Звездные наряды недели: SHAMAN и Мизулина в рубашках цвета хаки, Бородина в двубортном пальто и Диброва в тунике с леопардовым принтом

На уходящей праздничной неделе практически не было светских мероприятий. Однако звезды подкидывали журналистам поводы для обсуждения.

SHAMAN и Екатерина Мизулина в цвете хаки

Так, событием недели определенно стала свадьба певца SHAMAN'a и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.

Пара расписалась в Донецком ЗАГСе. Для такого ответственного шага пара выбрала наряды в одном стиле. На нем — рубашка цвета хаки, на ней — тренч и черные брюки-палаццо.

Кстати, журналисты обнаружили, что молодожены одеты в наряды от бренда Saint Laurent общей стоимостью около 300 000 рублей.