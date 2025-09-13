Звездные наряды недели: Пугачева — в пуловере винного оттенка, Захарова — в очках на пол-лица, Донцова с подвеской

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Какими нарядами удивляли наши звездные женщины в эти уходящие семь дней

Событием уходящей недели, безусловно, стало большое интервью Аллы Пугачевой. В беседе с Екатериной Гордеевой* певица коснулась многих тем: почему она уехала из страны, за что любит своего мужа Максима Галкина*, как она в свое время обещала маме Филиппа Киркорова присматривать за сыном.

Алла Пугачева и ее демократичный, расслабленный образ

Кстати, многие отметили не только то, что говорила певица, но и как выглядела. А выглядела она значительно моложе своих 76 лет. Поскольку трехчасовое интервью снималось не один день, артистка сменила три образа.

Чаще всего в Интернете постят фото, на котором Алла Пугачева одета в пуловер винного оттенка и синие джинсы. Расслабленный, демократичный образ.

Алла Пугачева. Фото: кадр из интервью

Во второй раз Алла Борисовна надела белое пышное платье из органзы, а сверху — джинсовый бомбер из разбеленного голубого денима.

Алла Пугачева. Фото: кадр из интервью

В третий раз ее можно увидеть в кожаной черной куртке и джинсах.

Александра Захарова в очках на пол-лица

Еще одна женщина, о которой говорили на этой неделе по крайней мере наши подписчики, — это Александра Захарова. Она появилась на открытии 99-го сезона театра "Ленком" в черной кожаной куртке-косухе и стильных очках на пол-лица.

В общем, актриса продемонстрировала грамотный подход к образу. Ведь благодаря таким широким очкам можно закрыть все проблемные зоны на лице и скрыть возрастные изменения.

Интересно, что, похоже, все скандалы с участием Александры Марковны в театре "Ленком" остались в прошлом. И теперь она, наряду с другими актерами, принимает участие в масштабной постановке "Репетиция оркестра" по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини.

Александра Захарова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Анна Якунина же пришла на открытие сезона в белом платье жемчужного оттенка и такого же цвета приталенном жакете. Сейчас это модно. На шее у Анны — нить жемчуга, что сейчас тоже в тренде.

Анна Якунина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Дарья Донцова с подвеской

Также ярким событием уходящей недели, безусловно, стала 38-я Московская международная книжная ярмарка, в которой приняли участие более 300 издателей. Больше всего посетителей, конечно, привлекли встречи со знаменитыми писателями.

Так, увидеть Дарью Донцову собрался полный зал. Знаменитый автор детективов откровенно говорила о борьбе с раком, о первом муже, сбежавшем в самый тяжелый момент ее жизни, об отношениях с сыном и невесткой.

Дарья Донцова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

На это мероприятие Дарья Донцова надела белую блузку и брюки. На шее писательницы — подвеска с кулоном.

Впрочем, читателям Донцовой было все равно, во что она одета. Очередь за ее автографом растянулась аж на два часа.

* Включен(а) в реестр иностранных агентов.

