Звездные наряды недели: Пугачева — в пуловере винного оттенка, Захарова — в очках на пол-лица, Донцова с подвеской

Событием уходящей недели, безусловно, стало большое интервью Аллы Пугачевой. В беседе с Екатериной Гордеевой* певица коснулась многих тем: почему она уехала из страны, за что любит своего мужа Максима Галкина*, как она в свое время обещала маме Филиппа Киркорова присматривать за сыном.
Алла Пугачева и ее демократичный, расслабленный образ
Кстати, многие отметили не только то, что говорила певица, но и как выглядела. А выглядела она значительно моложе своих 76 лет. Поскольку трехчасовое интервью снималось не один день, артистка сменила три образа.
Чаще всего в Интернете постят фото, на котором Алла Пугачева одета в пуловер винного оттенка и синие джинсы. Расслабленный, демократичный образ.
Во второй раз Алла Борисовна надела белое пышное платье из органзы, а сверху — джинсовый бомбер из разбеленного голубого денима.
В третий раз ее можно увидеть в кожаной черной куртке и джинсах.
Александра Захарова в очках на пол-лица
Еще одна женщина, о которой говорили на этой неделе по крайней мере наши подписчики, — это Александра Захарова. Она появилась на открытии 99-го сезона театра "Ленком" в черной кожаной куртке-косухе и стильных очках на пол-лица.
В общем, актриса продемонстрировала грамотный подход к образу. Ведь благодаря таким широким очкам можно закрыть все проблемные зоны на лице и скрыть возрастные изменения.
Интересно, что, похоже, все скандалы с участием Александры Марковны в театре "Ленком" остались в прошлом. И теперь она, наряду с другими актерами, принимает участие в масштабной постановке "Репетиция оркестра" по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини.
Александра Захарова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Анна Якунина же пришла на открытие сезона в белом платье жемчужного оттенка и такого же цвета приталенном жакете. Сейчас это модно. На шее у Анны — нить жемчуга, что сейчас тоже в тренде.
Анна Якунина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Дарья Донцова с подвеской
Также ярким событием уходящей недели, безусловно, стала 38-я Московская международная книжная ярмарка, в которой приняли участие более 300 издателей. Больше всего посетителей, конечно, привлекли встречи со знаменитыми писателями.
Так, увидеть Дарью Донцову собрался полный зал. Знаменитый автор детективов откровенно говорила о борьбе с раком, о первом муже, сбежавшем в самый тяжелый момент ее жизни, об отношениях с сыном и невесткой.
Дарья Донцова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
На это мероприятие Дарья Донцова надела белую блузку и брюки. На шее писательницы — подвеска с кулоном.
Впрочем, читателям Донцовой было все равно, во что она одета. Очередь за ее автографом растянулась аж на два часа.
* Включен(а) в реестр иностранных агентов.