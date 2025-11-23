Звездные наряды недели: Семенович в синем "свадебном платье", SHAMAN с душой нараспашку под белой рубашкой и Буланова в платье оттенка вареного лосося

Событием недели стал большой концерт — Всероссийская танцплощадка под названием "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".
По словам главного редактора радио "Шансон" Рустема Ахметшина, инициаторы события сознательно приурочили концертную программу к тренду на песни 90-х годов. Именно поэтому со сцены прозвучали такие легендарные хиты как "Ясный мой свет", "Белые розы", "Position № 2" и другие шлягеры.
Однако зрители пришли на этот концерты не только послушать любимые песни, но и посмотреть на их исполнителей. Встретить их по одежке, а проводить по исполнению хита. Впрочем, в этом случае сошлись все пазлы.
SHAMAN с душой нараспашку, под белой рубашкой
Так, SHAMAN появился на сцене в брюках и рубахе, свитшоте цвета экрю. При его виде невольно вспоминается песня самого артиста: "Душа нараспашку под белой рубашкой". Кстати, эту композицию он и исполнил на концерте.
А вот Александр Розенбаум надел черный лонгслив с черно-белым принтом в виде головы волка и брюки галифе.
Александр Розенбаум на Всероссийской танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Анна Семенович о своем наряде: "Это свадебное платье, но синее"
Анна Семенович для выхода в свет выбрала платье в пол с акцентом на талию, ассиметричной длины, слегка приоткрывающей щиколотки. Пояс на платье гармонирует с туфлями-лодочками.
У наряда — яркий насыщенный цвет индиго. А волосы Анна украсила платком-вуалью.
Анна Семенович на Всероссийской танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
"Это свадебное платье, но синее. Когда женщине немного за 40, то белое не надевают. Поэтому оно чуть-чуть посинело, так долго ждало этого дня", — пошутила певица о своем наряде на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!".
Ирина Круг в кружевном платье с черными лентами
Ирина Круг выбрала кружевное платье-бодикон, подчеркивающее фигуру, с глубоким декольте и также акцентом на талию. А кружево сейчас в тренде. К тому же певица украсила платье контрастным декором — черными лентами.
Ирина Круг на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Татьяна Буланова в платье оттенка вареного лосося
Татьяна Буланова снова появилась в платье с бахромой оттенка вареного лосося. Она уже выгуливала этот наряд на своих концертах, но, видимо, артистка очень любит его.
Платье декорировано объемным ожерельем, которое по цвету сочетается с туфлями-лодочками.
Татьяна Буланова на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
Стас Михайлов пришел на концерт в джинсах с принтом в виде крестов, черной майке и кожаном пиджаке модного оттенка мокко-капучино.
Стас Михайлов на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия
