Звездные наследницы: дочь Михайлова учится в Дубае, а ребенок Галустяна занимается кроссфитом

Кажется, будто еще вчера эти мужчины покупали дочкам куклы и радовались, что малышки научились читать. А сегодня папы старшеклассниц получают комплименты по поводу того, какими красавицами выросли их принцессы. Они и теперь еще совсем дети, но подросткам так хочется выглядеть постарше.
Стас Михайлов и Иванна (16 лет)
56-летний певец Стас Михайлов на днях поделился свежей фотосессией средней дочери. Иванне 16 лет, она учится в частной международной школе в Дубае. Публика в соцсетях ахнула: «так это же Моника Беллуччи в молодости». Папа умилился:
"Как быстро растут дети. Моя любовь..."
Фото: личная страница Стаса Михайлова в социальной сети
Стас Михайлов - многодетный отец, у него четверо детей. В браке с Инной Михайловой он воспитывает двоих дочерей. Многие считают, что именно Иванна из всех детей певца больше всего похожа на папу. Девочка пока не определилась с профессией, но учится хорошо.
Дети звезд всегда под особым наблюдением публики - недавно Иванна стала объектом критики в Сети из-за того, что поделилась кадрами завтрака в дорогом московском ресторане. Мол, зачем хвастаться тем, что недоступно другим. А куда еще папе тратить деньги, если не на детей?
Владимир Сычев и Анна (15 лет)
Фото: личная страница Владимира Сычева в социальной сети. Фото: личная страница Анны Сычевой в социальной сети
54-летний актер Владимир Сычев недавно поздравлял старшую дочь Анну с днем рождения и по-отцовски удивлялся: "15 лет - как одно мгновение!" Анна Сычева любит модничать и ведет об этом блог, поэтому макияж и наряды бывают такие, что завистники цокают языками: "Рано повзрослела!" Но девочка меру знает - так она самовыражается, а в школе - обычный подросток, учится прекрасно. И с папой у Ани полный коннект. Сычев делится нюансами воспитания:
"У нее уже ногти, уже бровки, уже глазки. Я говорю - Ань, ну рано! А потом думаю: не буду же я сейчас все запрещать, чтобы потом она с катушек слетела. Пускай лучше делает это при мне".
Аня с мамой любит ходить на йогу, а с папой у нее разговоры по душам.
"У папы график загруженный, работа сложная. Но бывают моменты, когда я говорю - пап, хочу провести с тобой время. Он отвечает - хорошо, тогда я отменю вот это и вот это", - рассказывает Анна.
Михаил Галустян и Элина (14 лет)
Фото: личная страница Виктории Галустян в социальной сети
46-летний Михаил Галустян с женой развелся, но в воспитании дочерей участие принимает. На днях его младшей дочери Элине исполнилось 14 лет, мама девочки поделилась ее фото - а пользователи в Сети приятно удивились: "Как изменилась - стала юной красавицей!".Элина вытянулась и повзрослела. Девочка учится в подмосковной частной гимназии. С младшей дочерью папа всегда на связи.
"Элина - массовик-затейник. Она может легко организовать 20 человек, устроить какие-то катания на коньках, придумать программу. Замечаю в дочке лидерские качества. Еще она очень дотошная, много времени уделяет учебе, и все ее хвалят. На танцы раньше ходила, сейчас на падл-теннис и кроссфит" - говорит Галустян.
Михаил решил, что будет стимулировать финансово интерес дочерей к спорту - хочет, чтобы девочки занимались. Нагрузки в школе серьезные, а в выходные они спешат с подружками на катки, квесты и концерты.