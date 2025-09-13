Звездные наряды недели: Пугачева — в пуловере винного оттенка, Захарова — в очках на пол-лица, Донцова с подвеской

Событием уходящей недели, безусловно, стало большое интервью Аллы Пугачевой. В беседе с Екатериной Гордеевой* певица коснулась многих тем: почему она уехала из страны, за что любит своего мужа Максима Галкина*, как она в свое время обещала маме Филиппа Киркорова присматривать за сыном.

Алла Пугачева и ее демократичный, расслабленный образ

Кстати, многие отметили не только то, что говорила певица, но и как выглядела. А выглядела она значительно моложе своих 76 лет. Поскольку трехчасовое интервью снималось не один день, артистка сменила три образа.

Чаще всего в Интернете постят фото, на котором Алла Пугачева одета в пуловер винного оттенка и синие джинсы. Расслабленный, демократичный образ.