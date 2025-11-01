Звездные наряды "Золотого граммофона": Фомин — в пилотке, Валерия в платье принцессы и Диана Гурцкая — женственная рок-звезда

Валерия. Фото: Global Look Press

В каких нарядах появились звезды на премии, организованном "Русским радио".

Содержание

В Москве отгремело юбилейное шоу, посвященное 30-летию "Русского радио" и церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Оно продолжалось два дня. В течение этого времени наши звезды исполняли свои самые знаменитые хиты за 30 лет.

И, конечно, демонстрировали свои модные образы.

Митя Фомин — в пилотке и лабутенах

Модником со стажем можно назвать певца Митю Фомина. Артист выбрал классическое сочетание черного и белого с добавлением золотого. На нем — темные брюки и белый пиджак с брошью. На ногах Мити — лабутены. Мужские, конечно.

На голове — пилотка. На самом деле такая шапка называется "гоголь". Просто в XIX веке она была сделана из меха, а сейчас — текстильная, расшитая золотом. Ну любит Митя Фомин приодеться.

Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Елена Север подчеркнула фигуру с помощью приталенного платья с воланами и шлейфом. Ее обувь по цвету хорошо перекликается с объемным браслетом и вышивкой на талии.

Елена Север. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Настасья Самбурская в малахитовом платье

Настасья Самбурская предстала на празднике музыки в длинном малахитовом платье с плечами-пагодами. Объемный золотой браслет артистка сочетала с ожерельем.

Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Алла Довлатова появилась в переливающемся, в пайетках платье на тонких бретелях с черными воланами внизу. Наряд, надо сказать, выглядел весьма откровенно.

Алла Довлатова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Юлия Барановская для выхода в свет выбрала платье по фигуре, с драпировкой в области живота насыщенного брусничного оттенка. Образ дополнили объемные золотые сережки и браслет.

Юлия Барановская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Валерия в платье принцессы

Валерия — в пудровом платье из переливающейся парчи, стилизованное под исторический наряд XIX века, с крупными бантами на плечах. В таком образе артистка выглядела как принцесса.

Валерия. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Ани Лорак предстала в переливающемся, бандажном красном платье-бодикон по фигуре. На руках — полупрозрачные высокие перчатки.

Ани Лорак. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Алсу также продемонстрировала черное облегающее платье-бодикон с рукавами-манжетами. Дополнением образа стали акцентные украшения.

Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Диана Гурцкая — женственная рок-звезда

Диана Гурцкая надела длинное платье с плечами-пагодами и кожаными вставками, отделанное стразами. Возникает впечатление, что Диана хотел создать образ женственной рокерши. И ей это удалось.

Диана Гурцкая. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

А какой звездный наряд выбрали бы вы? Пишите в комментариях!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также