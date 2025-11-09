Звездные наряды недели: SHAMAN и Мизулина в рубашках цвета хаки, Бородина в двубортном пальто и Диброва в тунике с леопардовым принтом

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press

Какие образы выбирали наши звезды на уходящей неделе.

На уходящей праздничной неделе практически не было светских мероприятий. Однако звезды подкидывали журналистам поводы для обсуждения.

SHAMAN и Екатерина Мизулина в цвете хаки

Так, событием недели определенно стала свадьба певца SHAMAN'a и главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной.

Пара расписалась в Донецком ЗАГСе. Для такого ответственного шага пара выбрала наряды в одном стиле. На нем — рубашка цвета хаки, на ней — тренч и черные брюки-палаццо.

Кстати, журналисты обнаружили, что молодожены одеты в наряды от бренда Saint Laurent общей стоимостью около 300 000 рублей.

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети

Ксения Собчак в рубашке брусничного оттенка

В семье Константина Богомолова и Ксении Собчак — тоже праздник. Так, 5 ноября известная телеведущая справила 44 года. А накануне отметила 50-летие своего супруга веселым капустником под названием "Перемываем Косте".

По словам Ксении Собчак, в их семейной традиции — организовывать друг другу сюрпризы. На капустнике по случаю юбилея любимого мужа Ксения надела красную юбку с черным кружевом и блестящую рубашку брусничного оттенка.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети Ксении Собчак

Полина Диброва в тунике с леопардовым принтом

Полина Диброва недавно вернулась с детьми из Африки и, конечно, поделилась с подписчиками кадрами с черного континента. Ее образ на одном из снимков отсылает к 2000-м: черные лосины, белая удлиненная туника с леопардовым принтом. Прямо в тему поездки!

Полина Диброва. Фото: соцсети Полины Дибровой

Ксения Бородина в двубортном пальто

А вот Ксения Бородина наслаждается уходящими теплыми деньками в столице.

"Погода кайф, ура! Можно просто солнышко каждый день? Больше ничего не надо. Какая у вас погода? Рассказывайте", — написала Ксения у себя в соцсетях.

По этому случаю Ксения показала подписчикам и свои наряды в стиле casual look. На Ксении — белая водолазка и объемное черное двубортное пальто. В руках ведущая держала объемный черно-белый шарф. Видимо, для того, чтобы все детали образа пришли к общему цветовому знаменателю.

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

На втором снимке Ксения Бородина — в белой водолазке, на ней серьги Chanel. Кстати, сумку такого же бренда за миллион рублей Ксении недавно купил муж Николай Сердюков.

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

