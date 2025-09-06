Звездные образы недели: модный Дибров в джинсах-варенках, Долецкая — в кимоно, Хакамада в костюме цвета экрю

Событием недели для некоторых журналистов, безусловно, стала премьера фильма Роберта Земекиса "Тогда, сейчас, потом". И дело даже не в личности режиссера картины, известного по кинохиту "Форрест Гамп".

Дмитрий Дибров в куртке цвета мокрого асфальта, Сергей Шакуров — с акцентом на серое

Просто премьеру ленты посетил главный ньюсмейкер последних нескольких недель — ведущий Дмитрий Дибров. И можно сказать, что журналисты махнули рукой на других звездных гостей презентации и побежали за Дибровым.

А мэтр отечественного телевидения, конечно, понимал, что к нему выстроится очередь из желающих пообщаться. И, перефразируя Пушкина, как "дэнди лондонский оделся".

Дмитрий Дибров появился на премьере в модных джинсах-варенках с накладными карманами и кожаной куртке цвета мокрого асфальта. А еще Дибров по-модному завернул рукав куртки, под которой виднелась футболка с розоватым оттенком.