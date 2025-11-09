Звездные наряды недели: SHAMAN и Мизулина в рубашках цвета хаки, Бородина в двубортном пальто и Диброва в тунике с леопардовым принтом

На уходящей праздничной неделе практически не было светских мероприятий. Однако звезды подкидывали журналистам поводы для обсуждения.
SHAMAN и Екатерина Мизулина в цвете хаки
Так, событием недели определенно стала свадьба певца SHAMAN'a и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.
Пара расписалась в Донецком ЗАГСе. Для такого ответственного шага пара выбрала наряды в одном стиле. На нем — рубашка цвета хаки, на ней — тренч и черные брюки-палаццо.
Кстати, журналисты обнаружили, что молодожены одеты в наряды от бренда Saint Laurent общей стоимостью около 300 000 рублей.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети
Ксения Собчак в рубашке брусничного оттенка
В семье Константина Богомолова и Ксении Собчак — тоже праздник. Так, 5 ноября известная телеведущая справила 44 года. А накануне отметила 50-летие своего супруга веселым капустником под названием "Перемываем Косте".
По словам Ксении Собчак, в их семейной традиции — организовывать друг другу сюрпризы. На капустнике по случаю юбилея любимого мужа Ксения надела красную юбку с черным кружевом и блестящую рубашку брусничного оттенка.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети Ксении Собчак
Полина Диброва в тунике с леопардовым принтом
Полина Диброва недавно вернулась с детьми из Африки и, конечно, поделилась с подписчиками кадрами с черного континента. Ее образ на одном из снимков отсылает к 2000-м: черные лосины, белая удлиненная туника с леопардовым принтом. Прямо в тему поездки!
Полина Диброва. Фото: соцсети Полины Дибровой
Ксения Бородина в двубортном пальто
А вот Ксения Бородина наслаждается уходящими теплыми деньками в столице.
"Погода кайф, ура! Можно просто солнышко каждый день? Больше ничего не надо. Какая у вас погода? Рассказывайте", — написала Ксения у себя в соцсетях.
По этому случаю Ксения показала подписчикам и свои наряды в стиле casual look. На Ксении — белая водолазка и объемное черное двубортное пальто. В руках ведущая держала объемный черно-белый шарф. Видимо, для того, чтобы все детали образа пришли к общему цветовому знаменателю.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
На втором снимке Ксения Бородина — в белой водолазке, на ней серьги Chanel. Кстати, сумку такого же бренда за миллион рублей Ксении недавно купил муж Николай Сердюков.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
