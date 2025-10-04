Звездные образы недели: Татьяна Михалкова — в наряде а-ля чапан, Елена Лядова в кружевном топе, Надежда Михалкова в платье цвета верблюжьей шерсти

В Москве состоялась премьера фильма "Первый на Олимпе". В основу картины легла судьба олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Трюкалова. Лента охватывает разные события его жизни: от блокадного детства в Ленинграде до событий на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки.

Ради съемок в этом фильме исполнитель главной роли Глеб Калюжный только два месяца учился держать баланс. Кстати, на премьеру картины артиста отпустили прямо из воинской части Семеновского полка, где он сейчас служит.

А режиссер Артем Михалков, чтобы понять всю технологию процесса, попробовал управлять лодкой для академической гребли самостоятельно. Правда, чуть не обошлось без травм.

"Я перевернулся, и сложно было всплыть, потому что меня заклинило, вынул оттуда ноги и уже всплыл. С одной стороны в этом есть свои прелести, но есть, конечно, и риски", — поделился Артем Михалков с журналистами на премьере фильма.

Кстати, Артем приехал на мероприятие со своей женой Дарьей Баженовой. Для выхода в свет она предпочла маленькое черное платье по фигуре с контрастной алой сумочкой с бахромой. Как говорил главный герой сериала 'Жизнь и приключения Мишки Япончика' : "Шикарный вид".