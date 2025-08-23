Звездные образы недели: Рудковская в бриллиантах и с часами за миллионы рублей, Банщикова в джинсах и невестка Валерии в обтягивающем платье

Осень уже стоит у порога. А это значит, что и светская жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Так, на ушедшей неделе в Москве прошло сразу три крупных светских события. И наши звезды, подобравшие себе наряды для них, не ударили в грязь лицом.
17 августа в ресторане Vodный состоялась третья Регата Radio Monte Carlo. Яхтсмены приняли участие в соревнованиях на яхтах класса J/ 70. Всего на реку Сетунь спустили 12 парусных судов. Каждую яхту сопровождал опытный капитан.
А селебрити, побывавшие на Регате, создавали настроение вечера. Дресс-кодом события стала круизная тема.
Яна Рудковская в бриллиантах и с часами
Для выхода в свет Яна Рудковская надела платье от своего любимого бренда Dior, поверх которого набросила кардиган синего оттенка в морском стиле – как раз из коллекции Radio Monte Carlo. Ну а дальше светская львица только еще раз подтвердила, что лучшие друзья девушек – это бриллианты.
Яна надела кольца Graff – подарок мужа, фигуриста Евгения Плющенко общей стоимостью в более 10 миллионов рублей. Образ дополнили браслет с топазами за 745 тысяч рублей и часы Van Cleef, которые стоят около трех миллионов рублей.
Яна Рудковская. Фото: Radio Monte Carlo
Украшением зоны декольте Яны стало колье, имеющее форму сердца, за 345 тысяч рублей. А вот пакет в руках продюсера на снимке смотрелся как чужеродный элемент.
Елена Борщева: ставка на красное и белое
Елена Борщева, пришедшая на Регату с мужем Валерием Юшкевичем и дочерью Мартой, также соблюла морской дресс-код. Так, юмористка сочетала в своем аутфите два цвета – красный и белый. А шорты, пояс и сумка клатч как будто были специально подобраны под цвет ярко-красной губной помады.
Елена Борщева с мужем Валерием Юшкевичем и дочерью Мартой. Фото: Radio Monte Carlo
Единственное, что выбивалось из общей стилистики – это мокасины Елены оттенка кофе. Возможно, юмористке следовало бы добавить еще какую-то деталь такого же цвета, либо надеть более светлую обувь.
Валерия Ланская в черных колготках
Также на ушедшей неделе состоялась премьера фильма "Ритмы мечты", рассказывающего о юных танцорах, которые двигаются к своей цели вопреки любым обстоятельствам.
Актриса Валерия Ланская, сыгравшая в картине одну из главную ролей, облачилась в платье бодикон с открытыми плечами. В руках у нее белый клатч. Правда, черные колготки все же сейчас считаются моветоном… Артистку на премьере сопровождал сын Артемий.
Валерия Ланская с сыном Артемием. Фото: пресс-служба фильма "Ритмы мечты"
Ирина Безрукова себя полнит
Актриса Ирина Безрукова надела костюм малахитового оттенка с жакетом и брюками. Однако блеск наряда придавал стройной по своей природе артистке ненужную полноту. Завышенные пуговицы у жакета создали ненужную линию в области живота и акцентировали на нем внимание.
Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба фильма "Ритмы мечты"
Анна Банщикова собралась на субботник
А вот при виде Анны Банщиковой, также посетившей премьеру ленты "Ритмы мечты", возникало ощущение, что она случайно завернула на красную дорожку.
Она надела обычные джинсы с "пятном", черную майку и такого же цвета кожаную куртку. Это универсальная одежда, в которой можно отправиться даже на субботник. Артистка пришла на премьеру с дочерью Марией.
Анна Банщикова с дочерью Марией. Фото: пресс-служба фильма "Ритмы мечты"
Арсений и Лиана Шульгины: стильный family look
Также одним из самых ярких событий недели стала премьера мультфильма "Доктор Динозавр", рассказывающего о приключениях мальчика, попавшего в эпоху Мезозоя. Премьеру посетил сын певицы Валерии Арсений Шульгин со своей женой Лианой и дочерью Селин.
Лиана и Арсений Шульгины с дочерью Селин. Фото: Иван Пономаренко
Они выбрали наряды в стиле family look модного сейчас оттенка мокко шоколад. Лиана подчеркнула фигуру с помощью сжатого платья бодикон. Браво стройной молодой маме! И рядом муж – в брюках и куртке такого же оттенка. Вместе они смотрятся очень гармонично!
