Ест мало. Ограниченно употребляет сахар и соль. Завтрак: кофе и сырник или йогурт. Обед: рыбная или мясная котлетка, тушеные овощи. Полдник: яблоко или чернослив. Ужин: каша, половинка ватрушки (вторая половинка - на следующий день), стакан кефира. Перекус: чернослив.
3. Не забывает про слова Леонида Дербенева, на которые Зацепин написал музыку: «Есть только миг между прошлым и будущим - именно он называется жизнь».
Юрий Григорович (прожил 98 лет)
Юрий Григорович. Фото: Сергей Киселев/Агенство "Москва"
Народный артист СССР Юрий Григорович до последних дней был в здравом уме, проводил рабочие переговоры. На вопрос, в чем секрет его долголетия, Григорович ответил так: «В генах и интересе к работе». Кроме того, хореограф следил за здоровьем и вовремя посещал врачей.
Несколько последних лет Юрий Николаевич проживал в элитном подмосковном санатории «Барвиха». Удовольствие недешевое, но Григорович мог себе это позволить: как народный артист СССР, лауреат госпремий и наград, он получал приличную пенсию. Кроме того, были авторские за балеты. Проживание в санатории комфортно для пожилого человека: готовят вкусно, организованы гимнастика и массаж, прогулки на свежем воздухе.
В театр он со времен пандемии не выезжал. Помощники приносили документы на подпись, обсуждали рабочие вопросы. Григорович выдавал распоряжения насчет своих постановок, был в курсе балетных новостей. Так, 29 и 30 мая в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета состоялась премьера балета «Раймонда» в его постановке, а в мае балетная труппа Большого театра гастролировала в Китае со «Спящей красавицей» - маэстро внимательно за всем этим следил.
В больницу Григорович попал 1 мая, организм не справился с осложнениями пневмонии.
Владимир Зельдин (прожил 101 год)
Владимир Зельдин. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Народный артист СССР Владимир Зельдин встретил 101-й день рождения на сцене - он играл в театре до самой смерти, не дожив 3 месяца до 102 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. Всю жизнь Зельдин был активен, жизнерадостен. А ведь в его роду долгожителей не было
Секреты долголетия от Зельдина:
1. Любил работу, но умел находить время на отдых, говорил, что «нельзя быть загнанной лошадью».
2. Никогда не курил. Не злоупотреблял алкоголем.
3. Мало ел.
4. Ежедневные прогулки не менее полутора часов.
5. Имел добрый, неконфликтный характер, со всеми старался дружить.
6. Не гнался за богатствами: имел всего-то двушку и казенную дачу.