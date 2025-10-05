Звезды-долгожители: Дроздов ходит вокруг дома, а у Хитяевой - хорошая наследственность

88-летний телеведущий и педагог каждый день нарезает круги вокруг дома. Обязательно с палками для скандинавской ходьбы, они необходимы для опоры. У Николая Николаевича за последнее время было много травм. Понятно, что в таком возрасте у всех есть хронические заболевания. Но от тренировок он не отказался. Дроздов подчеркивает, что первый шаг к ЗОЖ - настрой на жизнь: «У человека должен быть взгляд на окружающих с позитивной стороны».
Кстати, много лет Дроздов был вегетарианцем, но несколько лет назад отказался от этой вредной привычки. Врачи назначили обследование, и анализы показали, что вегетарианство истощило организм, привело к дефициту ряда важных микроэлементов и витаминов. Дефициты исчезли после отказа от вегетарианства, теперь такой режим питания Николай Николаевич никому не советует.В беседе с нами он выделил такие правила долголетия.
1. Каждое утро начинал с зарядки, а сейчас - с ЛФК. Ежедневная прогулка, предпочтение - скандинавской ходьбе. Ни одного килограмма лишнего веса.
2. Рекомендует ознакомиться с книгой академика Юрия Петровича Гущо «Двенадцать ключей от сейфа долголетия». Главные ключи - полезный рацион, движение, дыхание, наличие социального общения и любимого дела.
3. Ложась спать до 12 часов ночи, вы попадаете в поезд с ангелами, а позже неизвестно с кем поедете. Подъем до 6 утра.
4. Никакого табака и алкоголя! Никогда не курил.
5. Постоянно читать, узнавать что-то новое.
Людмила Хитяева. Фото: Persona Stars
95-летняя актриса недавно отгуляла юбилей в ресторане с коллегами. Артисты вкусно ели, выпили немного вина и шампанского, пели, показывали друг другу фото и видеоролики - эти пенсионеры и гаджеты освоили. Многие помнят блестящие роли Хитяевой в старых фильмах «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тихий Дон», «Евдокия».
И сейчас у актрисы прекрасная память и ясный ум, а также желание жить, встречаться с друзьями. Выглядит тоже отлично. Андрей Малахов подарил ей на 95-летие новинку косметологии - масло крокодила, привезенное из Сингапура. Людмила Ивановна новинку уже применяет: «Попробовала нанести на веки - эффект как от патчей, хотя я не люблю ничего лишнего на лице. Ночной крем - и достаточно...»
Залогом хорошего самочувствия в 95 лет Хитяева считает гены - у нее хорошая наследственность. Актриса говорит, что ее мама и в 90 лет прекрасно выглядела. Врач по образованию, дочери Люде она советовала никогда не делать пластику, так как на лице много сосудов, после операции они повреждаются и питание кожи нарушается. Операции приходится потом повторять. Актриса запомнила и пластику делать не стала.
Долгие годы Людмила Хитяева придерживается следующих принципов:
1. Каждое утро начинается с гимнастики.
2. Ежедневные прогулки. Лето - на даче.
3. Всегда старалась быть занятой - много работала. И после 90 лет устраивала творческие вечера.
4. Никогда не повышала голос, не бранилась. Ни дома, ни на работе. Старалась много не переживать, чаще улыбаться, радоваться каждому дню. Никакой зависти и злобы.
5. Всегда покупала дорогую косметику.
6. Никаких диет. Всегда ест то, что просит организм. Но умеренно, без перееданий.
7. Регулярные обследования, посещения врачей.