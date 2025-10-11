Звездные наряды недели: стильная Высоцкая с сумкой в виде духов, Дибров в черном пуловере, роскошная Волкова в расстегнутом жакете

В кинотеатре "Октябрь" прошла премьера киноромана "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского, действие которого охватывает период с 1905 по 1924 год. Автор показал Россию в эпоху глобальных потрясений и кардинальных преобразований. Чтобы представить зрителям столь масштабное кинополотно, его создатели изучили немало архивных материалов.
По словам генерального директора телеканала "Россия" Антона Златопольского, события в сериале разворачиваются на протяжении 20 лет. И в нем появляются личности невероятных масштабов.
Действие киноромана начинается с 1905 года, когда начальник особого отдела департамента полиции Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает от Николая II (Никита Ефремов) поручение справиться с революционным подпольем. В сериале зрители увидят целую вереницу исторических лиц: Ленина, Столыпина, Сталина, Распутина, Горького, Троцкого и так далее.
Надо сказать, что размах премьеры соответствовал и масштабу сериала. Собравшиеся на презентацию киноромана звезды стремились не ударить в грязь лицом и подобрать интересные образы.
Юлия Высоцкая с сумкой, напоминающей духи
Так, сам виновник торжества — режиссер Андрей Кончаловский — со своей музой Юлией Высоцкой, сыгравшей в сериале подпольную революционерку Ариадну Славину, выглядели очень стильно. Юлия надела острые модные ботильоны, темные плотные колготки, шорты и жакет. Но фишкой образа, конечно, стала сумка на цепочке в виде флакона духов.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: канал "Россия" / онлайн-кинотеатр Start
Дмитрий Дибров надел темный пуловер и белую рубашку. Ну и, конечно, трудно представить образ Дмитрия без очков в активной оправе. Ведущего сопровождал его старший сын Александр.
Дмитрий Дибров с сыном Александром. Фото: канал "Россия"/ онлайн-кинотеатр Start
Екатерина Волкова за сочетание белого и черного
Актриса Екатерина Волкова, жена эпатажного писателя Эдуарда Лимонова, ушедшего из жизни в 2020 году, выбрала классическое сочетание черного и белого. На ней — расстегнутый жакет и длинная темная юбка в складку.
Четыре серии проекта уже доступны в онлайн-кинотеатре Start. А впоследствии сериал выйдет на канале "Россия".
Екатерина Волкова. Фото: канал "Россия"/ онлайн-кинотеатр Start
Еще одной интересной премьерой недели стала презентация черной комедии Ари Астера "Эддингтон". Фильм рассказывает о противостоянии городского шефа Джо Кросса (Хоакин Феникс) и мэра Тэда Гарсиа (Педро Паскаль).
Гостем премьеры стал актер, бывший возлюбленный Юлии Пересильд Михаил Тройник. Он надел костюм из денима — пиджак и брюки.
Михаил Тройник. Фото: пресс-служба фильма "Эддингтон"
Анастасия Микульчина и ее ставка на винтаж
Актриса, звезда сериала "Сонька — золотая ручка" Анастасия Микульчина для выхода в свет предпочла винтажный наряд. В своем образе она сочетала юбку малахитового цвета, бархатный жакет глубокого винного оттенка, розовые перчатки, шляпу и чокер на шее.
Причем ее шляпка и казаки цвета мокко очень гармонировали между собой.
Анастасия Микульчина. Фото: пресс-служба фильма "Эддингтон"
А вот артистка, звезда сериала "Триггер" Мария Андреева, пришедшая на премьеру со своим спутником, сделала ставку на микст женственности и мужественности — этакое сочетание инь и ян.
Она надела белые ажурные колготки, белые модные кеды, юбку оттенка металлик, розовый лонгслив и объемный кардиган графитового оттенка. Образ дополнила сумка Chanel на цепочке.
Мария Андреева. Фото: пресс-служба фильма "Эддингтон"
