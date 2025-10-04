Звездные образы недели: Татьяна Михалкова — в наряде а-ля чапан, Елена Лядова в кружевном топе, Надежда Михалкова в платье цвета верблюжьей шерсти

Надежда Михалкова. Фото: Global Look Press

Какие наряды выбрали артисты в уходящие семь дней.

В Москве состоялась премьера фильма "Первый на Олимпе". В основу картины легла судьба олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Трюкалова. Лента охватывает разные события его жизни: от блокадного детства в Ленинграде до событий на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки.

Ради съемок в этом фильме исполнитель главной роли Глеб Калюжный только два месяца учился держать баланс. Кстати, на премьеру картины артиста отпустили прямо из воинской части Семеновского полка, где он сейчас служит.

А режиссер Артем Михалков, чтобы понять всю технологию процесса, попробовал управлять лодкой для академической гребли самостоятельно. Правда, чуть не обошлось без травм.

"Я перевернулся, и сложно было всплыть, потому что меня заклинило, вынул оттуда ноги и уже всплыл. С одной стороны в этом есть свои прелести, но есть, конечно, и риски", — поделился Артем Михалков с журналистами на премьере фильма.

Кстати, Артем приехал на мероприятие со своей женой Дарьей Баженовой. Для выхода в свет она предпочла маленькое черное платье по фигуре с контрастной алой сумочкой с бахромой. Как говорил главный герой сериала 'Жизнь и приключения Мишки Япончика' : "Шикарный вид".

Артем Михалков с женой. Фото: Анна Темерина

Татьяна Михалкова в наряде, отсылающем к чапану

На премьере фильма также появилась и мама режиссера, Татьяна Михалкова. Она предпочла наряд в восточной стилистике, отсылающий к узбекскому традиционному халату — чапану. На черном фоне наряда — серебристые цветы. Через плечо на ремне у Татьяны — сумочка.

Татьяна Михалкова. Фото: Анна Темерина

Надежда Михалкова в платье с принтом мильфлер

Поддержать Артема также пришла его сестра Надежда Михалкова. Она облачилась в платье с принтом мильфлер и двубортный свободный жакет цвета верблюжьей шерсти теплого оттенка. Сумка артистки гармонирует с тоном платья.

Надежда Михалкова. Фото: Геннадий Авраменко

На премьеру не мог не прийти генеральный продюсер фильма Антон Златопольский со своей женой — известной телеведущей Дарьей Златопольской. На ней — шикарная блуза жемчужного оттенка и черные брюки.

Дарья и Антон Златопольские. Фото: Анна Темерина

Елена Лядова и ее ставка на total black

А вот актриса Елена Лядова выбрала образ total black. На артистке — черные брюки в пол и такого же цвета полуприталенный двубортный жакет с накладными карманами.

Елена Лядова. Фото: Геннадий Авраменко

Из-под жакета у артистки выглядывает кружевной топ, который сейчас в тренде. На шее у Елены — небольшое украшение. Очень сдержанный, красивый образ.

А как вам звездные образы? Делитесь в комментариях!

