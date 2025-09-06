Звездные образы недели: модный Дибров в джинсах-варенках, Долецкая — в кимоно, Хакамада в костюме цвета экрю

Событием недели для некоторых журналистов, безусловно, стала премьера фильма Роберта Земекиса "Тогда, сейчас, потом". И дело даже не в личности режиссера картины, известного по кинохиту "Форрест Гамп".
Дмитрий Дибров в куртке цвета мокрого асфальта, Сергей Шакуров — с акцентом на серое
Просто премьеру ленты посетил главный ньюсмейкер последних нескольких недель — ведущий Дмитрий Дибров. И можно сказать, что журналисты махнули рукой на других звездных гостей презентации и побежали за Дибровым.
А мэтр отечественного телевидения, конечно, понимал, что к нему выстроится очередь из желающих пообщаться. И, перефразируя Пушкина, как "дэнди лондонский оделся".
Дмитрий Дибров появился на премьере в модных джинсах-варенках с накладными карманами и кожаной куртке цвета мокрого асфальта. А еще Дибров по-модному завернул рукав куртки, под которой виднелась футболка с розоватым оттенком.
Дмитрий Дибров. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Дополнением к его яркому образу стали часы и очки. Не исключено, что Дмитрий пользуется услугами стилистов. Либо же у него врожденное чувство стиля.
Но справедливости ради давайте все же рассмотрим образы других известных гостей премьеры.
Еще один интересный мужчина на этом мероприятии, актер Сергей Шакуров надел серую футболку (или толстовку, или лонгслив), а сверху куртку-пиджак. Несомненно, этот артист, так же как и Дибров, заботится о своем внешнем виде.
Сергей Шакуров. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Алена Долецкая в кимоно
Особо стоит отметить образ известного журналиста и переводчика Алены Долецкой. На ней — накидка в виде халата-кимоно оттенка фуксии. Очень красиво и стильно!
Алена Долецкая. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Повереннова, Безрукова и Кожевникова — в брючных костюмах, Ханга — в необычном пальто
Для выхода в свет актриса Дарья Повереннова выбрала брючный костюм, состоящий из брюк-бананов и укороченного жакета.
Дарья Повереннова. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Ведущая Елена Ханга надела пальто с рукавом три четверти. Безусловно, в глаза бросались вырез и накладные карманы на этом наряде.
Елена Ханга. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Актриса Ирина Безрукова предстала перед аудиторией в брючном костюме с двубортным приталенным жакетом цвета индиго.
Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
У ее тезки, бизнесвумен Ирины Хакамады, — многослойный образ. Она одета в полуспортивном стиле — в костюме цвета экрю. На Хакамаде футболка, толстовка и сверху жилет из искусственного меха цвета молочного шоколада.
Ирина Хакамада. Фото: пресс-служба "Тогда, сейчас, потом"
Актриса Мария Кожевникова также предпочла брючный костюм оттенка сливочного масла. В руках у актрисы — очень красивая акцентная сумочка в тон босоножек. Многодетная мама улыбается и выглядит посвежевшей.
Мария Кожевникова. Фото: пресс-служба фильма "Тогда, сейчас, потом"
Все фото в этом материале сделали фотографы Алексей Молчановский и Ксения Угольникова.
