Звездные наряды недели: Семенович в синем "свадебном платье", SHAMAN с душой нараспашку под белой рубашкой и Буланова в платье оттенка вареного лосося

Событием недели стал большой концерт — Всероссийская танцплощадка под названием "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".

По словам главного редактора радио "Шансон" Рустема Ахметшина, инициаторы события сознательно приурочили концертную программу к тренду на песни 90-х годов. Именно поэтому со сцены прозвучали такие легендарные хиты как "Ясный мой свет", "Белые розы", "Position № 2" и другие шлягеры.

Однако зрители пришли на этот концерты не только послушать любимые песни, но и посмотреть на их исполнителей. Встретить их по одежке, а проводить по исполнению хита. Впрочем, в этом случае сошлись все пазлы.

SHAMAN с душой нараспашку, под белой рубашкой

Так, SHAMAN появился на сцене в брюках и рубахе, свитшоте цвета экрю. При его виде невольно вспоминается песня самого артиста: "Душа нараспашку под белой рубашкой". Кстати, эту композицию он и исполнил на концерте.

А вот Александр Розенбаум надел черный лонгслив с черно-белым принтом в виде головы волка и брюки галифе.