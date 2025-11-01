Звездные наряды "Золотого граммофона": Фомин — в пилотке, Валерия в платье принцессы и Диана Гурцкая — женственная рок-звезда

В Москве отгремело юбилейное шоу, посвященное 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Оно продолжалось два дня. В течение этого времени наши звезды исполняли свои самые знаменитые хиты за 30 лет.

И, конечно, демонстрировали свои модные образы.

Митя Фомин — в пилотке и лабутенах

Модником со стажем можно назвать певца Митю Фомина. Артист выбрал классическое сочетание черного и белого с добавлением золотого. На нем — темные брюки и белый пиджак с брошью. На ногах Мити — лабутены. Мужские, конечно.

На голове — пилотка. На самом деле такая шапка называется "гоголь". Просто в XIX веке она была сделана из меха, а сейчас — текстильная, расшитая золотом. Ну любит Митя Фомин приодеться.