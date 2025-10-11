Звездные наряды недели: стильная Высоцкая с сумкой в виде духов, Дибров в черном пуловере, роскошная Волкова в расстегнутом жакете

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера киноромана "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского, действие которого охватывает период с 1905 по 1924 год. Автор показал Россию в эпоху глобальных потрясений и кардинальных преобразований. Чтобы представить зрителям столь масштабное кинополотно, его создатели изучили немало архивных материалов.

По словам генерального директора телеканала "Россия" Антона Златопольского, события в сериале разворачиваются на протяжении 20 лет. И в нем появляются личности невероятных масштабов.

Действие киноромана начинается с 1905 года, когда начальник особого отдела департамента полиции Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает от Николая II (Никита Ефремов) поручение справиться с революционным подпольем. В сериале зрители увидят целую вереницу исторических лиц: Ленина, Столыпина, Сталина, Распутина, Горького, Троцкого и так далее.

Надо сказать, что размах премьеры соответствовал и масштабу сериала. Собравшиеся на презентацию киноромана звезды стремились не ударить в грязь лицом и подобрать интересные образы.

Юлия Высоцкая с сумкой, напоминающей духи

Так, сам виновник торжества — режиссер Андрей Кончаловский — со своей музой Юлией Высоцкой, сыгравшей в сериале подпольную революционерку Ариадну Славину, выглядели очень стильно. Юлия надела острые модные ботильоны, темные плотные колготки, шорты и жакет. Но фишкой образа, конечно, стала сумка на цепочке в виде флакона духов.