Звезды-долгожители: Дроздов ходит вокруг дома, а у Хитяевой - хорошая наследственность

88-летний телеведущий и педагог каждый день нарезает круги вокруг дома. Обязательно с палками для скандинавской ходьбы, они необходимы для опоры. У Николая Николаевича за последнее время было много травм. Понятно, что в таком возрасте у всех есть хронические заболевания. Но от тренировок он не отказался. Дроздов подчеркивает, что первый шаг к ЗОЖ - настрой на жизнь: «У человека должен быть взгляд на окружающих с позитивной стороны».

Кстати, много лет Дроздов был вегетарианцем, но несколько лет назад отказался от этой вредной привычки. Врачи назначили обследование, и анализы показали, что вегетарианство истощило организм, привело к дефициту ряда важных микроэлементов и витаминов. Дефициты исчезли после отказа от вегетарианства, теперь такой режим питания Николай Николаевич никому не советует.В беседе с нами он выделил такие правила долголетия.

1. Каждое утро начинал с зарядки, а сейчас - с ЛФК. Ежедневная прогулка, предпочтение - скандинавской ходьбе. Ни одного килограмма лишнего веса.

2. Рекомендует ознакомиться с книгой академика Юрия Петровича Гущо «Двенадцать ключей от сейфа долголетия». Главные ключи - полезный рацион, движение, дыхание, наличие социального общения и любимого дела.

3. Ложась спать до 12 часов ночи, вы попадаете в поезд с ангелами, а позже неизвестно с кем поедете. Подъем до 6 утра.

4. Никакого табака и алкоголя! Никогда не курил.

5. Постоянно читать, узнавать что-то новое.