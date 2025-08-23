Звездные образы недели: Рудковская в бриллиантах и с часами за миллионы рублей, Банщикова в джинсах и невестка Валерии в обтягивающем платье

Осень уже стоит у порога. А это значит, что и светская жизнь понемногу возвращается в привычное русло. Так, на ушедшей неделе в Москве прошло сразу три крупных светских события. И наши звезды, подобравшие себе наряды для них, не ударили в грязь лицом.

17 августа в ресторане Vodный состоялась третья Регата Radio Monte Carlo. Яхтсмены приняли участие в соревнованиях на яхтах класса J/ 70. Всего на реку Сетунь спустили 12 парусных судов. Каждую яхту сопровождал опытный капитан.

А селебрити, побывавшие на Регате, создавали настроение вечера. Дресс-кодом события стала круизная тема.

Яна Рудковская в бриллиантах и с часами

Для выхода в свет Яна Рудковская надела платье от своего любимого бренда Dior, поверх которого набросила кардиган синего оттенка в морском стиле – как раз из коллекции Radio Monte Carlo. Ну а дальше светская львица только еще раз подтвердила, что лучшие друзья девушек – это бриллианты.

Яна надела кольца Graff – подарок мужа, фигуриста Евгения Плющенко общей стоимостью в более 10 миллионов рублей. Образ дополнили браслет с топазами за 745 тысяч рублей и часы Van Cleef, которые стоят около трех миллионов рублей.